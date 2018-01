Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul. Firea a precizat…

- Fostul premier Mihai Tudose va prelua o alta „insarcinare politica”, probabil in Parlament, a declarat duminica seara primarul Capitalei, Gabriela Firea, precizand ca el a avut decenta de a demisiona dupa ce i-a fost retras sprijinul politic si nu a reactionat ca Sorin Grindeanu, care „a confiscat”…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- Primarul general al Capitalei a declarat, duminica seara, ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul japonez, Shinzo Abe, a prezentat scuze pentru anularea intalnirii cu premierul Romaniei, explicandu-i ca a fost vorba despre o criza politica.

- Comandament de iarna la Primaria Municipiului Bucuresti Aproximativ 250 de utilaje pentru deszapezire vor fi în teren, în Capitala, în noaptea de duminica spre luni, a anuntat, duminica, primarul general Gabriela Firea, la Comandamentul de iarna de la sediul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte in consiliul general, precizand ca ar trebui sa fie modificat codul administrativ.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a afirmat, luni, ca isi doreste ca partidul sa nu fie faramitat dupa Comitetul Executiv National, precizand ca trebuie luate "masuri asiguratorii", astfel incat sa nu se mai repete astfel de "crize", care nu fac bine tarii.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca firmele de salubrizare au fost sanctionate cu amenzi de 30.000 lei pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Bucuresti.

- Se ascut cutitele in PSD. Odata convocata de urgenta, conducerea social democrata se imparte in tabere. Numarul organizatiilor care il sustin pe Liviu Dragnea in conflictul cu premierul e tot mai mare. Scindarea se simte si in Guvern. O parte din ministri sunt de partea premierului, altii nu. Primarul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat masurile pentru fluidizarea traficului in Bucuresti. Liniile tramvaielor 16, 1 si 32 vor avea culoar unic in acest an, se vor extinde si...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, impreuna cu Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino vor beneficia de noua milioane de euro pentru pregatirea personalului medical pe mai multe specializari."Trei spitale care se afla…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit joi cu o delegatie a Bancii Mondiale, discutia axandu-se pe proiecte de modernizare a transportului public din Bucuresti si zonele adiacente, printre care se numara dezvoltarea transportului feroviar pentru calatori (urban, periurban si regional,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar urma sa dezbata marti, in sedinta, un proiect de hotarare initiat de primarul Capitalei, Gabriela Firea, privind schimbarea numelui Parcului Herastrau in Parcul Regele Mihai I. Un proiect asemanator este propus si de grupul PNL, care doreste atribuirea…

- Sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), in care primarul Capitalei, Gabriela Firea, ar fi trebuit sa dea explicatii cu privire la organizarea targului de sarbatori in Piata Victoriei a fost anulata din lipsa de cvorum, in conditiile in care grupurile PSD, ALDE…

- Florentin Pandale, primarul independent al orasului Voluntari, a lansat un apel catre toti primarii din Romania, indiferent de partid, sa-si convinga parlamentarii care ii reprezinta sa nu sustina proiectul bugetului pe 2018. Sotul Gabrielei Firea, primarul PSD al Capitalei, afirma ca orasul pe care…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, primarii de sectoare și presedintele Senatului, Calin Popescu- Tariceanu, s-au intalnit astazi cu președintele PSD Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Primarul general spune ca a lasat in urma disputa cu Mihai Tudose.

- Intrebat daca ar fi necesar un miting PSD impotriva statului paralel, Mihai Chirica a declarat pentru RFI: „Raspunsul este evident nu, pentru ca nu avem inca o definitie a statului paralel. Ma consider totusi un om care a mai citit cateva carti de-a lungul carierei mele si vietii mele si n-am gasit…

- In urma afirmației facute de europarlamentarul Catalin Ivan, potrivit careia Gabriela Firea vrea sa preia șefia PSD, Primarul General al Capitalei a avut o intervenție telefonica, in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, in care a precizat ca acest lucru nu este adevarat.”Va spun…

- Primele bilete unice de calatorie RATB - Metrorex vor fi introduse in 10 decembrie, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, luni, in sedinta de indata a Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), in care a fost aprobat proiectul de hotarare privind implementarea tichetului unic de…

- O ședința informala cu reprezentanți ai filialelor județene are loc duminica seara, la sediul central al PSD, discuțiile vizand organizarea unui miting la Craiova pe 9 decembrie, manifestare anunțata de saptamana trecuta, potrivit unor surse din partid. Ședința are loc și…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata la Antena 3 ca va fi facuta plangere penala impotriva celor care au distrus bunurile municipalitații și a celor care au "perturbat" buna desfașurarea a unui eveniment public legal. "Vom face plângere penala…

