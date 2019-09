Gabriela Firea, despre autobuzul STB cazut in Dambovita: Nu pot sa dau vina pe nimeni

Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz STB a cazut in Dambovița, in aceasta dimineața, dupa ce șoferul acestuia ar fi incercat sa evite o mașina care a intrat pe roșu in intersecție. Pentru ca societatea STB nu dispunea de o macara de mare tonaj a fost nevoie de inchirierea uneia de 60 de tone. Intervenția a fost ingreunata și…

- * Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, ca pe Arena Nationala au prioritate competitiile sportive, in special meciurile de fotbal, precizand ca si atunci cand au loc concerte gazonul e asigurat prin contract sa fie in stare perfecta la urmatoarea partida pe care o gazduieste.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, lider al PSD Bucuresti, sustine ca, desi social-democratii par sa fi pierdut majoritatea in Parlament, exista posibilitatea unor negocieri, ea afirmand ca nu a vazut "atleti din politica inscrisi pe pista competitionala" pentru a ajunge la guvernare.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, intenționeaza sa introduca o vinieta electronica pentru șoferii care doresc sa circule in oraș cu mașini ce nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov.