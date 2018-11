Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca nu a primit deocamdata o invitatie pentru urmatoarea sedinta a Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, dar ca in cazul in care aceasta va avea loc in prima jumatate a saptamanii viitoare nu va putea participa, deoarece se va afla intr-o delegatie la Madrid. "Nu stiu cand va fi pentru ca, deocamdata, doar pe surse am aflat ca se va organiza un comitet executiv. Nu am primit pana acum nicio invitatie. Daca va avea loc, asa cum se zvoneste, luni sau miercuri, din nefericire eu nu voi putea participa pentru ca am acceptat…