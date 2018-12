Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca reprezentantii Municipalitatii, implicit si cei de la Maternitatea Giulesti, ar trebui sa-si ceara scuze fata de parintii bebelusilor care s-ar fi infectat cu stafilococul auriu in maternitatea „Panaint Sirbu” din Capitala.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat in cadrul ședintei de consiliu ca 100 de autobuze noi vor intra in parcul auto al STB. Acestea vor fi dotate cu aer conditionat și prize USB.Citeste si CSM vine cu precizari in cazul procurorilor respinși de Iohannis: Nu s-au primit…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat vineri ca mai multi consilieri municipali social-democrati au anuntat-o ca au fost chemati la sediul PSD, pentru a li se cere sa nu ii mai sustina proiectele in cadrul Consiliului General al Capitalei si sa se delimiteze de ea. Conform lui Firea, ei au…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vine cu noi acuzatii la adresa lui Liviu Dragnea, aceasta precizand ca si alti semnatari ai scrisorii care cere demisia presedintelui social-democrat i-au spus ca sunt „filati, monitorizati“.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și președintele PSD, Liviu Dragnea, s-au contrat dur in ultima perioada. In scandalul la nivel inalt a fost invocat invocat și episodul de pe Arena Naționala, cand Gabriela Firea a fost huiduita in momentul cand Simona Halep a prezentat trofeul de la…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Liviu Dragnea ii spunea in fața ca o susține, dar problema vine de la Guvern și de la oamenii din Guvern. In schimb, in culise dadea ordin ca oamenii din Ministere sa blocheze București.”Mi-am dat seama cam de jumatate de an de acest…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale principalilor actori politici, dar și mișcarile nedeclarate generate de aceștia, precum și o discuție pe care am avut-o in particular cu Gabriela Firea, ma determina sa ma gandesc la cateva ipoteze care, aparent cel puțin, sunt de-a dreptul fulminante.…

- 'Nu e cearta. Eu am fost foarte atent, sunt om cu parut alb si cu umbre, cu taieturi ale vremii pe fruntea mea. Si sunt foarte atent la modul in care privesc oamenii, cum ii analizez. E bine cand scoti din fiere, daca o scoti, dar e bine s-o faci in interior si acest lucru este, pentru partid, un…