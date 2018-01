Gabriela Firea il ataca, in premiera, pe Dragnea dar nu il iarta nici pe Tudose: Aruncam in aer tot ceea ce am realizat

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, considera ca liderul partidului, Liviu Dragnea, si prim-ministrul Mihai Tudose "au gresit amandoi" si ca tot amandoi trebuie sa indrepte lucrurile.

- Postata in urma cu cateva minute, poziția Gabrielei Firea pare sa sugereze ca in PSD se contureaza o a treia tabara, profitand de disputa intre premier și președintele partidului. Astfel, o parte a liderilor PSD ar putea incerca sa preia controlul partidului, menținandu-i pe poziții șubrede atat…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a scris, pe Facebook, ca se asteapta ca in CExN al PSD social-democratii sa discute mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Municipalitatea va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan.

- Liderii PSD se reunesc de urgenta in sedinta, luni, pentru a transa conflictul dintre presedintele partidului, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose. Liderul partidului, Liviu Dragnea, a luat aceasta decizie dupa ce mai multe presiuni au fost facute de lideri importanti din partid asupra lui. Sedinta…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anunțat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose.

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- Probleme ale PSD intr-o analiza dura a lui Vasile Dancu: Dezintelectualizarea partidului, irelevanța publica a multor lideri si nevoia de reideologizare Sociologul clujean Vasile Dancu, fost ministru in guvernul Nastase si fost lider PSD Cluj, a facut o radiografie a situatiei actuale din partidul de…

- Ioana Theodoru In ultimele zile a devenit evident ca Mihai Tudose se pregatește intens sa dea atacul final impotriva lui Liviu Dragnea. Gesturile diferiților membrii PSD care contesta, deocamdata timid, autoritatea lui Liviu Dragnea, dar și discursul anterior asumat de Mihai Tudose sunt elemente care…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Președintele ALDE si-a intrerupt vacanta si a venit de urgenta acasa, pentru a se repozitiona in urma deciziilor luate de sedinta PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- Președinții organizațiilor județene ale PSD, conducerea centrala a partidului și premierul Mihai Tudose vor discuta luni, la pranz, despre configurația guvernamentala, in prima intalnire din 2018 a social-democraților. Intalnirea vine dupa ce in ultima saptamana a anului trecut, președintele PSD, Liviu…

- Mihai Tudose mai face un pas catre protestatari si incurajeaza dialogul cu acestia. Premierul, pe fondul unei relatii deloc perfecte cu Liviu Dragnea,a acceptat sa dialogheze cu reprezentantii a 43 de organizatii civile ce protesteaza in centrul Bucurestiului. Intalnirea va avea locin aceasta seara…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a urmat decizia omologului sau american Donald Trump care a anuntat transferul la Ierusalim a ambasadei tarii sale in Israel, o decizie salutata luni de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit caruia si alte tari ar putea urma. Premierul…

- Edilul sectorului 6 al Capitalei, Gabriel Mutu, spune ca eliberarea strazilor de masini parcate va duce la fluidizarea traficului. Primarul a explicat, intr-un amplu interviu, de ce nu se mai pot face reabilitari termice gratuite si cand va fi gata metroul din Drumul...

- "Daca dna primar general crede ca voi tacea pentru ca ma intimideaza cu procesul, se inșala. (...) Aștept cu nerabdare confruntarea cu doamna Firea in sala de judecata și in fața oamenilor, ca sa discutam pe indelete și pe fața, nu cu insinuari și amenințari despre ce ar trebui sa faca și nu face…

- Dupa ce a avut o intalnire in biroul sau de la Camera Deputaților cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, și cu edilii primariilor de sector, Liviu Dragnea a avut o scurta intrevedere la Parlament și cu premierul Mihai Tudose. Ulterior, liderul PSD s-a aratat agasat de intrebarile jurnaliștilor cu privire…

- „Impreuna cu domnii primari de sectoare am fost si ieri (marti, n.r.) la Kiselelf (sediul central al PSD, n.r.) si am avut o intalnire cu domnul presedinte Liviu Dragnea. De asemenea, astazi am fost impreuna la o intalnire la Palatul Victoria cu domnul prim-ministru si viceprim-ministru si la aceasta…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarant dupa intalnirea din biroul lui Liviu Dragnea, ca relatia sa cu premierul Mihai Tudose a fost incordata, dar ca acum este calma. Edilul admite ca a vorbit in particular cu acesta din urma tot ceea ce aveau sa-si reproseze. Și premierul a admis ca a rezolvate…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, primarii de sectoare și presedintele Senatului, Calin Popescu- Tariceanu, s-au intalnit astazi cu președintele PSD Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Primarul general spune ca a lasat in urma disputa cu Mihai Tudose.

