- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca daca mai sunt „personaje” care nu au inteles ca sunt cu totii responsabili pentru proiectele romanilor, e cazul ca acestea sa plece.

- "Are rezultate foarte bune si ca om politic, si ca primar si cred ca trebuie sa ii dam cezarului ce-i al cezarului. (...) Eu il respect si pe el (Daniel Florea, primarul Sectorului 5 - n.r.) suntem colegi, suntem prieteni, dar mi-am exprimat punctul de vedere. De asemenea, intreaga organizatie regionala…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, ca il sustine pe primarul Sectorului 3, Robert Negoita, pentru functia de vicepresedinte al partidului din partea regiunii Bucuresti-Ilfov. "Are rezultate foarte bune…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, ca il sustine pe primarul Sectorului 3, Robert Negoita, pentru functia de vicepresedinte al partidului din partea regiunii Bucuresti-Ilfov, transmite Agerpres.

- Potrivit listei oficiale, pentru functia de presedinte executiv si-au depus candidaturile Ecaterina Andronescu, Nicolae Banicioiu si Viorica Dancila. De asemenea, pentru functia de secretar general si-au depus candidatura Marian Neascu si Codrin Stefanescu. Pentru functiile de vicepresedinti, pentru…

- La o zi, practic, de cand Organizatia PSD Bucuresti-Ilfov anuntase ca o sprijina pe Viorica Dancila pentru functia pe care o ocupa la aceasta ora Niculae Badalau, Liviu Dragnea a spus cu subiect si predicat ca o sustine pe social-democrata aflata in fruntea Guvernului cand vine vorba de functia de presedinte…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Astfel, Regiunea Bucuresti-Ilfov a votat pentru: - Mandat de sustinere si incredere pentru presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea. Biroul Permanent al organizatiei regionale PSD Bucuresti-Ilfov isi exprima convingerea ca numai prin mentinerea unitatii, continuitatii, echilibrului…

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, se afla intr-o vizita oficiala la Chisinau. Acesta s-a intalnit cu primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu. Silvia Radu a venit cu un mesaj de multumire pentru tot ajutorul care il ofera aceasta pentru Chisinau.

- La nici o luna și jumatate de la investire, Guvernul Dancila va fi supus unei prime evaluari. Verificarea va incepe de saptamana viitoare, dupa congresul din weekend al PSD-ului. Ideea evaluarii noului Cabinet a aparut dupa ce Gabriela Firea s-a declarat nemultumita de modul in care…

- Ana Gomes afirma ca nu a auzit-o pe Viorica Dancila "sa spuna ceva, sa vorbeasca despre ceva" in perioada in care aceasta a fost europarlamentar. "In primul rand, dati-mi voie sa va spun ca ma bucur ca prim-ministrul Dancila are ceva de zis - in sfarsit zice ceva! In anii in care a fost aici, in…

- PNL București cere demiterea șefului de la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement. Liberalii spun ca directorul nu are competențele necesare pentru a conduce ALPAB. In plus, directorul este suspectat de delapidare. PNL București solicita demiterea șefului de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement…

- "Am vorbit cu doamna Gabriela Firea. Am vazut ce a declarat. I s-au pus bețe in roate, nu i se mai pun. Urmeaza schimbarile la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevarat. Am avut discuții și cu primarii de sectoare și cu Viorica Dancila. S-a facut un plan pentru colaborarea cu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca are in plan un proiect de reabilitare a unuia dintre cele mai mari bulevarde din Capitala, Bulevardul Magheru. Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare CRUCIALA la Congres: reverberații in tot partidul „Ne dorim ca cel putin…

- Se schimba garda in PSD. Sunt deja vehiculate mai multe nume care ar putea sa ocupe funcțiile de viceprețedinți, altele decat cele cu care am fost obișnuiți pana in prezent. Mai sunt doar cateva zile pana la Congres, așa ca vom avea surprize saptamana viitoare. Sunt mai multe nume surpriza…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia…

- Dancila, semnal de susținere pentru Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat pentru presedintia Romaniei, a spus premierul, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta spune ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, privind alegerile de la sfarșitul lui 2019, dar precizeaza ca…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca nu e normal sa aiba o discutie cu ministrul Justitiei privind raportul despre Directia Nationala Anticoruptie inainte de prezentare, pentru ca nu vrea sa existe suspiciuni ca ar putea interveni in raport. "Nu cred ca trebuie sa am o discutie legata…

