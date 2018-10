Mai mult, in data de 29 octombrie, Primaria Municipiului Bucuresti a semnat contractul de finantare pentru primul din cele 8 proiecte depuse in luna mai pentru modernizarea si dotarea liniilor de tramvai



"Am semnat ieri contractul de finantare pentru primul din cele 8 proiecte depuse in luna mai in cadrul Programului Operational Regional, Axa 3.2, prin care ne propunem sa achizitionam 100 de tramvaie noi, moderne. Valoarea cumulata a acestor proiecte este de aproximativ 220 milioane euro. Prin acest prim contract, referitor la modernizarea si dotarea liniei de tramvai 55, accesam aproximativ…