Gabriela Firea, atac in premiera la adresa lui Dragnea si critici pentru Tudose: A fost o greseala lipsa consultarii cu noi la nominalizarea premierilor Grindeanu si Tudose. Au gresit amandoi!

- Gabriela Firea intervine in razboiul Mihai Tudose - Liviu Dragnea. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca cei doi au obligația de a inceta imediat disputele politice. „Au greșit amandoi. Acum trebuie sa indrepte lucrurile. Amandoi”, este mesajul Gabrielei Firea, care le cere celor doi sa…

- Nicolae Beg, primarul comunei Marga, președinte interimar al Filialei Județene Caraș-Severin a Asociației Comunelor din Romania, a dialogat cu Reper 24 pe marginea actualei crize politice din randul liderilor PSD, o criza care ar putea conduce la o noua destabilizare a executivului Romaniei. Conflictul…

- Un adevarat tavalug a pornit dinspre liderii PSD. Ca la un semnal, lideri importanți ai PSD au postat mesaje similare pe Facebook, in care solicita organizarea cat mai rapida a unui Comitet Executiv pentru rezolvarea situației politice. In majoritatea mesajelor se vorbește despre nevoia de liniște…

- Situația din interiorul PSD este la un pas sa fie clarificata, dupa zile lungi de tensiune politica dusa la paroxism. Dupa negocieri de culise pentru adunarea voturilor necesare in Comitetul Executiv, tabara lui Liviu Dragnea a constatat ca și-a adjudecat meciul asupra taberei lui Mihai Tudose.Citește…

- „Situația de instabilitate din ultima perioada nu mai poate continua! Fiecare zi care trece intr-un astfel de climat este daunatoare romanilor. De aceea, consider ca PSD trebuie sa convoace cat mai rapid CExN - pentru a tranșa lucrurile și pentru a ne intoarce la o stare de calm și predictibilitate”,…

- Vicepremierul Paul Stanescu a dezmintit, vineri, la Bacau, informatiile potrivit carora el ar putea prelua functia de prim-ministru al Romaniei. Stanescu a declarat, intr-o conferinta de presa, citat de Agerpres , ca nu a avut discutii cu presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, pe aceasta…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier, raspunzand astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in CEx trebuie sa se discute inlaturarea lui Tudose. „Eu inca sper ca Mihai…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, un parlamentar cunoscut pentru criticile aspre aduse protestatarilor #Rezist, a anunțat ca va candida la președinția României, în 2019, oricare ar fi decizia partidului."Va spun ca eu voi face exact ce am spus în urma cu câteva…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine în scandalul dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea. Acesta a postat un mesaj pe contul sau de Facebook în care îl critica dur pe premier.

- Probleme ale PSD intr-o analiza dura a lui Vasile Dancu: Dezintelectualizarea partidului, irelevanța publica a multor lideri si nevoia de reideologizare Sociologul clujean Vasile Dancu, fost ministru in guvernul Nastase si fost lider PSD Cluj, a facut o radiografie a situatiei actuale din partidul de…

- ”Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ce se intampla la PSD - pentru ca este inutil, filmul de azi l-am vazut de atatea ori incat simt doar mahnire si dezamagire! Dragnea azi anunta ca il sustine pe Tudose / la fel il sustinea si pe Grindeanu / si pe Tutuianu…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a scris, duminica, pe Facebook , ca el considera ca in Comitetul Executiv de luni "ar trebui sa se vorbeasca despre o evaluare a lui Liviu Dragnea", in contextul in care "s-a ales praful" din programul de guvernare pe care l-au votat romanii in decembrie 2016. Acesta…

- Ce spuneau Dragnea și Tudose, la sfarșitul anului, despre remaniere. Șeful Executivului transmitea un mesaj clar privind unele nemulțumiri fața de activitatea unor miniștri din Cabinet. ”Ministrii mai sensibili pot sa isi scrie demisia in trei secunde”, afirma Tudose, despre cei vizați. In același timp,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus duminica, la Antena 3, ca premierului Mihai Tudose i s-a dat o libertate mare pentru punerea in aplicare a programului de guvernare.”I s-a dat o foarte mare libertate premierului in ce privește aplicarea programului de guvernare și a politicilor…

- Astrologul Cristina Demetrescu a vorbit la emisiunea Talk News, moderata de Denise Rifai, despre cum vor fi influențați politicienii Romaniei in anul 2018 și daca vor fi schimbari majore pe scena politica.Astrologul a trecut in revista principalele influențe astrologice in 2018, pentru Liviu…

- Gabriela Firea s-a razgândit. Nu mai crede ca Mihai Tudose vrea sa preia șefia PSD. Primarul Capitalei spune ca au trecut momentele încordate și acum are o relație calma cu premierul. La fel și Liviu Dragnea.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarant dupa intalnirea din biroul lui Liviu Dragnea, ca relatia sa cu premierul Mihai Tudose a fost incordata, dar ca acum este calma. Edilul admite ca a vorbit in particular cu acesta din urma tot ceea ce aveau sa-si reproseze. Și premierul a admis ca a rezolvate…

- Firea s-a impacat cu Tudose. ”Poate ca s-a razgandit cu preluarea partidului, poate și-a dat seama ca și eu am multa treaba la Primarie și nu sunt interesata de acest lucru”, a spus Primarul Capitalei, miercuri, dupa intalnirea pe care a avut-o la biroul președintelui Liviu Dragnea, de la Parlament.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, se afla in acest moment in biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, unde discuta cu liderul PSD despre bugetul pentru 2018, transmite corespondentul EVZ aflat in Parlament.

