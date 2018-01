Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET, iar administratorul special si-a inaintat demisia de onoare. Aseara, in jurul orelor 17.00, a avut loc un grav accident de munca in zona Bd. Iuliu Maniu nr.1 (Complex Leu) din sectorul 6. In urma accidentului, cei…

- Administratorul special al RADET, Razvan Nitu, a demisionat, marti, in urma accidentului produs cu o zi in urma, cand doi muncitori si-au pierdut viata dupa fisurarea unei tevi a sistemului de termoficare din incinta Complexului studentesc Leu.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 au deschis un dosar penal in rem in legatura cu moartea celor doi muncitori de la RADET, care au lucrat, ieri, la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu din Capitala. Administratorul special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei…

- Ca urmare a accidentul din ziua precedenta, caruia i-au cazut victime doi barbati care lucrau la Regia de Termoficare, seful RADET – mai exact administratorul special al Regiei – a decis sa renunte la functie, din cate anunta televiziunile de stiri. Demisia lui Razvan Nitu vine, practic, la doar cateva…

- Razvan Nitu, administratorul special al RADET, a demisionat, marti, in urma accidentului produs luni seara, cand doi muncitori si-au pierdut viata dupa fisurarea unei tevi a sistemului de termoficare din incinta Complexului studentesc Leu. MENIU Salut, Amalia Bine ai venit la News.ro! Pentru a accesa…

- Razvan Nitu, administratorul special al RADET, a anuntat marti, ca îsi da demisia de onoare, dupa ce doi muncitori si-au pierdut viata în timp ce lucrau la o conducta de termoficare în zona Iuliu Maniu.

- Razvan Nitu, administratorul special al RADET, a anuntat marti, pentru AGERPRES, ca îsi da demisia de onoare, dupa ce doi muncitori si-au pierdut viata în timp ce lucrau la o conducta de termoficare în zona Iuliu Maniu. (continua) AGERPRES/(A - autor: Irinela Visan, editor: Florin…

- Un barbat a decedat, un altul a suferit arsuri pe aproximativ 80 la suta din suprafata corpului Bucuresti, 29 ianuarie 2018 - RADET anunta ca in jurul orelor 17.00 a avut loc un grav accident de munca in zona B-dului Iuliu Maniu, nr.1 (Complex Leu) din sectorul 6. In timpul unei lucrari la rețeaua…

- Primaria Capitalei dezbate noul proiect de regulament de taxi care limiteaza utilizarea aplicațiilor de e-hailing. Astfel instituie pentru clienți obligativitatea utilizarii exclusive a dispeceratelor, prin comenzi telefonice sau aplicații online care apartin respectivului dispecerat. Cu…

- Consilieri personali ai Primarului General, Gabriela Firea, alaturi de specialisti din Primaria Municipiului Bucuresti, au avut astazi, 25 ianuarie, la sediul Municipalitatii, o intalnire cu presedintele Asociatiei Colectiv GTG 300, Eugen Iancu si alti membri ai asociatiei, pentru a pune bazele unui…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei. Toate tratamentele cu materiale antiderapante trebuie aplicate pana in ora 6.00 dimineata, astfel incat utilajele de deszapezire sa nu blocheze traficul. Municipalitatea…

- La ședința sunt invitați toti factorii care contribie la deszapezire. „Am convocat aceasta intalnire pentru ca toate subunitațile Primariei Generale sa ia toate masurile care se impun pentru ca populația sa nu aiba de suferit din cauza condițiilor meteo. In aceasta noapte, va ploua, va fi…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna, duminica, la ora 12:00, in condițiile in care meteorologii au emis o informare meteo cod galben de ninsori și viscol, pentru sudul țarii, incepand de duminica seara . Primarul Gabriela Firea a spus, la Comandamentul de…

- "Am aflat cu mahnire de disputele de ieri din Consiliul General al Municipiului Bucuresti privind terenul pentru noul Spital Metropolitan propus de Primarul General, Gabriela Firea. Rezultatul a fost stagnarea acestui proiect atat de important pentru bucuresteni si pentru sistemul public de sanatate…

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, in sedinta de astazi, proiectul de hotarare prin care cinci autobuze marca Mercedes Citaro, vor fi donate societatii de transport din Tulcea. Primarul General, Gabriela Firea: "Din…

- PMB face deratizare gratis pentru Asociațiile de proprietari. La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat in ședința de miercuri, 17 ianuarie, proiectul de hotarare privind aprobarea finanțarii Programului unitar de Igienizare de la…

- Proiectul de hotarare privind preluarea in administrarea directa a Consiliului General al Municipiului București a imobilului din Șoseaua Pipera nr. 55, sector 2, in vederea realizarii obiectivului de investiții „Spitalul Metropolitan”, a fost respins astazi, in Consiliul General, desi Primarul General,…

