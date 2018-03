Gabriela Firea: După ora 15.00, deszăpezirea se va realiza pe arterele secundare şi pe trotuare 'Pe arterele principale se circula deja bine, dar mai dificil, in conditii de iarna. Pentru interventia in urgenta a doua, imediat dupa ora 15,00, cand nu vom mai avea Cod portocaliu si zapada se va linisti, se va actiona imediat pe trotuare si pe strazi laterale', a precizat edilul general, dupa comandamentul de iarna. Firea a mentionat ca, vineri dimineata, RATB a functionat la parametri normali in conditii de iarna. Primarul general a adaugat ca aproximativ 500 de persoane fara adapost au fost institutionalizate, dar ca exista in continuare 20 de cetateni care au refuzat sa fie gazduiti in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care sfideaza codul portocaliu de vreme rea i-a șocat pe cei care au avut curajul sa iasa pe strazile din Capitala, vineri dimineața. Se pare ca avertizarea de vreme rea nu l-a speriat deloc pe biciclist, care s-a plimbat cu bicicleta, imbracat doar intr-o pereche de pantaloni scurți și tricou,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca se intervine in forța in Capitala, pentru a curața principalele bulevarde, iar urgența imediata este curațarea strazilor laterale.”Varful de ninsoare a fost intre 4 dimineața și ore 10.oo. Practic suntem dupa perioada de varf, dar…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, reprezentantii Asociatiei Colectiv si managerul Spitalului Sfantul Ioan din Capitala, Robert Agafitei, au semnat joi un protocol de colaborare pentru construirea unei maternitati in curtea unitatii sanitare.

- GRADINITE SI CRESE INCHISE BUCURESTI. "Primarul general Gabriela Firea a analizat in aceasta dupa-amiaza, impreuna cu prefectul Capitalei, Adrian Petcu, cu reprezentantii ANM Bucuresti-Ilfov si inspectorul general al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Ionel Florian Lixandru. Ultimele…

- Primarul general Gabriela Firea a decis ca vineri, 23 martie, gradinitele, scolile si liceele din Capitala sa fie inchise.Potrivit unui comunicat al Primariei Bucuresti masura a fost luata avand in vedere ninsorile si intensificarea vantului.Primarul general Gabriela Firea a analizat in aceasta dupa…

- Gradinitele, scolile si liceele din Capitala vor fi inchise vineri, in conditiile in care meteorologii anunta ninsori si intensificari ale vantului, a anuntat primarul Gabriela Firea. Ea a sustinut ca este o decizie responsabila, pe care si-o asuma, "din dorinta de a nu-i expune pe copii unor fenomene…

- Gradinitele, scolile si liceele din Capitala vor fi inchise vineri, in conditiile in care meteorologii anunta ninsori si intensificari ale vantului, a anuntat primarul Gabriela Firea. Ea a sustinut ca este o decizie responsabila, pe care si-o asuma, “din dorinta de a nu-i expune pe copii unor fenomene…

- Se circula in conditii de iarna pe strazile din Bucuresti, din cauza ninsorii, fiind valori ridicate de trafic pe arterele principale, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei. "Nu sunt probleme mari.Se circula in conditii de iarna. Sunt valori de trafic mai ridicate pe artetele…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca doua linii de tramvai suspendate: una va lega Bucurestiul de Magurele, iar cealalta va fi in zona de nord, spre Ploiesti. Primele demersuri...

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marți, ca a demarat un proiect pentru construirea a doua linii de tramvai suspendate: prima va lega Bucureștiul de Magurele, iar a doua va lega Capitala de zona de nord, spre Ploiești.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat marti ca in scurt timp vor fi demarate lucrarile pentru o linie de transport monorail, 80 de tramvaie suspendate urmand sa fie implicate in acest concept.

