- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita comisiilor din Ministerul Culturii care dau avizele pentru toaletarea arborilor din parcurile monument istoric, sa aprobe dosarele depuse de municipalitate, ca aceasta sa se poata ocupa de toaletarea copacilor. Firea i-a numit inconstienti pe functionarii publici…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un comandament de iarna la Primaria Capitalei, de la ora 15:00, urmare a fenomenelor meteorologice inregistrate inca de duminica in București. „Avand in vedere fenomenele meteo inregistrate in Capitala și avertizarile emise de meteorologi, Primarul General,…

- Primaria Capitalei sustine ca Pasajul Basarab a fost deschis circulatiei in 2011, fara receptie la terminarea lucrarilor, mentionand ca la preluarea mandatului de catre Gabriela Firea procedura nu era demarata. Lucrarile au fost expertizate, iar dupa analiza expertizei vor fi anuntare masuri.

- DNA face verificari la Politia Locala Bucuresti in cazul achitionarii unei masini de topit zapada. Actiunea a produs ceva deranj la Primaria Capitalei, insasi Gabriela Firea grabindu-se sa dea asigurari ca achizitia masinilor de topit zapada a fost facuta conform legii. Informatia…

- "Intr-o perioada scurta de timp - am inceput deja pregatirile tehnice -, vom demara lucrarile pentru o linie de monorail. Este vorba despre tramvai suspendat si material rulant. 80 de tramvaie suspendate vor fi implicate in acest concept - o ruta Bucuresti - Magurele si Bucuresti - centura in zona…

- Primarul General, Gabriela Firea, a declarat ca in cel mult o luna de zile guvernul va putea adopta o Ordonanța de Urgența care va terenul SRTV va ajunge in administrarea Capitalei, pentru Spitalul Metropolitan. Edilul a mai precizat și ca iși dorește celeritate in realizarea studiului de prefezabilitate.…

- Gabriela Firea, despre verificarile DNA la Poliția Locala București. Primarul general al Capitalei a declarat ca va raspunde solicitarilor facute de procurorii anticorupție despre achiziționarea a zeci de autoturisme, a unei mașini de topit zapada, dar și un lot de pantofi de instituția aflata in subordinea…

- Oameni bolnavi, incadrați in grad de handicap, s-au trezit peste noapte datori la banci, deși nu au facut niciun imprumut. Situația in care au ajuns fara voia lor a fost cauzata de faptul ca Primaria Capitalei nu și-a onorat promisiunea și nu le-a virat la timp stimulentul de 500 de lei. Bancile nu…

- 'Am intrat intr-o noua faza. Sunt optimista in relatia cu doamna Dancila si sper sa rezolvam cat mai multe din aceste probleme (ale Bucurestiului, n.r.)', a aratat Firea, intr-o declaratie acordata presei, in timpul participarii la Congresul extraordinar al PSD. Ea a mentionat ca planul stabilit…

- O delegație a Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), condusa de președintele acesteia, Alexandru CUMPANAȘU, a avut astazi, 9 Martie 2018, o intalnire de lucru cu o delegație a Ministerului Culturii și Identitații Naționale, condusa de Ministrul George IVAȘCU.Ministrul Culturii…

- Primarul Bucureștiului se afla intr-o vizita oficiala in capitala Republicii Moldova. La conferința pe care a susținut-o la primaria Chișinaului, Gabriela Firea și Silvia Radu au fost imbracate cu iile pe care și le-au facut cadou pe 14 februarie. La conferința de presa, primarul Bucureștiului și primarul…

- Demers inedit la Primaria Municipiului Bucuresti! Institutia va initia un concurs international de solutii, in valoare de un milion de euro, pentru un proiect ce vizeaza reabilitarea bulevardului Magheru, a anuntat vineri primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.Citeste si: Nu se mai…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea afirma ca la nivelul Bucurestiului au fost inregistrate 3.000 de cereri pentru unitati locative, existand familii care nu au unde locui. Firea a precizat ca in cazul medicilor si asistentilor, apartamentele si garsonierele vor fi cumparate, in prima faza, pentru ca…

- Gabriela Firea a anuntat, joi, in urma unei sedinte de urgenta a Primariei Capitalei, ca a gasit un „administrator special” pentru RADET. Alexandru Burghiu a fost votat in Consiliul General de majoritatea PSD-ALDE pentru a veni din functia de Director al Companiei Municipale de Management al Traficului…

- Proiect de hotarare pentru desemnarea administratorului RADET, pe ordinea de zi a ședinței CGMB de joi, 1 martie , care va incepe la ora 12:00. Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) se va intruni in sedinta, joi, de la ora 12,00, pe ordinea de zi figurand un proiect care vizeaza desemnarea…

