- ”In calitate de co-președinte al alianței electorale care il susține pe Mircea Diaconu la alegerile din noiembrie, promovez in spațiul public romanesc o politica a onestitații, responsabilitații și profesionalismului, ideal care ii anima pe toți cei care sunt Pro Romania. In aceasta campanie…

- "Am vazut spectacolul oferit de candidatul la presedintie Klaus Iohannis, care nu si-a inteles rolul constitutional nici dupa 5 ani de mandat. De doi ani si jumatate se foloseste de functia sa pentru a bloca si critica fara fundament acest Guvern. Si-a inlocuit datoria constitutionala de mediator…

- Premierul Viorica Dancila, liderul social-democratilor, a anuntat ca la finele acestei saptamani, PSD se va reuni intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) pentru a stabili pasii care trebuie urmati in privinta ramanerii la guvernare. Intrebata luni, intr-o conferinta de presa sustinuta…

- Au existat in cadrul sedintei ALDE doar 2 abtineri pentru ruperea protocolului cu PSD, 2 abtineri pentru retragerea de la guvernare. 2 voturi impotriva si 9 abtineri la sustinerea candidaturii lui Mircea Diaconu pentru alegerile prezidentiale si 2 voturi impotriva si 9 abtineri pentru alianta cu partidul…

- Presedintele Partidului Social Democrat, prim-ministrul Viorica Dancila, a declarat luni, la finalul reuniunii Comitetului Executiv National, ca PSD nu are in vedere o restructurare a Guvernului, ci o remaniere a ministrilor care nu au performat, subliniind totodata ca partidul pe care il conduce…

- Gabriela Firea a anunțat ca s-a retras din competiția interna din PSD pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale deoarece in ședința Biroului Permanent Național nu s-a creat ”masa critica de susținere” și ca va candida doar pentru un nou mandat la Primaria Capitalei in 2020. ”Am venit…

- Viorica Dancila a fost intrebata, duminica, la Ploiesti, despre acuzatiile aduse de Gabriela Firea in legatura cu desemnarea candidatului pentru alegerile prezidentiale si a spus ca isi va spune parerea in cadrul partidului. „Nu am sa fac eu ceea ce dezaprob la doamna Firea. Consider ca cea…

- Gabriela Firea nici nu a confirmat, nici nu a infirmat candidatura sa la prezidențiale, spunând ca este deschisa discuțiilor, dar ”nu ar fi inteligent sau corect fața de colegi” desemnarea unui candidat în urma unui ”aranjament” și ca ar dori o ”discuție reala”.…