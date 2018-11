Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca Podul Constanta, aflat in administrarea Ministerului Transportului-CFR, nu a fost transferat nici acum la Primaria Capitalei, astfel incat Municipalitatea sa porneasca reabilitarea acestui imobil degradat.

- Primarul general Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a declarat vineri, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca propunerea potrivit careia liderul PSD, Liviu Dragnea trebuie sa faca un pas lateral din managementul politic al partidului a intrunit 10 voturi pentru, 39 impotriva…

- Dupa ce Gabriela Firea și alți lideri ai PSD au cerut „demisia imediata” a lui Liviu Dragnea din toate funcțiile și reformarea partidului, Gabriela Firea a dat miercuri explicații publice. Primarul Capitalei a nominalizat conducerea PSD Ilfov ca inițiatori ai acestui demers, dar susține ca ii are alaturi…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca a colaborat foarte bine, pana in prezent, cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. „Eu am colaborat foarte bine cu doamna Firea, am avut o deschidere totala. Cerintele pe care dumneaei le-a avut si le-a discutat cu mine – am cautat sa…

- Gabriela Firea afirma ca Liviu Dragnea se teme de o eventuala candidatura a ei la prezidentiale si ca acesta este motivul pentru care nu a dorit sa o sprijine in marile proiecte pe care ea ar fi vrut ca Primaria Capitalei sa le duca la indeplinire, transmite Antena3.ro. Firea subliniaza ca nu s a razgandit…

- "Am luat decizia impreuna cu colegii mei de a organiza o conferinat d epresa pentru a explica care sunt proiecte care au fost blocate si despre care se afirma ca sunt niste mofturi ale bucurestenilor si ca primarul General urmareste alte scopuri (...) Se transmite colegilor mei din tara ca vreau…

Primarul general a declarat ca Primaria Capitalei face in continuare demersuri pentru preluarea Centurii Bucurestiului de la Ministerul Transporturilor.