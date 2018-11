Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, Primar General al Municipiului Bucuresti si vicepresedinte al Partidului Social Democrat a transmis, luni, in timpul sedintei Comitetului Executiv National, un mesaj dur catre liderul partidului, Liviu Dragnea. „Nu mai putem continua asa, sub teroarea excluderilor. Razbunatorul va trebui…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a trimis o scrisoare catre colegii din PSD, vicepresedintele formatiunii subliniind ca nu se mai poate continua sub „teroarea excluderilor” si arata ca si daca va fi schimbata de Liviu Dragnea din functiile de conducere ea va ramane in PSD ca simplu membru.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu a participat la ședința Comitetului Executiv al PSD, aflandu-se in vizita oficiala la Madrid, dar a trimis o scrisoare catre colegii din PSD. Firea susține ca nu se mai poate continua sub teroarea excluderilor și arata ca și daca va fi schimbata de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, se declara revoltata de faptul ca un om al lui Liviu Dragnea, pe numele lui Codrin Ștefanescu, are tupeul de a sabota proiectele pentru Capitala, care trebuiau sa fie și ale PSD. „Se pune la cale un plan de sabotare a mea, prin intoarcerea impotriva mea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al partidului, ca va propune sa fie exclusi din partid cei care l-au contestat. "Categoric, nu!", a raspuns Dragnea la Palatul Parlamentului, intrebat daca va propune excluderea din partid a celor care l-au…

- "Liviu Dragnea se consulta cu cativa apropiati, mai mult din afara partidului. Dati-mi voie sa nu ii nominalizez. In special din afara si cativa, foarte putini, din ce in ce mai putini, din interiorul paridului si din conducerea partidului", a spus Gabriela Firea. Intrebata daca liderul social-democratilor…

- 'Nu e cearta. Eu am fost foarte atent, sunt om cu parut alb si cu umbre, cu taieturi ale vremii pe fruntea mea. Si sunt foarte atent la modul in care privesc oamenii, cum ii analizez. E bine cand scoti din fiere, daca o scoti, dar e bine s-o faci in interior si acest lucru este, pentru partid, un…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu a dorit sa mearga la nunta fiului lui Liviu Dragnea, liderul PSD, duminica seara la Palatul Snagov, au declarat surse politice pentru B1 TV și FLUX 24. Informația a fost dezvaluita in emisiunea Controverse realizata la B1 de Andrei Badin.