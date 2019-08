Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Sector 5, Daniel Florea, a afirmat ca Viorica Dancila ar fi ”un candidat redutabil” al partidului cu care PSD ar avea șanse sa caștige alegerile prezidențiale. In plus, Dancila ar avea un sprijin mai important in randul organizațiilor decat rivala sa la candidatura, Gabriela Firea.…

- Gabriela Firea, președintele PSD București și primarul Capitalei, lipsește joi de la ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Firea anunțase de saptamana trecuta ca in aceasta perioada este programata pentru o intervenție chirugicala. Joi, in ziua in care are loc ședința CExN PSD, Gabriela Firea…

- Gabriela Firea, presedintele PSD Bucuresti, se va opera din nou, ceea ce nu-i va permite sa participe la congresul din 29 iunie, a anuntat luni primarul Capitalei. Ea a mai precizat ca nu va candida la nicio functie de conducere in partid.

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat luni la sediul PSD ca nu va candida la nicio functie la nivelul conducerii partidului la congresul care va avea loc la sfarsitul lunii. Intrebata daca...

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat luni la sediul PSD ca nu va candida la nicio functie la nivelul conducerii partidului la congresul care va avea loc la sfarsitul lunii. Intrebata daca...

- Comitetul Executiv a decis, vineri, sa organizeze Congresul extraordinar pentru alegerea presedintelui PSD pe data de 29 iunie, au declarat surse din partid pentru MEDIAFAX. Totodata, Dumitru Buzatu, lider al PSD Vaslui, a declarat vineri, dupa sedinta PSD in care a militat pentr un congres mai tarziu,…

- Gabriela Firea a declarat, vineri, ca nu va putea fi prezenta la Congresul extraordinar al PSD organizat pe 29 iunie pentru ca se va afla în spital pentru o intervenție chirurgicala, potrivit Mediafax.”Încep raspunzându-va altfel, în primul rând sa va explic…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a anuntat marti, dupa sedinta Comitetului Executiv (CEx), ca s-a votat ca Titus Corlatean sa fie propus vicepremier, Ministerul Justitiei sa fie preluat de catre Ana Birchall, Ministerul Fondurilor Europene de catre Roxana Manzatu iar Ministerul Romanilor…