- Gabriela Firea, vicepresedinte PSD si primar al Capitalei, reactioneaza la discursul sustinut duminica de Ludovic Orban, intr-o intalnire de partid. Comentand indemnul lui Orban catre liberi de a "da cu parul" in adversarii de la PSD, Firea face trimitere la Petre Tutea."Petre Tutea spunea…

- Social-democrații se reunesc, azi, în congres extraordinar, în cadrul caruia vor fi aleși președintele executiv, vicepreședinții și secretarul general, Liviu Dragnea fiind cel care a propus, în februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”.…

- Autoritațile de la Chișinau și București au inițiat implementarea proiectelor privind renovarea mai multor instituții publice de la Chișinau. Anunțul a fost facut astazi la Chișinau de catre primarul general interimar al municipiului, Silvia Radu, și primarul general al mun. București, Gabriela Firea,…

- PNL București cere demiterea șefului de la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement. Liberalii spun ca directorul nu are competențele necesare pentru a conduce ALPAB. In plus, directorul este suspectat de delapidare. PNL București solicita demiterea șefului de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca are in plan un proiect de reabilitare a unuia dintre cele mai mari bulevarde din Capitala, Bulevardul Magheru. Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare CRUCIALA la Congres: reverberații in tot partidul „Ne dorim ca cel putin…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a aparut in fața presei, anunțand ca a convocat Comandamentul de iarna, in urma caderilor masive de zapada. Ea a purtat o caciula care a atras atenția, iar pe Facebook au aparut zeci de comentarii rautacioase. Primarul general a postat la doua zile poza…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti. "Am avut noptile trecute si minus 20 de grade si azi dimineata erau tot la acest nivel, maine (vineri-n.r.) va fi si mai ger, dupa informatiile pe care le-am primit de la ANM. Dimineata…

- "Toate informatiile venite de la specialistii meteo s-au adeverit. Am avut noptile trecute si minus 20 de grade si azi dimineata erau tot la acest nivel, maine (vineri-n.r.) va fi si mai ger, dupa informatiile pe care le-am primit de la ANM. Dimineata se vor resimti minus 22, minus 23 de grade Celsius…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa în Bucuresti, precizând ca sunt probleme cu sistemul de termoficare în sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti, precizand ca sunt probleme cu sistemul de termoficare in sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a întâlnit miercuri, la sediul municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata în Bucuresti pentru a identifica oportunitati de implicare în proiecte de anvergura, a

- Copertina de pe Arena Naționala va fi folosita și iarna! ”Era inadmisibil ce se intampla pe teren” Copertina Arenei Nationale va fi folosita si in perioada iernii, insa aceasta nu va fi trasa in mod automatizat, ci manual, a anuntat, marti, directorul Directiei Investitii din cadrul Primariei Capitalei,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, la comandamentul de iarna, ca scolile si gradinitele din Bucuresti, care apartin de sistemul de stat, vor fi inchise toata saptamana, din cauza viscolului si a gerului. -continua-

- In Capitala se circula la ora transmiterii stirii, in conditii de iarna, dar nu sunt blocaje in trafic, existand totusi strazi laturalnice acoperite cu zapada pe care utilajele de deszapezire nu au ajuns inca, precizeaza reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei.

- Gabriela Firea a inchis din nou scolile! Nu rateaza nicio ocazie sa impiedice copiii sa mearga la scoala (sa ne reamintim si ciclonul rasuflat de anul trecut). Iarna asta era cat pe ce sa nu ii dea ocazia sa isi arate “genereozitatea” si “grija nemarginita” pentru copii si…

- Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, a comentat pe rețeaua de socializare, reacțiile rautacioase ale celor care au acuzat-o pe Gabriela Firea ca a inchis școlile din cauza vremii. „Va vine sa credeti sau nu, mai sunt si copii care merg la scoala sau la gradinita cu autobuzul/microbuzul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat duminica in cadrul comandamentului de iarna ca sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Bucurestiului 1.039 de utilaje, din care 671 apartin operatorilor de salubritate iar restul - institutiilor subordonate municipalitatii.Citeste…

