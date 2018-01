Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizand ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru in strada.

- Ecaterina Andronescu, despre protestele din 20 ianuarie. Ecaterina Andronescu, senatoare și vicepresedinte al Partidului Social Democrat (PSD), a precizat la un post de televiziune, legat de protestele din seara zilei de sambata, 20 ianuarie, ca daca ele transmit un mesaj in exterior ca Romania este…

- Legea transmisa la promulgare pe 30 decembrie are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 161/2003 in sensul eliminarii incompatibilitatii functiilor de deputat, senator, membru al Guvernului, prefect, subprefect, primar, viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca firmele de salubrizare au fost sanctionate cu amenzi de 30.000 lei pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Bucuresti.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat masurile pentru fluidizarea traficului in Bucuresti. Liniile tramvaielor 16, 1 si 32 vor avea culoar unic in acest an, se vor extinde si...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, impreuna cu Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino vor beneficia de noua milioane de euro pentru pregatirea personalului medical pe mai multe specializari.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca o majorare de capital social, de 261 de milioane de lei pentru companiile municipale nou- inființate. Proiectul se afla pe ordinea de zi de maine a Consilului Geberal al Municipiului București (CGMB). “Majorarea de capital este necesara pentru…

- Presa internationala scrie despre manifestatiile impotriva Guvernului si a modificarii legilor justitiei care au avut loc duminica seara in Piata Victoriei din capitala si in mai multe orase, scrie news.ro. “Mii de romani protesteaza la Bucuresti fata de modificarile propuse ale legilor justitiei”,…

- O parte dintre liderii organizațiilor care au participat și participa și duminica seara la protestele anti-PSD și impotriva modificarii legilor justiției din Piața Victoriei, din Capitala, au facut apel la noi manifestații de amploare, cu susținerea fostului premier Dacian Cioloș – care anunța duminica…

- Florentin Pandale, primarul independent al orasului Voluntari, a lansat un apel catre toti primarii din Romania, indiferent de partid, sa-si convinga parlamentarii care ii reprezinta sa nu sustina proiectul bugetului pe 2018. Sotul Gabrielei Firea, primarul PSD al Capitalei, afirma ca orasul pe care…

- "Daca dna primar general crede ca voi tacea pentru ca ma intimideaza cu procesul, se inșala. (...) Aștept cu nerabdare confruntarea cu doamna Firea in sala de judecata și in fața oamenilor, ca sa discutam pe indelete și pe fața, nu cu insinuari și amenințari despre ce ar trebui sa faca și nu face…

- Edilul-șef al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu domnii primari de…

- „Impreuna cu domnii primari de sectoare am fost si ieri (marti, n.r.) la Kiselelf (sediul central al PSD, n.r.) si am avut o intalnire cu domnul presedinte Liviu Dragnea. De asemenea, astazi am fost impreuna la o intalnire la Palatul Victoria cu domnul prim-ministru si viceprim-ministru si la aceasta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu domnii primari…

- „Ordonanta 34 din 2010 ar fi trebuit sa elimine pirateria din transporturi, insa dupa numai cateva luni de la adoptarea acesteia, parlamentarii au modificat-o, astfel incat sa nu se mai poata aplica. Mai mult, in anul 2015, Lucian Sova a introdus in lege sintagma „in mod repetat”, astfel incat organismele…

- Intrebat daca ar fi necesar un miting PSD impotriva statului paralel, Mihai Chirica a declarat pentru RFI: „Raspunsul este evident nu, pentru ca nu avem inca o definitie a statului paralel. Ma consider totusi un om care a mai citit cateva carti de-a lungul carierei mele si vietii mele si n-am gasit…

- Parlamentarii si consilierii USR din Bucuresti anunta ca vor protesta in strada, duminica seara, fata de "abuzul puterii PSD", ei spunand ca primarul general Gabriela Firea vrea sa interzica protestele "tocmai in luna in care legile anti-justitie se adopta in Parlament", prin amenajarea unui targ de…

- Presa internaționala a scris despre protestele care au avut loc in București, dupa ce primaria a decis sa organizeze un targ de Craciun in Piața Victoriei, „locul manifestațiilor anticorupție”, dupa cum noteaza Reuters. In urma acestor proteste, Gabriela Firea a decis sa mute targul , afirmand ca evenimentul…

- "Instituțiile cred ca trebuiau sa aiba anumite precizari cat de lapidare prin purtatori de cuvant, prin Birou de presa, daca nu neaparat prin conducatorul instituției — Președinție, Parlament, Guvern, ministere — este normal daca avem responsabilitatea, inclusiv partide politice. (...) Nu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis un comunicat de presa prin care și-a anunțat decizia de a muta Festivalul de colinde și Târgul de Craciun într-un alt loc.. „Am constatat cu amaraciune faptul ca un eveniment aprobat conform legii de catre Primaria…

