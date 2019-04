Gabriela Firea, mesaj pentru Liviu Dragnea: Nu putem să ştergem cu buretele tot ce s-a întâmplat „In acea perioada de spitalizare in care am primit mesaje in primul rand de la apropiati, de la prieteni, au fost si mesaje de la colegii din politica - Tariceanu, Dancila si dl Dragnea a lasat un mesaj de sanatate si urari de bine. Mi se pare omenesc”, a declarat Gabriela Firea la Antena 3, potrivit News.ro. Ea a precizat ca „in acea perioada au avut loc primele discutii, iar dupa externare a avut loc o discutie telefonica in care s-a manifestat interesul de a reporni proiectele dintre primarie si Guvern si chiar si Parlament”. „Nu poti sa refuzi asa ceva. As fi pusa la coltul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