- Primul utilaj de topit zapada a fost pus in acțiune in Piața Victoriei. Astazi, un excavator cu sigla RATB incarca zapada din mormanele adunate in mijlocul pieței și le punea in utilajul respectiv. Mașinaria funcționeaza cu motorina. ”Dupa ce este umplut cu zapada, o topește in circa 15 minute”, ne-a…

- Copertina de pe Arena Naționala va fi folosita și iarna! ”Era inadmisibil ce se intampla pe teren” Copertina Arenei Nationale va fi folosita si in perioada iernii, insa aceasta nu va fi trasa in mod automatizat, ci manual, a anuntat, marti, directorul Directiei Investitii din cadrul Primariei Capitalei,…

- Scolile, gradinitele si liceele din sistemul de stat vor fi inchise toata saptamana, din cauza vremii nefavorabile, a anuntat, marti, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, in cadrul Comandamentului de iarna. Conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie,…

- Gabriela Firea a vorbit despre ultimele masuri pe care Primaria Capitalei le-a luat din cauza vremii severe. Primarul Capitalei a anunțat la Antena 3 ca marți dimineața, la comandamentul de iarna, se va lua decizia suspendarile cursurilor școlilor și pentru ziua de miercuri cel mai...

- Probele pentru evaluarea competentelor in cadrul bacalaureatului care urmau sa fie sustinute luni vor avea loc cel mai probabil miercuri, cu acordul Ministerului Educatiei, in urma deciziei anuntate de suspendare a cursurilor luni si marti, a declarat duminica inspectorul scolar general, Florin Lixandru.…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- In bugetul Municipalitatii pentru anul 2018 sunt prevazute 110 milioane de euro pentru investitiile in sanatate, 230 de milioane de euro pentru proiecte menite sa genereze diminuarea aglomeratiei in trafic, precum si un program ambițios de construcție de locuințe pentru tineri și sociale Primarul General,…

- Primaria Capitalei reacționeaza la informația potrivit careia Cristina Neagu, componenta echipei de handbal a Clubului Sportiv Municipal București ar avea un salariu de 22.000 de euro net pe luna. Articolul a aparut e site-ul tolo.ro, informația fiind preluata ulterior in media. Referitor la articolul…

- „Se aproba preluarea de catre Municipiului Bucuresti a documentatiilor tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate aferente obiectivului <>”, se arata in proiectul de hotarare care va fi supus votului, joi, in sedinta CGMB.Potrivit proiectului, trei scoli gimnaziale si doua licee…

- Asociația Peisagiștilor din Romania, Filiala Teritoriala Vest, a transmis, luni, un comunicat de presa semnat de președintele filialei, ing. Peis. Raluca Rusu, prin care formuleaza o serie de recomandari Direcției de Mediu din cadrul Primariei Timișoara, in urma defrișarii salcamilor de pe…

- Protocolul de colaborare ce urmeaza a fi aprobat in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) este semnat de Gabriela Firea, ca reprezentant al Primariei Capitalei, Asociatia Colectiv GTC 3010 si Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan" Bucuresti. "Obiectul prezentului…

- Primarul General, Gabriela Firea, si primarul interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, au semnat astazi, la sediul Primariei Capitalei, un Program de Cooperare in mai multe domenii de interes precum sanatate, educatie si cultura. Primarul interimar al municipiului Chisinau se afla intr-o vizita…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala "Dan Theodorescu". Directorul a demisionat dupa intalnire. "Am facut o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala "Dan Theodorescu", situat pe Calea Plevnei din…

- "Voi face tot ceea ce ține de mine, ca Primar General, pentru ca Bucureștiul sa aiba trei unitați medicale noi: Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6. Vor fi achiziționate și 300 de locuințe de serviciu pentru personalul medical. Pentru aceste…

- Anul trecut, Consiliul general al Primariei Capitalei a aprobat, la propunerea primarului Gabriela Firea, acordarea mai multor ajutoare sociale, dar si a unor importante sume de bani catre biserici, inclusiv pentru Catedrala Mantuirii Neamului.

