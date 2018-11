Stiri pe aceeasi tema

- "In sedintele succesive din 19.10.2018, Biroul Permanent si Comitetul Executiv al PSD Sector 5 au aprobat, in unanimitate, excluderea din partid a membrilor Florea Ancuta Doina, Pavel Marius Adrian, Sandulescu Nina si Suhan Valeriu Nicolae, pentru voturi repetate impotriva intereselor legitime ale…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, in timpul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca va propune o lege a achizitiilor publice, in baza amendamentelor elaborate de primari din diverse formatiuni politice, in cadrul Asociatiei Municipiilor. Precizarile au…

- Titlul de cetatean de onoare al Capitalei urmeaza sa ii fie conferit actorului Marius Bodochi, conform unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Proiectul a fost adoptat cu 42 de voturi "pentru" si doua abtineri. In expunerea…

- Bugetul pe care ministerul Sanatații il aloca pentru medicamente are aceeași valoare de 6 ani. Adica 6 miliarde de lei pe trimestru. In Romania, politica medicamentului se face in funcție de banii existenti și nu de nevoile bolnavilor. Iar majorarile de buget primite in ultimii ani au fost folosite…

- Sub pretextul pregatirilor pentru UEFA EURO 2020, Gabriela Firea, primarul Municipiului București, apara interesele unui deputat PSD, care ocupa ilegal mai multe terenuri de sport de pe raza Sectorului 2, acuza viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, prin intermediul unei comunicat de presa.…

- Primaria Capitalei va oferi 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Banii ar reprezenta, de fapt, o decontare a cheltuielilor…

- La doi ani dupa preluarea mandatului, Gabriela Firea si-a indreptat atentia si catre strazile neasfaltate din Bucuresti, cateva sute. Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti de joi a fost introdus proiectul privind aprobarea Programului multianual pentru accelerarea…

- Angajatii Administratiei Strazilor au intrat intr-o greva spontana marti, oprind lucrul timp de doua ore, dupa ce conducerea acesteia a decis sa inchirieze echipamentele si toate utilajele altor institutii din subordinea Primariei Capitalei, cand acestea au nevoie, asa cum arata si un proiect de hotarare…