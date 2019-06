Stiri pe aceeasi tema

- "Data la care se va desfasura congresul PSD va fi stabilita vineri, prin vot, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului", a declarat, miercuri, presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila. Ea a adaugat ca doreste ca toate deciziile in partid sa fie discutate in forurile statutare,…

- Paul Stanescu a devenit președinte executiv al PSD, in locul Vioricai Dancila care a preluat conducerea interimara a partidului. Decizia ca Stanescu sa devina numarul 2 in PSD a fost anunțata de catre premier la finele ședinței de marți a Biroului Permanent. ”In cadrul Biroului Permanent Național am…

- ​Conducerea PSD ia în calcul sa amâne pâna dupa Paște o reorganizare a Guvernului și, implicit, validarea în Parlament a noilor miniștri din cabinetul Dancila, pentru a-l scoate astfel din joc pe Klaus Iohannis. Surse social democrate au declarat pentru Hotnews.ro ca, în…

- Fosile unice provenind de la un pui de Tyrannosaurus rex, probabil singurele despre care se știe in acest moment, au fost scoase la licitație pe eBay. Gestul vanzatorului a starnit revolta in randul paleontologilor, in timp ce prețul scheletului a ajuns la aproape 3 milioane de dolari. Vanatorul de…

- Europarlamentarul PSD Claudia Țapardel a facut public „necazul” pe care l-a avut in Parlamentul European de la Strasbourg. Cu doar cateva ore inainte ca la București sa inceapa framantarile din PSD care au dus la inlocuirea lui Tudorel Toader și a inca doi miniștrii, Țapardel a dezvaluit intamplarea…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca știrea potrivit careia Iordania și-ar retrage ambasadorul din Romania se bazeaza pe informații false. "Cu privire la stirea aparuta in mass-media conform careia Iordania si-ar retrage ambasadorul din Romania, precizam ca Excelenta Sa domnul Saker Malkawi, ambasadorul…

- UPDATE: Partidul Social Democrat a votat, miercuri, retragerea spirjinului pentru Tudorel Toader. Premierul Viorica Dancila a fost printre cei care susțin remanierea ministrului Justiției. Potrivit B1 TV, singurul social-democrat care a votat impotriva plecarii lui Toader din Guvern a fost Dumitru Buzatu.…

- "Plenul Parlamentului European tocmai a respins candidatura vicepremierului Viorel Stefan pentru Curtea Europeana de conturi. Dupa ce candidatul Guvernului Dancila pentru functia de membru al Curtii Europene de Conturi a primit vot de blam in comisia de specialitate a Parlamentului European trebuia…