- Premierul Viorica Dancila vine cu explicatii neasteptate cu privire la absenta fostilor presedinti ai PSD de la congresul din acest weekend. Intrebata de ce nu au fost invitati fosti lideri precum Ion Iliescu sau Adrian Nastase, Dancila sustine ca a fost doar..."o scapare".Citeste si: Gabriela…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a facut astazi mai multe comentarii referitoare la iubita liderului PSD, Irina Tanase. Edilul a precizat ca nu i s a parut deplasat ca tanara a stat in primul rand, alaturi de lideri ai PSD. Gabriela Firea a mentionat ca Irina Tanase si Liviu Dragnea se iubesc, iar…

- Gabriela Firea a facut un apel catre colegii de partid, dupa congresul care se presupune ca a transat apele in PSD. Presedintele organizatiei regionale PSD Bucuresti-Ilfov sustine ca eventuale tabere in cadrul partidului ar face mult rau intregii organizatii. Firea vine in acest sens si cu un mesaj…

- "Domnul Dragnea nu mi-a spus daca se casatorește. Cred ca este un subiect privat, dar daca ne va face un astfel de anunț și ne va invita, vom onora invitația, mai ales ca suntem nași de profesie", a zis Gabriela Firea. "Mi s-a parut ceva absolut normal sa stea in primul rand, la Congresul…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica seara, ca o "responsabilizeaza" faptul ca a fost aleasa presedinte executiv al PSD. Intrebata, la Antena 3, de ce nu si-au putut prezenta mesajele contracandidatii sai la Congresul PSD, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, Dancila a declarat: "A dat…

- Ludovic Orban a fost propus premier de PNL. Consililul Național al Partidului Național Liberal a validat propunerea prin care Ludovic Orban, liderul liberalilor, sa fie desemnat pentru funcția de prim-ministru din partea partidului. Totodata, conducerea PNL a decis, duminica, sa-l susțina pe Klaus Iohannis…

- Congresul PSD de la Sala Palatului a fost cu mult diferit fața de ceea ce ne așteptam cu toții. Tensiunea de dinainte de Congres anunța sange pe pereți, discursuri explozive și replici dintre cele mai acide. Nu a fost deloc așa, pentru ca, deși erau organizate alegeri interne, prea puțini lideri…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca sambata Congresul PSD nu a fost unul al unui partid democratic si a apreciat ca noul slogan al social-democratilor este "Baga-i in duba" sau "Vine duba". "In Cartea Neagra elaborata de PNL veti vedea toate raspunsurile la povestile vanatoresti de pe lacul…

- Intrebat daca vrea sa faca un anunt, dat fiind faptul ca iubita sa era prezenta in sala, Liviu Dragnea a replicat: ”Astazi nu. La Congres? Am partidul in suflet”. Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Alexandra Tanase, a fost prezenta la Congresul extraordinar al PSD de sambata, stand in primul…

- Mai multi membri ai TNL au mers, sambata, sa protesteze in fata Salii Palatului, acolo unde se desfasura Congresul PSD. Acestia au pregatit, simbolic, mai multe bilete pentru plecarea din tara a liderilor social-democrati.

- Doamnele social democrate s-au impus prin eleganta tinutelor. Iar rosul a fost alegerea preferata. In mijlocul doamnelor social-democrate s-a remarcat si cea mai puternica sustinatoare a sefului PSD, Liviu Dragnea: viitoarea sa sotie, Irina. La cei 25 de ani ai sai, Irina Tanase a atras multe…

- "Ceilalti colegi vor lua cuvantul. Eu am vorbit in calitate de premier al Romaniei si de presedinte al Organizatiei de femei. Vor lua si ceilalti colegi cuvantul. Eu ma intorc in sala si se vor intoarce si ceilalti colegi. (...) Nici eu nu am castigat intotdeauna cand am concurat. Nu depinde de mine…

