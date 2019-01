Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, condamna tentativele "de politizare" a crizei RADET si da asigurari ca va face tot posibilul astfel incat regia sa poata oferi cetatenilor servicii de...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost operata recent, laparoscopic, din cauza unei afectiune gastro-intestinale acute. Ea a precizat ca interventia a avut loc intr-un spital din Bucuresti, afirmand ca medicii sunt ”la fel de buni ca in orice centru medical european”.

- Inaugurarea Pietei Leul Ierusalimului, in care a fost dezvelita statuia cu acelasi nume, precum si a cladirii "Academician Nicolae Cajal", sediul Liceului Laude-Reut, au avut loc luni, la Bucuresti, in contextul implinirii in acest an a sapte decenii de relatii diplomatice neintrerupte romano-israeliene.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu a participat la ceremonia de 1 Decembrie, de la Arcul de Triumf, intrucat pe 2 decembrie a fost prezenta la Dublin, Irlanda, pentru tragerea la sorti a grupelor preliminare pentru Campionatul European din 2020. Firea s-a aflat intr-o vizita oficiala…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dat asigurari luni ca nu se vor scumpi facturile pentru apa calda si caldura, in ciuda faptului ca ELCEN a solicitat o crestere de tarif pentru pretul de productie a gigacaloriei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, președinte interimar al PSD București, a declarat ca în PSD s-a ajuns ca și sondajele interne sa fie falsificate. Firea a mai spus ca se pregateste &"mazilirea&" sa în PSD.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat luni ca nu se mai poate continua in PSD "sub teroarea excluderilor" si a precizat ca va ramane "un simplu om de stanga", chiar daca presedintele partidului, Liviu Dragnea, nu o mai

- "Nu stiu cand va fi pentru ca, deocamdata, doar pe surse am aflat ca se va organiza un comitet executiv. Nu am primit pana acum nicio invitatie. Daca va avea loc, asa cum se zvoneste, luni sau miercuri, din nefericire eu nu voi putea participa pentru ca am acceptat inca din luna august invitatia…