- Gabriela Firea a declarat ca duminica va merge la o secție de votare, intrebata fiind daca va vota la referendumul pe Justiție. Primarul general al Bucureștiului a spus, insa, ca este un om de echipa, cu toate ca anul trecut a criticat mai multe persoane din PSD. „Voi merge duminica la vot, cu siguranta…

- „Sluga obedienta și ticaloasa a lui Dragnea de la Interne, Carmen Dan recurge in mod abject la anchetarea manifestanților anti-PSD pentru a intimida oamenii care protesteaza legitim și pașnic impotriva guvernarii lor dezastruoase. Infractorul-șef al PSD, Liviu Dragnea, pozeaza absurd și penibil in…

- Procurorii DIICOT au precizat ca pe rolul parchetului nu exista o cauza cu privire la eventuala tentativa de omor a lui Liviu Dragnea. Liderul PSD a afirmat ca la DIICOT este un dosar in care unii martori au vorbit despre tentativa sa de omor, relateaza Mediafax....

- "Avem informatii, vin de vreo doua zile, ca Iohannis a insistat la membri din Comisia Europeana care au fost prezenți la Sibiu, sa vina din nou cu ceva impotriva Romaniei. El dorea ceva prin care sa atace PSD și Guvern. Daca sunt reale aceste informații inseamna ca președintele Romaniei lucreaza…

- Senatorul liberal Florin Cițu il acuza pe Liviu Dragnea ca foloseste bani imprumutați de Romania pentru mita electorala."Liviule, auzi zanganitul catuselor? Dragnea vrea sa scape de puscarie pe banii romanilor.Va intrebati de ce se imprumuta Romania asa de mult si asa de scump.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara pe presedintele Klaus Iohannis ca ”lupta impotriva tarii lui prin tot ceea ce face”, avand in spate „sistem ocult, sistem corupt, care a penetrat in mod serios Justitia in ultimii ani”. ”Miza este Romania. O alta miza o reprezinta vietile romanilor –…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat luni, la Parlament, ca Liviu Dragnea „pleaca cu prima sansa” la alegerile prezidentiale, deoarece este presedintele PSD si, de regula, liderul partidului este candidatul pentru un mandat Palatul Cotroceni. „Este o decizie care se ia in coalitie(daca va fi un candidat…

- PSD-ul condus de Liviu Dragnea continua razboiul cu Gabriela Firea. Primarul Capitalei a suferit o infrangere importanta dupa ce un apropiat al sau a fost exclus din partid. Este vorba chiar despre cel mai vocal susținator al primarului, un om cu ieiri de multe ori violente.