- Daniel Tudorache, primarul PSD al Sectorului 1, a discutat la DC News despre Teatrul de Vara din Parcul Bazilescu. In contextul schimbarii Guvernului, Daniel Tudorache spera la o mai buna colaborare cu Executivul. Astfel, el a dat mai multe exmeple, printre care și Parcul Bazilescu. Tudorache…

- Primarul general, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET privind respectarea normelor de protectie a muncii, in urma accidentului in care doi angajati ai regiei si-au pierdut viata, a informat Primaria Capitalei, intr-un comunicat. Totodata, administratorul special al RADET,…

- Organizatiile din Moldova, care l-au sprijinit decisiv pe Liviu Dragnea in razboiul cu Mihai Tudose, au obtinut portofolii importante in Guvernul Dancila. De partea cealalta, organizatia Bucuresti, condusa de Gabriela Firea, aflata in relatii reci cu Dragnea, a primit doar Ministerul Culturii, pentru…

- Mai multe personalitati medicale, manageri ai spitalelor din Capitala, se alatura semnatarilor petitiei online pentru construirea Spitalului Metropolitan. Potrivit unui comunicat transmis, duminica, de Primaria Capitalei, petitia initiata pe site-ul www.petitieonline.com de primarul general, Gabriela…

- Primaria Capitalei a pus sambata dimineata in dezbatere publica bugetul pe anul 2018. Astfel, institutia are un buget local estimat de 5,7 miliarde lei (1,24 miliarde euro). Din aceasta suma, 231 milioane euro sunt propusi pentru investitiile in infrastructura, 100 milioane de euro pentru investitiile…

- Daca aveți drum prin București in aceste zile, trebuie sa știți ca autoritațile au luat masuri pentru o circulație optima. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat inca de ieri, la sediul Primariei Capitalei, un comandament de iarna, in cadrul caruia a solicitat tuturor direcțiilor…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei. Toate tratamentele cu materiale antiderapante trebuie aplicate pana in ora 6.00 dimineata, astfel incat utilajele de deszapezire sa nu blocheze traficul. Municipalitatea…

- "Am aflat cu mahnire de disputele de ieri din Consiliul General al Municipiului Bucuresti privind terenul pentru noul Spital Metropolitan propus de Primarul General, Gabriela Firea. Rezultatul a fost stagnarea acestui proiect atat de important pentru bucuresteni si pentru sistemul public de sanatate…

- Despre faptul ca Gabriela Firea are de multumit o gasca intreaga de ciumpalaci care s-au facut ca i-au dat o mana de ajutor ca sa se vada pe tronul Capitalei, am mai scris. Dar acum Gabi si-a dat arama pe fata. Prioritatea ei sunt afacerile sotului. Pe scurt, ieri, la Primaria Capitalei s-a dat o […]…

- Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Targu Jiu, le-a cerut sprijin parlamentarilor din judet pentru a face rost de fonduri in vederea restaurarii si punerii in valoare a Mausoleului Ecaterinei Teodoroiu din Piata Prefecturii. Vicele a precizat ca in momentul de fata sunt luate toate avizele pentru…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Pregatim proiecte importante de fluidizare a traficului in Capitala, in valoare de peste 200 de milioane de euro, fonduri europene: achizitionarea a 100 de tramvaie, modernizarea a sapte linii de tramvai, reabilitarea depoului de tramvaie Titan sau reabilitarea sistemului…

- Primaria Capitalei are in lucru proiecte de modernizare a șapte linii de tramvai. Este vorba de tramvaiele 1, 10, 21, 25, 32, 41 și 55. Municipalitatea vrea și sa reabiliteze depoul de tramvaie Titan, dar și sa upgradeze sistemul de semaforizare. “Ne dorim, de asemenea, sa obținem fonduri europene pentru…

- Grupul de Initiativa al Taximetristilor Bucuresteni se declara nemultumit de masura adoptata in regim de urgenta de catre Consiuliul General al Municipiului Bucuresti si anunta un protest spontan programat pentru ziua de miercuri, 10 ianuarie, ora 12.00, in fata Primariei Capitalei, scrie Romania TV.In…

- Va rugam sa ne spuneți daca va crește sau nu prețul gigacaloriei și, implicit, cheltuielile cu incalzirea, in aceasta iarna. Am citit și am vazut la televizor tot felul de pareri. Care-i adevarul? (Ion Piscoci, București) RASPUNS: Un proiect privind majorarea cu peste 30% a tarifelor de transport si…

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Conform OUG care a fost adoptata pe 28 decembrie, banii se restituie donatorilor integral din contul de disponibilitati deschis la Trezoreria Statului si/sau din conturile deschise la institutiile de credit, pana la data de 31 decembrie 2018, in conditiile, termenele si conform procedurii stabilite…

- Anuntul de participare si documentatia de atribuirea a contractului privind construirea unor patinoare in parcurile din Sectorul 5, inclusiv in Parcul Romniceanu, arie protejata, este publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) din 20 decembrie, iar valoarea acestuia se ridica la peste…

- Primaria Capitalei a semnat, joi, un memorandum cu o firma japoneza pentru modernizarea Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termica, potrivit anunțului facut de primarul general Gabriela Firea. Joi, primarul general al Capitalei a semnat, alaturi de Ministrul Energiei, Toma Petcu și președintele…