- A fost scandal de proportii in aceasta dupa-amiaza in Piata Victoriei. Cativa protestatari au fost ridicati de jandarmi dupa ce manifestatia s-a transformat intr-o bataie generala. Scandalul nu s-a incheiat, insa, odata cu interventia jandarmilor.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT la Gabriela…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat intr-un comunicat de presa ca va muta targul in alta locatie, insa nu a specificat unde, dupa ce schelele de la scena pe care urma sa aiba loc un concert au fost ...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a cerut, sambata, primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunte la ideea ”stupida” a organizarii unui targ in Piata Victoriei, afirmand ca ”Piata Victoriei nu este Piata Dragnea”. ”Este simplu, doamna Firea. Renuntati la ideea stupida de a organiza un…

- ”Doamna Primar General Gabriela Vranceanu Firea, decizia ilegala de a organiza un targ in Piata Victoriei este una ticaloasa si vreau sa cred ca ticalosia nu este principala dumneavoastra coordonata in modul de a va exercita mandatul de Primar General”, a scris Basescu pe Facebook. El i-a…

- Mitingul din Piata Victoriei din Capitala s-a incheiat dupa ce, timp de cateva ore, aproximativ 1.500 de persoane au scandat impotriva Guvernului in semn de protest fata de modificarea legilor justitiei si fata de masurile fiscale ale Guvernului.In pofida ploii, protestatarii au scandat impotriva…

- Peste 1000 de persoane protesteaza vineri seara in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea legilor justitiei si fata de masurile fiscle ale Guvernului.Protestatarii scandeaza "Tradatorii!" si "Demisia!". Citește și: S-a aflat! Cat de bogat este secretarul de stat Raed Arafat…

- La intrebarea "Cum vedeți ideea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei?", oamenii au raspuns astfel: Idee buna 67,23% (10059) Idee proasta 32,77% (4904). Precizam ca Mihai Tudose a afirmat, joi, ca "nu este cea mai inspirata decizie" organizarea unui targ…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anuntat ca va fi lansata in zilele urmatoare o licitatie pentru proiectele ce vizeaza transformarea Bucurestiului intr-un Smart City. „In ceea ce priveste conceptul de Smart City, avem o preocupare constanta, iar in cateva zile va fi urcata…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca intentioneaza sa puna "stop" masinilor vechi din Capitala, pentru ca acestea afecteaza nu numai circulatia, ci si polueaza aerul pe care il respira bucurestenii, cu consecinte grave asupra sanatatii.

- Invitata sa participe la protestele de duminica din Capitala, in care se cerea, printre altele, renunțarea la noile legi ale Justiției, artista Oana Sirbu a refuzat intr-o maniera neașteptata. Ea face ”arta, nu politica”, a justificat absența din randul miilor de protestatari. ”Oana, te asteptam in…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca intenționeaza sa puna "stop" mașinilor vechi din Capitala, pentru ca acestea afecteaza nu numai circulația, ci și polueaza aerul pe care il respira bucureștenii, cu consecințe grave asupra sanatații. "Traim…

- "Dam, astfel, dovada de seriozitate ca membru al Uniunii Europene, dovedind ca Romania știe ce are de facut, iar Guvernul indeplinește, pas cu pas, programul de guvernare asumat. (...) In paralel cu Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, trebuie sa gasim și sa aprobam acele modificari de legislație…

- Modificarile fiscale nu vor aduce lucruri bune, pentru ca vor fi bani "mai putini" la buget pentru investitii, sunt foarte multe proiecte în derulare si acestea trebuie finalizate, a declarat, luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa sedinta Asociatiei Municipiilor…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din Bucuresti, ca este "pacat" ca o actiune care a pornit ca fiind una civica "sa fie pur si simplu confiscata de opozitia politica". "Trebuie respectat rezultatul alegerilor din decembrie…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat luni ca este posibila preluarea lor, menționand ca a avut deja o discuție pe aceasta tema cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe. "Speram, anul acesta, și cu noul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, ca liniile ferate ale CFR, care nu sunt…

- Medici de familie din Vrancea au pichetat ieri sediul Casei de Asigurari de Sanatate Județene. Asemenea acțiuni au avut loc in mai multe județe din țara și in București. Protestele au avut loc pentru ca medicii de familie sunt nemulțumiți de „subfinantarea cronica a asistentei medicale primare din Romania…

- Familiile monoparentale din Bucuresti vor primi ajutoare Gabriela Firea, primarul Capitalei Foto: Arhiva Familiile monoparentale din Bucuresti vor primi un ajutor lunar de pâna la 1.200 de lei, au decis consilierii municipali. Cuantumul acestui ajutor este stabilit în functie…

- Capitala si Consiliul Judetean Hunedoara vor organiza evenimente comune dedicate Centenarului Marii Uniri, in perioada noiembrie 2017- 24 ianuarie 2018, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, Mircea-Flaviu Bobora, semnand un acord de cooperare,…

- Lucrarile la mai multe parcari din Capitala, unele in centru, altele la ieșirea din București și la gurile de metrou, vor incepe la sfarșitul acestui an și la inceputul anului viitor, a declarat marți primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.