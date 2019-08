Gabriela Firea: ”Nu am înțeles de ce e mai valoros Mircea Diaconu;…

Vicepreședintele PSD, Gabriela Firea a declarat, la Mamaia, inainte de sedinta Comitetului Executiv National, ca nu intelege cum de ALDE s-a retras la guvernare pentru ca PSD nu susținea candidatura lui Calin Popescu-Tariceanu, iar acum partidul acestui il susține pe Mircea Diaconu. “Nu am inteles pana la urma nici chiar din punct de vedere tactic de ce e mai valoros acum domnul Diaconu fata de domnul Tariceanu. Eu il stimez pe domnul Tariceanu, nu am ascuns niciodata. Intelegeam daca s-a destramat alianta noastra daca domnul presedinte Tariceanu ar fi candidat in continuare si PSD isi mentinea…