- Irina Alexandra Tanase se afla alaturi de președintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul la care participa peste 4.000 delegați din intreaga țara in care se va alege o noua conducere a partidului. Iubita lui Dragnea a ajuns la Sala Palatului impreuna cu premierul Viorica Dancila, primarul Capitalei,…

- La Congres este prezent și presedintele Partidului Socialistilor Europeni, Serghei Stanisev, comisarul european pentru Politici regionale, Corina Cretu, europarlamentari, parlamentari și liderii organizatiilor judetene. Reuniunea a debutat pe acordurile piesei „Oda Bucuriei" antr-o varianta mixata,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a facut, sambata, un apel la intelepciune, calm si colegialitate, inainte de Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat (PSD), care se desfasoara la Sala Palatului.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a luat parte vineri, 9 martie la dezbaterea organizata de Partidul Popular European la Sofia (Bulgaria), unde a fost lansat angajamentul pentru alegerile europarlamentare din 2019 al celei mai mari familii politice europene. Ludovic Orban a subliniat mandria liberalilor…

- Vicepreședintele PSD Nicolae Banicioiu, candidat la Congresul extraordinar din 10 martie pentru funcția de președinte executiv al partidului, a declarat, vineri, ca Traian Basescu a vrut „sa omoare” PSD și spera sa nu fie in partid colegi care sa-și doreasca același lucru.

- Congresul PSD din data de 10 martie va fi o batalie cum nu am mai avut de mult pe scena politica din Romania. In ciuda faptului ca s-a negociat intens pentru a se merge cu un singur candidat pe regiune, acest lucru a fost imposibil, iar in Congresul de sambata se va intra intr-o batalie care se anunța…

- Conducerea PSD a centralizat toate candidaturile pentru Congresul din data de 10 martie. Vineri, va avea loc un Comitet Executiv al PSD in care se vor aproba dosarele de candidatura, iar cu lista finala a celor aprobați se va intra in Congres.Iata lista dosarelor de candidatura depuse la sediul…

- Vicepreședintele PSDNicolae Banicioiu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica la Antena3, ca va candida pentru postul de președinte executiv al partidului, precizand ca se bucura de sprijinul mai multor membri, nu numai de sprijinul lui Mihai Tudose.„Doamna, vor fi multe persoane care…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Astfel, Regiunea Bucuresti-Ilfov a votat pentru: - Mandat de sustinere si incredere pentru presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea. Biroul Permanent al organizatiei regionale PSD Bucuresti-Ilfov isi exprima convingerea ca numai prin mentinerea unitatii, continuitatii, echilibrului…

- Social democratii se pregatesc de congres. Situatia tensionata din partid s-a vazut chiar si astazi, ininte si dupa sedinta Comitetului Executiv National, de aceasta data protagonistii fiind Liviu Dragnea, Codrin Stefanescu si Gabriela Firea. Stefanescu a dorit explicatii de la Dragnea pe tema chermezelor…

- * Presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general vor fi alesi prin vot la Congresul PSD din 10 martie, a anuntat presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. El a declarat ca, probabil, nu va cere un vot de incredere la congres,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- Liviu Dragnea: PSD nu mai accepta intrigi mici pentru functii si functioare Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto:Arhiva. Sedinta prelungita a Comitetul Executiv National al PSD, la care se pregateste Congresul extraordinar din 10 martie al partidului, când Liviu Dragnea…

- Cu aproape o saptamana inainte de Congresul PSD, se vorbeste tot mai intens despre functii si eventuale schimbari la varful formatiunii. Gabriela Firea, actualul lider al Organizatiei PSD, de exemplu, nu pare sa excluda varianta de a intra in cursa pentru unul dintre fotoliile de vicepresedinti, in…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei.

