Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, luni seara, ca se astepta la ”mai multa barbatie, in special barbatie politica” din partea lui Liviu Dragnea, respectiv acesta sa recunoasca faptul ca a avut o intalnire cu primari de sectoare despre reorganizarea administrativa a Capitalei. Firea il acuza…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, luni seara, ca se astepta la "mai multa barbatie, in special barbatie politica" din partea lui Liviu Dragnea, respectiv acesta sa recunoasca faptul ca a avut o intalnire cu primari de sectoare despre reorganizarea administrativa a Capitalei. Firea il acuza…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, sambata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar intentiona sa promoveze o ordonanta de urgenta prin care cele sase sectoare ale Bucurestiului sa fie transformate in unitati...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, sambata seara, ca Liviu Dragnea a anuntat intr-o sedinta cu primarii de sectoare ca vrea o ordonanta de urgenta prin care cele sase sectoare ale Bucurestiului sa devina orase. „Domnul Dragnea a anuntat, intr-o sedinta cu cativa primari de sectoare…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, sambata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar intentiona sa promoveze o ordonanta de urgenta prin care cele sase sectoare ale Bucurestiului sa fie transformate in unitati administrativ-teritoriale de sine statatoare. "Domnul Dragnea…

- Conflictul intre Gabriela Firea si Liviu Dragnea intra intr-o alta etapa, cea in care primarul general al Capitalei e lasat fara majoritate in Consiliul General. Daniel Florea, primarul sectorului 5, a exclus din PSD patru consilieri apropiati de Firea din CGMB, ceea ce inseamna automat si pierderea…

- 'Nu comentez despre problemele Partidului Social Democrat in presa, in public, decat in interiorul partidului', a declarat, pentru Agerpres, Marian Oprisan, vicepresedinte al PSD si presedinte al organizatiei judetene de Vrancea a partidului. Acesta a subliniat ca miza acestui joc politic nu este…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus, marți seara la TVR, ca nu a mers la nunta fiului lui Liviu Dragnea pentru ca ar fi insemnat sa ii fie rușine de ea, ca nu o putea face de dragul aparențelor și ca decizia a fost luata in familie. „A fi mers la nunta si a fi stat la masa, a socializa,…