- Mai multi protestari s-au strans, sambata, in Piata Victoriei pentru a impiedica amplasarea targului de Craciun anuntat de Primaria Bucuresti. S-a iscat si un conflict, iar cateva persoane au fost ridicate de jandarmi. A

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta printr-un comunicat de presa ca a decis sa mute Targul de Craciun si festivalul de colinde din Piata Victoriei, dar avertizeaza ca nu va mai tolera „niciun fel de abatere de la litera legii in ce priveste manifestatiile publice“. Edilul spune ca…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anuntat ca va fi lansata in zilele urmatoare o licitatie pentru proiectele ce vizeaza transformarea Bucurestiului intr-un Smart City. „In ceea ce priveste conceptul de Smart City, avem o preocupare constanta, iar in cateva zile va fi urcata…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține intr-o declarație publica ca in PSD nu a existat și nu exista nici o discuție cu privire la schimbarea conducerii și cu atat mai mult nu se poate vorbi de o participare a sa la aceste planuri.„O spun cat se poate de ferm și raspicat: nu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ii asigura pe bucureștenii care sunt racordați la sistemul centralizat de termoficare ca factura la apa calda și caldura nu se va majora.„Factura nu se majoreaza la apa calda și caldura, iar furnizarea apei calde și a caldurii nu este sub nicio…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat ca Municipalitatea intenționeaza sa renunțe la proiectul unui incinerator de deșeuri de mari dimensiuni, la nivelul Capitalei urmand sa fie amenajate mai multe astfel de stații, efortul bugetar fiind susținut inclusiv de primariile de sector. "La…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca lucrarile la „Penetratia Splaiul Independentei – Ciurel – Autostrada Bucuresti – Pitesti” sunt in grafic, iar anul acesta se va finaliza Nodul Rutier Virtutii. „Am venit astazi pe santier pentru a vedea daca realitatea…

- Fara indoiala, exista nu doar umbre, parti intunecoase, ci si parti mai luminoase ale revolutiei fiscale, cum ii place PSD-ului sa numeasca modificarile de substanta aduse codului fiscal. Cum nu le prezinta decat reprezentantii guvernului, si nici aceia cu foarte mare convigere, aceste lumini nu se…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din Bucuresti, ca este "pacat" ca o actiune care a pornit ca fiind una civica "sa fie pur si simplu confiscata de opozitia politica". Reamintim ca duminica seara a avut loc un amplu protest in fața…

- Actuala lege a achizițiilor publice este "mai nepotrivita" decat cea anterioara, iar Parlamentul ar trebui sa demareze mai repede o dezbatere a amendamentelor pentru pachetul de legi privind achizițiile, in vederea imbunatațirii acestui act normativ, a declarat luni primarul general al…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat luni ca este posibila preluarea lor, menționand ca a avut deja o discuție pe aceasta tema cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe. "Speram, anul acesta, și cu noul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, ca liniile ferate ale CFR, care nu sunt…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Oradea, ca partidul pe care il reprezinta va demara o ”ampla” serie de actiuni impotriva masurilor fiscale preconizate de guvernanti, ce ar putea include si proteste in strada. ”Coalizarea mediului de afaceri, a tuturor partenerilor sociali care…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni seara ca Guvernul va incerca sa proroge termenul privind renuntarea la subventia pentru energia terminca, stabilit pentru aprilie 2018.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca tichetul unic de calatorie București-Ilfov va fi implementat in scurt timp. "În aceasta perioada lucram împreuna cu Ministerul Transporturilor (...) pentru a avea tichetul unic de calatorie București-Ilfov…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și-a aratat nemulțumirea joi, la Deva, fața de modul in care funcționarii Romaniei de la Bruxelles lucreaza cu reprezentanții primariilor, consiliilor județene și cu cei ai ministerelor in ceea ce privește atragerea de fonduri europene nerambursabile.…

- Romania este in procedura de infringement pentru calitatea aerului din Iași și Brașov, iar primarii celor doua orașe nu doresc sa colaboreze cu Ministerul Mediului astfel incat viața cetațenilor din comunitațile respective sa nu fie pusa in pericol, a declarat marți, ministrul de resort, Grațiela Gavrilescu,…