Gabriela Firea, executata politic de Dragnea! „Nu mai am nicio functie in partid! Dragnea a vrut sa scape de mine din CEx!”

Primarul general Gabriela Firea a anuntat, luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD, ca a demisionat si din functia de vicepresedinte al PSD, dupa ce dimineata anuntase ca a renuntat la functia de presedinte interimar al PSD Bucuresti ca o forma de protest fata de ”blocarea” alegerilor la aceasta organizatie in ultimii doi ani. Firea nu mai are nici functia de presedinte al PSD Ilfov. Ea a spus ca, dupa ce in CEx s-a decis dizolvarea conducerii Organizatiei PSD Ilfov, nu mai avea rost ca ea sa ramana pe postul de vicepresedinte al partidului pentru regiunea Bucuresti-Ilfov. In locul…