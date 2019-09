Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a lansat luni in consultare publica proiectul prin care se stabileste, incepand cu 01.11.2019, a doua componenta a Taxei Municipale pentru Apa Uzata (TMAU2), in valoare de 7 bani pe metrul cub, aferenta proiectului de reabilitare a infrastructurii din sectorul de apa uzata.

- Primaria Capitalei a anunțat luni ca va introduce o serie de modificari importante in cadrul proiectului pentru taxa de poluare din București, care ar putea intra in vigoare la 1 ianuarie 2020. Una dintre principalele probleme legale ale proiectului inițial era ca introduce practic o discriminare intre…

- Primarul Bucureștilor, Gabriela Firea, a precizat ca municipalitatea va organiza un eveniment pentru a onora victoria Simonei Halep in turneul de Grand Slam de la Wimbledon, ceremonie la care primarul nu va participa. Firea a mai organizat un eveniment similar și dupa victoria lui Halep la Roland Garros,…

- Va vine sa credeți sau nu va vine sa credeți, hartiile vorbesc: serviciile de expertizare tehnica și financiara a stației de epurare neterminate a municipiului Ploiești au ajuns sa fie evaluate la 869.000 de lei, adica la 183.000 de euro! Ceea ce inseamna ca doar documentația necesara pentru stabilirea…

- "Am venit cu solutii, atat noi, cat si Ministerul de Finante. S-a agreat sa incercam impreuna sa depașim acest blocaj. Tehnicienii de la Finante au venit cu niste solutii. Asteptam rectificarea bugetara, care va avea loc in iulie. Asteptam banii pentru echilibrarea bugetelor, atat la Primaria Capitalei,…

- Deputatul Nicusor Dan sustine ca Bucurestiul, 'cel mai bogat oras din Romania', cu un PIB pe cap de locuitor 'peste media europeana', intra in faliment, el reactionand astfel fata de o afirmatie similara a primarului Gabriela Firea cu privire la bugetul insuficient al Capitalei.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca este mai interesata de bugetul Primariei Bucurestiului si a celor de sector decat de organizarea unui Congres in partid, sustinand ca in prezent toti se afla intr-un faliment nedeclarat si ca situatia va fi discutata cu premierul.