- Proiectul a fost aprobat cu 31 de voturi „pentru" si 19 voturi „impotriva". Potrivit proiectului de hotarare, administratorul judiciar al RADET, RomInsolv SPRL, a solicitat aprobarea de catre CGMB a setului de actiuni ce urmeaza sa fie incluse in planul de organizare al Regiei, respectiv transformarea…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat astazi, impreuna cu prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, Gradina Japoneza din parcul Regele Mihai (Herastrau), care a fost reabilitata la sfarsitul anului trecut de Primaria Capitalei, prin ALPAB.Primarul General, Gabriela Firea, l-a intampinat pe…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi, in cadrul unei sedinte organizate la sediul Municipalitatii, noi precizari cu privire la demersurile Primariei Generale de a asigura un serviciu de taximetrie la standarde europene, aratand ca masurile aprobate in ultima sedinta a CGMB au intrat deja…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) respinge toate acuzațiile care au fost lansate in mod agresiv, in ultimele doua saptamani, impotriva taximetriștilor care lucreaza legal in Romania. In urma deciziei luate de Primarul General, Gabriela Firea, de a elimina…

- Referitor la imaginea care circula in mediul online, in care un autoturism cu numar de inmatriculare apartinand PMB, incalca regulile de circulatie, biroul de presa al Primariei Capitalei este imputernicit sa faca urmatoarele precizari: Primarul General, Gabriela Firea, NU circula si nu a circulat NICIODATA…

- ”Una dintre prioritațile Municipalitații o reprezinta siguranța cetațenilor, insa, in acest caz, PMB nu are parghiile legale pentru a se implica in montarea scurturilor de siguranța in stațiile Metrorex, intrucat aceasta instituție se afla in administrarea Ministerului Transporturilor, și nu a Municipalitații.…

- Transportatorii anunta proteste: cer eliminarea activitatii firmelor care nu au licenta pentru transport de persoane Peste 50.000 de transportatori rutieri vor protesta pe 13 decembrie in mai multe orase din tara si pe 20 decembrie in fata Guvernului, solicitand eliminarea activitatii firmelor…

- „Ordonanta 34 din 2010 ar fi trebuit sa elimine pirateria din transporturi, insa dupa numai cateva luni de la adoptarea acesteia, parlamentarii au modificat-o, astfel incat sa nu se mai poata aplica. Mai mult, in anul 2015, Lucian Sova a introdus in lege sintagma „in mod repetat”, astfel incat organismele…

- Peste 50.000 de transportatori rutieri vor protesta pe 13 decembrie in mai multe orase din tara si pe 20 decembrie in fata Guvernului, solicitand eliminarea activitatii firmelor care nu au licenta pentru transport de persoane, potrivit unui comunicat emis miercuri de COTAR. „Ordonanta…

- „In urma intalnirii pe care am avut-o ieri cu Primarul General, Gabriela Firea, Primaria Capitalei a raspuns in modul cel mai firesc solicitarilor noastre care exprima cerintele tuturor asociatiilor taximetristilor licentiati: eliminarea concurentei neloiale, practicate prin sistemele de aplicatii…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, a acuzat-o pe Gabriela Firea ca susține interesele unui grup de apropiați in disputa cu Uber și Taxify. Liderul liberal spune ca Primarul General incerca sa distruga serviciile de car sharing. Președintele PNL București, Cristian Bușoi, aduce acuzații dure…

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului București a aprobat proiectul de hotarare privind ‘privind implementarea pe raza Municipiului București a biletului unic de calatorie Metrorex S.A. — RATB, parte din integrarea tarifara a sistemului de transport public’.…

- In urmatoarele saptamanii, Primaria Capitalei ar putea lua decizia interzicerii aplicației de taxi Uber in București.Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit astazi, 04 decembrie, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, cu reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…

- ”Jandarmeria prinsa in jocul politic a doua ...doamne. Premierul PSD cere sa nu se organizeze un targ in Piata Victoriei, constient fiind de implicatii. Primarul General PSD dispune sa se organizeze targul in in Piata Victoriei desi era constient de potentialul conflictual al acestei decizii. Numai…

- Precizarea ministerului vine dupa ce primarul general Gabriela Firea a afirmat ca institutiile statului nu si-au facut datoria in cazul protestelor de sambata. „Sambata, reprezentantii conducerii Ministerului Afacerilor Interne au avut o intalnire de lucru cu cei ai Primariei Capitalei cu…

- Oamenii au ajuns de la primele ore ale diminetii in Piata Victoriei, acolo unde mai multi angajati ai Municipalitatii au inceput organizarea targului specific sarbatorilor de iarna. Mai exact, au fost puse garduri care imprejmuiesc Piata Victoriei si au fost aduse utilaje care vor fi folosite la…

- Soprana Felicia Filip și actrița Maia Morgenstern au primit Cheia Orașului București din partea Primarului Capitalei, Gabriela Firea, chiar de 1 Decembrie. Primarul General, Gabriela Firea, a inmanat, in cadrul unei ceremonii organizate la Muzeul Național de Arta, Cheia Orașului Bucuresti și diploma…