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ia in calcul vreo candidatura la prezidențiale, ci se gandește daca va candida pentru al doilea mandat de primar al Capitalei. Cert e ca va candida la Congresul PSD pentru funcția de vicepreședinte PSD. "Ma gandesc și ma voi consulta cu familia daca voi candida…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir are o reacție virulenta, dupa ce parlamentarii PNL au luat decizia de a nu susține proiectul sau de lege cu plafonarea dobanzilor. Orban susține ca Ludovic Orban și Florin Cițu au imbrațișat interesele bancilor și ale bancherilor, in dauna intereselor romanilor. Citește…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, este de parere ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a mers pe post de "chibit" la intalnirea sefului statului Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila. Citește și: Gabriela Firea, prima masura MAJORA pentru decongestionarea traficului: Primaria Capitalei…

- Senatorul Daniel Zamfir a fost „executat” in grupul PNL de la Senat, in urma conflictului public pe care acesta l-a avut cu președintele partidului, Ludovic Orban.In ședința grupului PNL din Senat de joi, 1 februarie, in care se decid funcțiile pentru noua sesiune parlamentara, Daniel Zamfir…

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis ca audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila sa se desfasoare astazi, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. ”Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de luni (n.n. – astazi),…

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea, primarul Capitalei, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca unele reactii publice la adresa premierului desemnat Viorica Dancila...

- Ministrul Sanatatii nu vrea sa faca parte din Guvernul Dancila Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, luni, inainte de CEx PSD, ca nu isi va depune candidatura pentru un nou mandat de ministru, precizand ca a informat conducerea partidului si ca va sustine persoana care va prelua portofoliul.…

- ”Eu nu stiu ce este in mintea domnului Orban. Mi-e greu sa cred ca in PNL libertatea de exprimare a ideilor este cumva omorata. Eu astept sa fiu invitat la o sedinta a conducerii sa vedem care sunt elementele de deviationism. Eu nu le stiu. Sunt convins ca ceea ce fac este corect atat din punct de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca liberalii și cei de la USR s-au opus proiectului Spitalului Metropolitan. Firea susține ca președintele PNL București, Cristian Bușoi, i-a amenințat pe consilierii generali ai PNL ca vor fi excluși din partid, daca vor vota proiectul spitalului.…

- La intrebarea „Ce parere aveti despre urmatoarele personalitati politice...?", cei intervievati i-au apreciat cel mai mult pe Klaus Iohannis - 48- (in stagnare fata de sondajul CURS din noiembrie 2017), Gabriela Firea - 46- (in scadere cu doua procente), Calin Popescu Tariceanu - 38- (in stagnare),…

- Vicepresedintele PSD Olguta Vasilescu a precizat, marti, ca Serban Nicolae, Mihai Fifor si Ecaterina Andronescu pot fi variante de premier discutate în CExN al PSD, ea excluzând persoana sa, a lui Claudiu Manda, precum si pe Gabriela Firea. „Ca varianta, poate sa fie…

- PSD se reuneste, luni, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), la solicitarea mai multor lideri, care au avertizat ca trebuie transat conflictul izbucnit la varful partidului, dupa ce premierul Mihai Tudose a acuzat-o pe ministrul Carmen Dan ca l-a mintit si a spus ca "daca va fi lasata"…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a respins, luni, posibilitatea scindarii formațiunii sale politice, in contextul in care politicianul buzoian Cezar Preda, in prezent deputat de Dambovița, a afirmat ca va constitui un grup creștin-democrat in PNL și iși va urma parcursul pe care…

- "Voi inca aveți pacatul de la alegerile locale din București, unde ați facut BLAT și nu ați dorit sa faceți o alianța, iar rezultatele se vad, toate primariile din București sunt conduse de PSD. Voi inca aveți o cerere proasta scrisa, cand ați facut plangere la alegerile locale in 2 ture.…

- Prim-vicepresedintele PNL Viorel Catarama a declarat, joi, ca partidul lui Dacian Ciolos este o declaratie de razboi facuta PNL, afirmand ca daca presedintele Klaus Iohannis va sustine in mod „evident” partidului fostului premier ,PNL ar putea avea un candidat propriu la presedintie. „Constituirea…