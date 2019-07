Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici si Mihai Fifor s-au retras din cursa pentru alegerea prezidențiabilului PSD, cu o zi inainte de sedinta decisiva. O vor susține oare pe Viorica Dancila? Gabriela Firea va cere maine in Comitetul Executiv National un vot secret pe desemnarea prezidentiabilului, in speranta ca va primi…

- Gabriela Firea a prezentat, in direct la Romania TV, calitațile pe care trebuie sa le indeplineasca președintele de care are in acest moment Romania. La finalul descrierii, Gabriela Firea a recunoscut ca nu este sigura ca indeplinește toate aceste calitați, dar ca spera ca este prea aspra cu ea insași.Citește…

- Gabriela Firea a declarat la Romania TV ca intra in competiția interna pentru prezidențiale deoarece lucrurile nu merg in „direcția buna” pentru PSD. Primarul general a dezvaluit ca premierul a preluat armele folosite de Liviu Dragnea in disputele din PSD. „Am spus trei ani ca nu candidez pentru ca…

​Gabriela Firea a declarat ca intra în competiția interna pentru prezidențiale deoarece lucrurile nu merg în „direcția buna" pentru PSD și se teme ca partidul va pierde alegerile prezidențiale și cele locale și parlamentare de anul viitor. "Am spus trei ani ca nu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte PSD, a declarat marti ca o va "sustine moral" pe Viorica Dancila, care a declarat ca are in intentie sa candideze la sefia partidului la Congresul din 29 iunie, transmite Agerpres. Gabriela Firea nu va participa la lucrari avand atunci programata…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a declarat vineri, inainte de ședința PSD, ca nu a fost consultata de soțul ei, primarul Florentin Pandele, in intenția sa de a candida la președinție, dar ca il susține in acest demers.

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu anunța ca intra in cursa interna a partidului pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale. ”Imi depun candidatura interna pentru desemnarea prezidențiabilului...