- Întâlnire de ultima ora, miercuri, între primarul Capitalei, Gabriela Firea, și președintele PSD, Liviu Dragnea. Cei doi discuta în biroul acestuia din urma, în contextul scandalului dintre Gabriela Firea si premierul Mihai Tudose. Întâlnirea…

- Intrebat daca ar fi necesar un miting PSD impotriva statului paralel, Mihai Chirica a declarat pentru RFI: „Raspunsul este evident nu, pentru ca nu avem inca o definitie a statului paralel. Ma consider totusi un om care a mai citit cateva carti de-a lungul carierei mele si vietii mele si n-am gasit…

- Sunt tensiuni uriase în PSD, dupa aparitia stenogramelor în care primarul Capitalei, Gabriela Firea, si premierul Mihai Tudose si-au aruncat acuzatii grave. Nu este exclus ca social-democratii sa puna la cale înlaturarea lui Tudose de la Guvern, șeful PSD, Liviu Dragnea,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- O ședința informala cu reprezentanți ai filialelor județene are loc duminica seara, la sediul central al PSD, discuțiile vizand organizarea unui miting la Craiova pe 9 decembrie, manifestare anunțata de saptamana trecuta, potrivit unor surse din partid. Ședința are loc și…

- Consultantul politic Cozmin Gușa este de parere ca premierul Mihai Tudose i-a surprins pe toți liderii din PSD cu poziția sa publica din ultimele zile, una extrem de normala, prin care i-a pus intr-o poziție incomoda nu doar pe Gabriela Firea, ci și pe Liviu Dragnea și pe consultanții sai israelieni.Prin…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a susținut, joi, ca pentru a participa la Alba Iulia, „locul de unde a pornit Romania”, de Ziua Naționala nu e nevoie de invitații scrise, edilul reproșand guvernanților ca nu au fost de acord cu organizarea unei parade militare de 1 Decembrie in Orașul…

- Liderii social-democrați s-au intalnit marți seara la Vila Lac pentru a-i sarbatori pe vicepremierul Marcel Ciolacu și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a carui zi de naștere a fost luni, informeaza știripesurse.ro. Cheful la care au participat greii PSD era in plina desfașurare exact in…

- Dupa ce au venit la guvernare la mijlocul anului, premierul Mihai Tudose si ministrul Finantelor, Ionut Misa, au luat la tinta bancile si multinationalele, preluand, surprinzator, mai agresiv, avand in vedere ca sunt membri ai guvernului, din retorica sefului PSD, Liviu Dragnea. Sunt banci care nu…

- Razboi total intre fostul si actualul sef al Partidului Social Democrat. Victor Ponta l-a 'facut praf' pur si simplu pe presedintele Camerei Deputatilor. Deputatul rade de Dragnea si una dintre ultimele sale dezvaluiri, cea despre Lucian Pahontu, șeful SPP. Dragnea l-a acuzat pe seful SPP ca incearca…

- Conform calculelor facute de TVR, odata cu creseterea salariului minim pe economie, salariile demnitarilor vor creste si ele chiar si dupa trecerea contributiilor direct in sarcina angajatului. Presedinte - 12 salarii minime pe economie Premier – 11.5 salarii minime pe economie Primar general – 10…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, participa marți, la Palatul Victoria, la discuțiile pe care premierul Mihai Tudose le are cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania pe tema modificarilor Codului fiscal, potrivit unor surse politice. Din delegația AMR fac parte, printre…

- Modificarile fiscale nu vor aduce lucruri bune, pentru ca vor fi bani "mai puțini" la buget pentru investiții, sunt foarte multe proiecte in derulare și acestea trebuie finalizate, a declarat, luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa ședința Asociației Municipiilor din Romania (AMR).…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe parlamentarii socail-democrati intr-o sedinta care va incepe la ora 14.30. Tema discutiei: modificarea Codului Fiscal, pe care, potrivit unor surse politice, premierul Mihai Tudose ezita sa o mai aplice prin ordonanta de urgenta. Sursele citate sustin ca sedinta…

- Primarul PSD din comuna sibiana Carța, Cristian Magheru, le-a ținut, miercuri, premierului social-democrat Mihai Tudose și președintelui PSD, Liviu Dragnea, un discurs fara ocolișuri despre situația reala a Romaniei, cea de la firul ierbii. Organizația județeana PSD l-a laudat pe acesta pentru curajul…

- ”O parte dintre sindicate a fost foarte vehementa impotriva acestor masuri, ajungand, cu o logica stramba, plecand de la o premisa gresita, pana la faptul ca inchidem tara si n-o sa mai munceasca nici albinele. Ma iertati, dar nu mai suportam lipsa de argumentatie. Ei emit axiome. Noi le spunem cifrele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au fost așteptați de protestatari la Sibiu, miercuri, chiar în fața filialei PSD. Câteva zeci de persoane i-au așteptat pe cei doi lideri social-democrați și au scandat ”Hoții!” și ”Sa va fie rușine!”.…

- Seful PSD si premierul s-au intalnit la Carei si cu micul soldat Adrian, caruia i-au dat cadouri. "Ce vrei sa te faci? premier sau presedintele camerei deputatilor? niciunul, general pentru ca generalii fac parte din armata si este cel mai mare grad", a fost raspunsul micului soldat. …

- Primarul general al Capitalei nu e de acord cu eliminarea timbrului de mediu, pentru ca „au venit toate rablele din Europa in Romania si in special in Capitala”. Ea a declarat ca le va propune bucureștenilor „o taxa de mediu”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca premierul Mihai Tudose nu a spus niciodata ca nu-si asuma legile justitiei, dar prin initiativa parlamentara acestea pot fi adoptate in actuala sesiune.