- Oamenii au ajuns de la primele ore ale diminetii in Piata Victoriei, acolo unde mai multi angajati ai Municipalitatii au inceput organizarea targului specific sarbatorilor de iarna. Mai exact, au fost puse garduri care imprejmuiesc Piata Victoriei si au fost aduse utilaje care vor fi folosite la…

- Oamenii au ajuns de la primele ore ale diminetii in Piata Victoriei, acolo unde mai multi angajati ai Municipalitatii au inceput organizarea targului specific sarbatorilor de iarna. Mai exact, au fost puse garduri care imprejmuiesc Piata Victoriei si au fost aduse utilaje care vor fi folosite la…

- Ovidiu Lipan Tandarica a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca nu va canta in Piața Victoriei, și asta pentru ca este un loc tradițional pentru proteste, nu pentru “muzicii, culturii sau diversiunii. “ Ovidiu Lipan Țandarica a anunțat, pe conturile sale de socializare, ca nu va canta la Targul de sarbatori…

- Gabriela Firea a declarat, referitor la faptul ca premierul a criticat amplasarea unui Târg de Craciun în Piata Victoriei de catre Municipalitate, ca nu doreste sa comenteze afirmatia lui Mihai Tudose, mentionând ca vrea sa îsi canalizeze „gândul si energia”…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca amplasarea unui Targ de Craciun in Piata Victoriei nu este "cea mai inspirata decizie", afirmand ca si primarul general, Gabriela Firea va intelege acest lucru. "Targul de Craciun, apropo ca veni vorba, nu cred ca este cea mai inspirata decizie…

- Mai multi lucratori ai Administratiei Strazilor din Capitala au inceput, miercuri, montarea unor semafoare provizorii si amenajarea trecerilor de pietoni ce vor fi folosite pe parcursul „Targului de Craciun”. In perioada 5-17 decembrie, in Piata Victoriei, Primaria Capitalei va organiza…

- PMB anunta ca va organiza între 5-17 decembrie, în Piata Victoriei, un târg de sarbatori, în conditiile în care legea organizarii adunarilor publice nu permite desfasurarea a doua manifestatii în acelasi loc. Protestatarii au anuntat ca nu pleaca din Piata Victoriei…

- Primaria Capitalei este pregatita pentru iarna 2017. Primarul General, Gabriela Firea, a convocat luni, 27 noiembrie, la ora 11.00, comandamentul pentru evaluarea stadiului pregatirilor de iarna. „In București suntem pregatiti de acțiune cu 1.000 de utilaje, 3.200 de operatori manuali și un stoc de…

- Facturile la incalzire pe luna octombrie a acestui an au scazut cu peste 27 la suta fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar pretul energiei termice livrate bucurestenilor nu va creste in aceasta iarna, sustine RADET. Intr-un comunicat de presa transmis luni de RADET, administratorul special…

- RADET a anunțat, luni, ca facturile la incalzire pe luna octombrie au scazut cu peste 27% fața de aceeași perioada a anului trecut. Prețul energiei termice nu va crește Potrivit unui comunicat de presa emis de Razvan Nițu, administratorul special al regiei, se anunța ca prețul energiei…

- Intr-un comunicat de presa transmis luni de RADET, administratorul special al regiei, Razvan Nitu, sustine ca pretul energiei termice livrate bucurestenilor nu va creste in aceasta iarna. Mai mult, acesta se va mentine la pretul de anul trecut, spune administratorul special al RADET. Regia…

- "Ne dorim sa inauguram anul viitor un parc, avem nevoie de spatiu verde cat mai mult in Capitala. Parcul Centenar va fi intr-o zona centrala, Piata Eroilor, va avea 1,2 hectare. O sa-l inauguram anul viitor", a declarat Gabriela Firea. De asemenea, edilul a precizat ca pe parcursul anului…

- La Pasajul Splaiul Independenței- Ciurel -Autostrada București- Pitești lucrarile sunt in grafic. Nodul Rutier Virtuții este gata in proporție de 85%. Primarul General, Gabriela Firea a facut astazi o vizita la șantierul Ciurel și a avut o intalnire pe teren cu grupul de lucru care monitorizeaza desfașurarea…

- In urma cu 70 de ani, pe data de 11 noiembrie 1947, Iuliu Maniu era condamnat la inchisoare pe viața de catre Tribunalul Militar in ceea ce presa comunista a vremii a numit “Procesul tradarii naționale”. Sentința finala il condamna la fostul lider PNȚ la “9 pedepse insumand 104 de inchisoare plus de…

- Primarul General, Gabriela Firea, și ministrul Transporturilor, Felix Stroe, au avut astazi, 2 noiembrie, la sediul Municipalitații, o prima intrevedere de lucru pentru a discuta despre eficientizarea transportului public in regiunea București-Ilfov.Pe agenda discuțiilor s-au aflat subiecte…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea si ministrul Transporturilor, Felix Stroe, au avut, joi, la sediul Municipalitatii, o prima intrevedere de lucru pentru a discuta despre eficientizarea transportului public in regiunea Bucuresti-Ilfov.