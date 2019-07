Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat luni seara, la postul RTV, ca data congresului PSD in care se va desemna candidatul pe care il va sustine partidul pentru alegerile prezidentiale este 3 august. Intrebat despre posibilitatea ca actualul presedinte executiv al PSD, ministrul finantelor,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat vineri ca pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar si un candidat independent. Ei urmeaza sa fie inclusi in sondaje, iar candidatul la alegerile prezidentiale…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, sustine ca nu ia in calcul o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. Liderul social-democrat a declarat, sambata, ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de…

- ”E un semnal de alarma, trebuie sa ne trezim din euforia de acum trei ani. Daca nu ne trezim la timp și nu ințelegem elementele care ne-au adus in situația de a pierde alegerile europarlamentare, s-ar putea ca la prezidențiale sa ne fie mai greu decat anticipam. Sunt convins ca vom avea candidat…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, transmite Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…

- ​Viorica Dancila a anunțat, luni, ca va candida la șefia PSD la Congresul de la finalul lui iunie, însa nu va fi și candidatul partidului la prezidențiale. Întrebata, la Marius Tuca Show, daca se va înscrie în cursa pentrupreședinția PSd, Dancila a raspuns: „Cred ca…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila a anuntat, luni, intr-un interviu acordat "Marius Tuca Show", ca va candida pentru sefia partidului, la Congresul din 29 iunie. Premierul a mai spus ca nu doreste sa intre in cursa electorala pentru legerile prezidentiale din toamna. "Cel sau cea care va…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca Partidul Social Democrat, in forurile statutare, trebuie sa-si decida candidatul la prezidentiale, mentionand, totodata, ca nu isi doreste sa preia conducerea PSD sau sa candideze la Presedintie, ci sa finalizeze cu bine proiectele pentru Bucuresti. "Consider…