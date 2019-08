Gabriela Firea: La nivel local PSD nu va face pasul către ruperea alianţei cu ALDE "Daca va fi sa fie o cadere a Guvernului prin motiune de cenzura nu avem ce sa facem la acel moment, dar a pleca inainte, a parasi guvernarea pana la o posibilitate politica nu cred ca ar fi fost intelept. E un fel de situatie ca cea pe care o cunosc si copiii mici si explicata de povestitor prin drobul de sare. Noi acum ar trebui sa fugim de la guvernare in ideea ca peste doua-trei saptamani oricum vom pleca prin motiune? Nu! Haideti sa vedem ce se intampla!", a declarat Gabriela Firea, luni seara. Intrebata daca are emotii cu privire la motiunea de cenzura care va fi sustinuta si de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

