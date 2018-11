Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, primarul PSD al Capitalei a anunțat ca va inchide Stadionul Național, dand vina pe o investigație jurnalistica a GSP și pe DNA! Cand, in februarie 2016, a venit direct din televizor și a anunțat ca va candida la Primarie, Gabi Firea a uitat sa spuna bucureștenilor ca le va cheltui…

- Primarul general, Gabriela Firea, a precizat, luni, in replica la afirmatiile lui Gigi Becali care a precizat ca edilul pierde politic din cauza situatiei gazonului de pe Arena Nationala, ca oamenii de sport nu ar trebui sa faca declaratii cu atat de mare usurinta si nu ar trebui...

- Primaria Capitalei a reactionat dupa ce, in spatiul public, au aparut mai multe critici referitoare la starea gazonului de pe Arena Nationala. Tonul l-a dat managerul sportiv al FCSB, care a acuzat autoritatile locale pentru ca au permis desfasurarea unui turneu de fotbal pentru juniori pe…

- Premierul Viorica Dancila declara joi, 11 octombrie, ca dosarul prin care Romania solicita finantarea din bani europeni pentru Centura Capitalei este gata, iar luni va fi transmis Comisiei Europene. Surse de la cel mai inalt nivel al Comisiei Europene au declarat, marti, pentru STIRIPESURSE.RO, ca…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și președintele PSD, Liviu Dragnea, s-au contrat dur in ultima perioada. In scandalul la nivel inalt a fost invocat invocat și episodul de pe Arena Naționala, cand Gabriela Firea a fost huiduita in momentul cand Simona Halep a prezentat trofeul de la…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Liviu Dragnea ii spunea in fața ca o susține, dar problema vine de la Guvern și de la oamenii din Guvern. In schimb, in culise dadea ordin ca oamenii din Ministere sa blocheze București.”Mi-am dat seama cam de jumatate de an de acest…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat in aceasta dupa-amiaza, dupa audierea la Parchetul General in dosarul violențelor de la mitingul din 10 august, ca, dupa parerea sa, s-a incercat ca prefectul Bucureștiului sa fie scos țap ispașitor. Edilul Bucureștiului a dat declarații in calitate…

- Gigi Becali a vorbit despre meciul dintre FCSB și Sepsi, care e azi, la ora 18:00, și a criticat starea gazonului pe care se va juca partida și faptul ca nimeni nu s-a ocupat de teren dupa ce primarul Gabriela Firea a rupt contractul cu firma care-l ingrijea, in urma unei anchete a Gazetei Sporturilor.…