- Scolile din judetul Constanta vor fi inchise luni. In urma ședinței de la Prefectura Constanța, de duminica, 25 februarie a fost instituit Comandamentul Județean pentru Situații de Urgența. Codul portocaliu care intra in aceasta noapte in vigoare a dus la luarea deciziei de a suspenda cursurile pentru…

- Gabriela Firea a facut o mica gafa, duminica, in timpul comandamentului de iarna. Primarul general a facut referire la directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Gabriela Bancila, insa in cazul numelui de familie a pronunțat „Dancila”, cel al premierului Viorica Dancila.„(...) Revenind…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, duminica, la sedinta comandamentului de iarna, ca, avand in vedere avertizarea cod portocaliu de ger sub care se va afla Bucurestiul, scolile vor fi inchise in zilele de luni si marti.

- Bucureștiul are un centru ultra-modern de intervenție în caz de catastrofe, cu buncar antiatomic și tehnologie de ultima generație, dar nu îl folosește! Deși cladirea a fost inaugurata în octombrie 2016 de primarul Gabriela Firea,

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a discutat cu managerii spitalelor din subordinea ASSMB si a anuntat ca anul aceasta va aloca 111 milioane de euro pentru sanatate, precizand ca vor fi achizitionate 300 de de locuinte de serviciu pentru personalul medical. "Doresc sa va asigur…

- "Nadajduim sa fie sustinuta de colegii nostri infiintarea secretariatului de stat in Ministerul Dezvoltarii pentru Capitala. Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului, Capitalei ce ii este cuvenit", a declarat Gabriela Firea inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, potrivit News.ro. Noua…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat, duminica seara, ca o treime din viitorul guvern se va "improspata", iar structura guvernamentala ramane aceeasi. Referindu-se la proteste, Firea a declarat "ca ar trebui asumate astfel de adunari publice".…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a facut, ieri, Comandament de Iarna, dupa ce meteorologii au anuntat ca va fi sub incidenta unei atentionari meteo de lapovita si ninsoare. Edilul a anuntat ca...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul. Firea a precizat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul. Firea…

- Comandament de iarna la Primaria Municipiului Bucuresti Aproximativ 250 de utilaje pentru deszapezire vor fi în teren, în Capitala, în noaptea de duminica spre luni, a anuntat, duminica, primarul general Gabriela Firea, la Comandamentul de iarna de la sediul…

- Aproximativ 250 de utilaje pentru deszapezire vor fi in teren, in Capitala, in noaptea de duminica spre luni, a anuntat, duminica, primarul general Gabriela Firea, la Comandamentul de iarna de la sediul primariei. "In aceasta seara va ploua, va fi lapovita si ninsoare. Din informatiile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte in consiliul general, precizand ca ar trebui sa fie modificat codul administrativ.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte in consiliul general, precizand ca ar trebui sa fie modificat codul administrativ.

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, critica faptul ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "insista in mod nejustificat" cu amplasarea in Pipera a Spitalului Municipal. In opinia liderului PNL Bucuresti, insistenta cu care primarul general doreste construirea Spitalului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca firmele de salubrizare au fost sanctionate cu amenzi de 30.000 lei pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Bucuresti.

- Seful arhitectilor din Bucuresti i-a scris din nou primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru a-i atrage atentia in legatura cu problemele procesului de obtinere a autorizatiilor de construire.

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, in cadrul unui comandament privind fluidizarea traficului din Capitala, ca persoanele care calatoresc cu taximetristi care cer sume mai mari decat contravaloarea cursei pot reclama aceste fapte la o linie verde. „Atrag atentia Politiei…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) ia in calcul posibilitatea ca biciclistii sa circule pe culoarele unice ale tramvaielor, edilul precizand ca trei linii de tramvai din Capitala urmeaza sa aiba o banda unica. „Studiem acum…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, impreuna cu Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino vor beneficia de noua milioane de euro pentru pregatirea personalului medical pe mai multe specializari."Trei spitale care se afla…