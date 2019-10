Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a afirmat, in cadrul evenimentului de lansare a candidaturii la Presedintie a liderului PSD, Viorica Dancila, ca Romania are nevoie de un șef de...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat sambata, in cadrul evenimentului de lansare a candidaturii la Presedintie a liderului PSD, Viorica Dancila, ca Romania are nevoie de un presedinte "puternic", cu "norma intreaga", fara "concedii prelungite". "Avem un presedinte de tara care vrea…

- Primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de intrarea la CEx-ul PSD de sambata ca cei care depun moțiunea de cenzura trebuie sa aiba soluția pentru guvernare. Aceasta a declarat ca nu vede o "Gabi Szabo a politicii romanești care sa alerge pe pista politica" pentru guvernare."Cei…

- "Apreciez faptul ca proiectul anuntat astazi de catre Primaria Municipiului Bucuresti, prin care se vor supune dezbaterii publice o serie de masuri menite sa reduca poluarea din Bucuresti (respectiv restrictii de circulatie intre anumite ore si pentru autoturismele nonEuro-Euro2), este un prim pas…

- Miercuri, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, masinile care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala doar dupa plata unei viniete. Masinile sub Euro 3, indiferent unde sunt inmatriculate, nu vor avea acces…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca in cadrul PMB se va inființa un birou special pentru romanii care muncesc in strainatate, ca atunci cand vin in vizita in țara sa-și rezolve diferite probleme administrative.„Am decis inființarea unei structuri care sa…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca a semnat joi contractul de realizare a salii multifunctionale Arena Polivalenta, care urmeaza sa fie cea mai mare sala de acest gen din Romania, cu o capacitate de 20.000 de locuri.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca a semnat joi contractul de realizare a salii multifunctionale Arena Polivalenta, care urmeaza sa fie cea mai mare sala de acest gen din Romania, cu o...