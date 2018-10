"Este o onoare pentru mine sa particip astazi la inaugurarea monumentului de for public dedicat marelui om, in primul rand, Elie Wiesel, roman, evreu, american, un om de la care am invatat si vom continua sa invatam, pentru ca a fost un luptator pentru pace, pentru umanitate, pentru toleranta, pentru iubire si buna intelegere intre oameni. Una din primele mele actiuni ca Primar General a avut loc in toamna anului 2016, cand, impreuna cu doamna Ambasador al statului Israel la Bucuresti, cu domnul ambasador al Statelor Unite la Bucuresti si impreuna cu alti inalti demintari si invitati, am inaugurat…