- Florentin Pandele face noi dezvaluiri despre starea de sanatate a Gabrielei Firea in direct la Romania TV. Potrivit lui Florentin Pandele soția sa a facut noi seturi de analize la Londra la recomandarea medicilor romani.„Echipa care a facut intervențiile chrurgicale a dorit sa aiba și o alta…

- Florentin Pandele a vorbit duminica seara despre starea de sanatate a Gabrielei Firea. Acesta spune ca cei doi au fost in Marea Britanie pentru o a doua opinie medicala, chiar la indicatia echipei din Romania.

- Gabriela Firea se afla astazi la Londra, alaturi de soțul sau Florentin Pandele, acolo unde face un consult medical, susține Romania TV. Primarul general al Capitalei se pregatește de o noua operație la colon, iar aceasta va avea loc in perioada imediat urmatoare. Operația ar urma sa aiba…

- Gabriela Firea s-a lansat, luni, inainte de sedinta conducerii PSD, intr-un atac la adresa vicepresedintelui Marian Oprisan, cel care o sustine pe Viorica Dancila pentru sefia partidului. Primarul Capitalei a fost intrebata cum vede faptul ca Marian Oprisan va elabora strategia politica a partidului.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a votat, duminica, in Ilfov, la alegerile europarlamentare. Aceasta s-a prezentat la sectia de vot impreuna cu familia sa, primarul Florentin Pandele si cei doi copii. "Am votat! Asa cum am facut mereu, de la 18 ani. Fara sa ma impinga altcineva. Sau ca sa fiu cool…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat in aceasta, la Romania TV, sarma gasita de medici in timpul operațiilor pe care le-a suferit in ultima perioada. Edilul a suferit, in ultimele luni, mai multe intervenții chirurgicale care au culminat cu descoperirea, in colon, a unei bucați…

- Gabriela Firea s-a confruntat in ultima perioada cu o serie de probleme de sanatate. Primarul Capitalei a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale , iar acum soțul sau, Florentin Pandele, a dezvaluit care a fost cauza care a dus-o pe patul de spital. Gabriela Firea și Florentin Pandele au oferit…

- Primarul din Voluntari, Florentin Pandele, a susținut, intr-un interviu pentru Romania TV, ca soției sale, Grabriela Firea, i-a fost gasita in colon „o sarma de vreo 3 centimetri”. Intr-un interviu pentru Romania TV, realizat in locuința lor din Voluntari, Gabriela Firea și Florentin Pandele au acceptat…