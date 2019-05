Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, pe Facebook, ca nu doreste sa candideze nici pentru sefia partidului, nici pentru Cotroceni. „Sunt surprinsa de declaratia domnului Dragnea privind recomandarea mea ca posibil candidat al PSD la alegerile prezidentiale“, a spus Firea, dupa ce liderul PSD…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, il refuza pe Liviu Dragnea, dupa ce acesta a propus-o candidat la prezidențiale, din partea PSD. Firea ii amintește lui Dragnea ca pana de curand era indezirabila, intr-un mesaj lung postat pe...

- Europarlamentare 2019 – PSD, marele perdant; PNL și USR, caștigatoare in Politic / on 26/05/2019 at 21:40 / Scrutinul electoral pentru alegerea celor 33 de eurodeputați care vor reprezenta Romania in Parlamentul European pentru urmatorii 5 ani s-a incheiat duminica, la ora 21.00, cu surprize…

- PSD, partid care nu stralucește deloc in județul Alba prin numarul de aleși locali și care a reușit ”performanța” sa il excluda pe primarul din Ciugud, comuna care a absorbit cele mai multe fonduri europene, a devenit ”ținta” unor ironii spumoase publicate pe facebook intr-o postare care a devenit virala.…

- „Ca ne certam intre noi este una și poate peste 8-9 luni ne impacam, dar deasupra tuturor scandalurilor sta interesul cetațenilor. Poate ca ești primar, ministru, consilier, premier, președinte de partid sau al unei Camere a Parlamentului, dar cand este vorba despre interesul cetațeanului trebuie…

- ”Viorica Dancila nu a ințeles nimic! Nici nu ma asteptam! Pentru ea, o sa traduc in limba romana, deși sunt convins ca tot nu pricepe! Nici de pe hartii, nici altcumva! Pretuiesc toate femeile, care sunt harnice și oneste, care iși construiesc cariera profesionala pe munca lor. Care nu au nevoie…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, se recupereaza dupa operația suferita la stomac. Ea a ținut, totuși, sa ii transmita un mesaj de ”La mulți ani!” soțului ei, Florentin Pandele și ii promite o petrecere mare, dupa ce iși termina perioada de convalescența.”La multi ani sanatosi si fericiti,…

- Renumitul regizor si scenarist Stere Gulea a participat, sambata, in Piata Universitatii, la protestul impotriva coalitiei de guvernare PSD-ALDE. Stere Gulea a aruncat cuvinte grele la adresa actualei Puteri si i-a indemnat pe romani sa vina la vot. Intrebat care sunt motivele pentru care a venit la…