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, acesta fiind unul dintre mesajele transmise de premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul Parlamentului. "Am vorbit si despre descentralizare. Am spus…

- Liviu Dragnea este impins de colegii de partid sa-si asume rolul de candidat la prezidentiale. I se cere liderului PSD sa anunte acest lucru cat mai repede, chiar la viitorul Congresul organizat la inceputul lunii martie. Ideea nu il incanta insa pe seful PSD. „Congresul ar trebui sa stabileasca si…

- La Inalta Curte de Casatie si Justitie continua joi audierile in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu. Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat marti, in cadrul conferintei "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti - Tel Aviv - Ierusalim", ca in proiectul de buget al Capitalei pentru acest an a fost prevazuta o suma in vederea refacerii "din radacini" a Cartierului…

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura la alegerile prezidentiale, spunând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului. Firea a spune ca le-a…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- „O cunosc pe Viorica Dancila de aproape sapte ani, de cand am intrat in PSD. Este o persoana extrem de echilibrata, solidara, sincera. E foarte important pentru politicieni sa fie sinceri, pentru ca am vazut multi, ca domnul Cristian Busoi, care plang ca nu avem investitii in sanatate si apoi isi…

- Gabriela Firea, despre Dancila: ”Va rezista, cu sau fara hashtag”, a spus primarul Capitalei, duminica seara, la Romania TV. Ea a precizat ca PSD o va sprijini pe Viorica Dancila, și de data asta nu vor mai greși și vor merge cu Guvernul pana la parlamentare, pentru ca a fost o perioada tensionata,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte in consiliul general, precizand ca ar trebui sa fie modificat codul administrativ.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, s-a intalnit, joi, in jurul pranzului, cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu alti lideri social democrati, Partidul Social Democrat urmand sa decida luni, in sedinta Comitetului Executiv, care este componenta noului Cabinet. La intalnirea din biroul lui…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila, declara în octombrie 2017, în contextul existenței mai multor miniștri din guvernul Tudose cu probleme penale, ca un functionar de la Bruxelles nu poate spune social-democratilor cine pleaca sau nu din Cabinetul de la Bucuresti. "Din…

- „Trebuie sa fim constienti ca aceste crize nu fac deloc bine tarii in primul rand, romanilor si, bineinteles, nici noua, ca partid, nu ne fac bine. Si este de evidenta faptul ca trebuie sa ne luam acum masuri asiguratorii sa nu se mai repete astfel de momente peste cateva luni", a declarat primarul…

- Primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, l-ar fi atacat pe Liviu Dragnea in timpul sedintei de luni a Comitetului Executiv al PSD, transmite DCnews, citand surse participante la sedinta. Si Robert Negoita, primarul Sectorului 3, ar fi avut un discurs pro-Tudose, au declarat pentru HotNews.ro surse din…

- Soarta premierului Mihai Tudose / Ce spun unele dintre cele mai cunoscute voci din partid Comitetul Executiv al PSD se va intruni, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului vor decide daca ii vor retrage sprijinul…

- Cei mai expuși in urma acestei crize sunt, fara nicio indoiala, cei 7 primari ai Capitalei, personaje direct raspunzatoare in fața bucureștenilor pentru proiectele anunțate și care, fara susținere politica, nu mai au șanse sa fie realizate. Asupra acestui aspect deosebit de periculos pentru…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, considera ca liderul partidului, Liviu Dragnea, si prim-ministrul Mihai Tudose "au gresit amandoi" si ca tot amandoi trebuie sa indrepte lucrurile.

- Comitetul Executiv Național al PSD decide luni soarta Guvernului; Tudose și Dragnea iși impart taberele, organizațiile județene anunțand, rand pe rand, in cursul zilei de sambata, prin mesaje publice postate pe paginile de socializare, cum se poziționeaza in razboiul dintre șeful Executivului și actuala…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. „Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres. Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Inainte de sedinta Comitetului Executiv de luni, unde se va transa soarta premierului Mihai Tudose, eurodeputatul PSD Catalin Ivan face un scurt bilant al modului in care Liviu Dragnea a condus partidul in 2017. Ivan crede ca CEX-ul ar trebui sa-i ceara demisia lui Dragnea din fruntea partidului pentru…

- O noua clinica medicala, destinata bucurestenilor, a fost inaugurata, ieri, in prezenta Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul bisericii Ortodoxe romane, a primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, secondat de edilul sef al Sectorului 6, Gabriel Mutu, si a directorului general al SGASPC (Direcția…