- Gabriela Firea a precizat ca a avut intrevederi atat cu Liviu Dragnea cat și cu Mihai Tudose. ”A fost o situație incordata, de azi e una calma. Avem o misiune din partea romanilor și trebuie sa o ducem pana la capat. A fost un incident neplacut peste care am trecut”, a precizat Firea la finele…

- Intrebat daca ar fi necesar un miting PSD impotriva statului paralel, Mihai Chirica a declarat pentru RFI: „Raspunsul este evident nu, pentru ca nu avem inca o definitie a statului paralel. Ma consider totusi un om care a mai citit cateva carti de-a lungul carierei mele si vietii mele si n-am gasit…

- Ruptura totala la cel mai inalt nivel al PSD-ului. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un nou atac devastator la adresa premierului de la Palatul Victoria. Totul a pornit de la disputa pe organizarea Targului de Craciun din Piata Victoriei.Citește și: Olguța Vasilescu dezvaluie vinovații:…

- „Sincera sa fiu, nu mi se pare normal sa se dea o serie intreaga de declaratii din partea domnului premier care nu coincid de multe ori cu pozitiile pe care le au colegii sau colegele noastre”, a spus Rovana Plumb. Intrebata daca risca Tudose soarta lui Grindeanu din cauza acestor iesiri…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca premierul Mihai Tudose da „replici nepotrivite” colegilor din partid, incepand cu perioada in care s-a antepronuntat in cazul fostului ministru al Dezvoltarii Sevil Shhaideh si fostului ministru al Fondurilor Europene Rovana Plumb, numindu-le „penale”,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca premierul Mihai Tudose da „replici nepotrivite” colegilor din partid, incepand cu perioada in care s-a antepronuntat in cazul fostului ministru al Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, si fostului ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, numindu-le „penale”,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminica, la Antena 3, ca ea crede ca premierul Mihai Tudose vrea sa preia conducerea PSD, dar ca ea nu are nici cea mai vaga intentie de a se inscrie in cursa pentru functie. Potrivit acesteia, ea ar vrea sa castige un al doilea mandat de primar.

- "Este o sedinta informala, nu este o sedinta a Comitetului Executiv", au precizat surse citate de Mediafax. Potrivit acestora, la discutiile de la sediul central al PSD participa, pe langa Liviu Dragnea, Florin Iordache, Paul Stanescu, Ionel Arsene si Codrin Stefanescu. Printre temele…

- ”Este o sedinta informala, nu este o sedinta a Comitetului Executiv”, au precizat sursele citate. Potrivit acestora, la discutiile de la sediul central al PSD participa, pe langa Liviu Dragnea, Florin Iordache, Paul Stanescu, Ionel Arsene si Codrin Stefanescu. Printre temele care…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, i-a convocat, duminica seara, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, au precizat pentru Mediafax surse din partid. ”Este o sedinta informala, nu este o sedinta a Comitetului Executiv”, au precizat sursele citate. Potrivit acestora,…

- Istoricul si scriitorul Stelian Tanase sustine, pe Facebook, ca, in realitate, contrele dintre premierul Mihai Tudose si primarul Gabriela Firea se explica prin faptul ca cei doi s-au incaierat in perspectiva obtinerii sefiei PSD dupa o viitoare, dar apropiata, debarcare a lui Liviu Dragnea. Totodata,…

- Tudor Chirila a reactionat dur pe pagina sa de Facebook, criticandu-i pe protestatarii din Piata Victoriei care au impiedicat montarea Targului de Craciun din fata Guvernului, subliniind ca "protestele trebuie sa ramana pasnice“.Citește și: Gabriela Firea, atac DEVASTATOR la adresa lui Mihai…

- Fostul premier, Victor Ponta, lanseaza un atac dur la adresa presedintelui social-democrat, Liviu Dragnea, dar si la adresa Primarului General, Gabriela Firea. "Am ajuns la un nivel insuportabil de haos institutional si scandal neintrerupt - totul pentru a satisface ambitiile si isteriile Cartelului…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si deputatul PSD Liviu Plesoianu l-au atac dur pe prim-ministrul Mihai Tudose, intr-o discutie avuta pe 30 noiembrie, potrivit unor stenograme publicate sambata de DCnews.ro. Tudose este acuzat ca are o agenda proprie, ca saboteaza Primaria Capitalei si ca vrea sa…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis, pe Facebook, un mesaj de Ziua Nationala, in care arata ca Romania trebuie sa aiba un ideal, idealul unei tari suverane si prospere, respectate in lume. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite la randul ei romanilor „La multi ani”,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite romanilor "La multi ani", intr-un mesaj video in care apare alaturi de sotul sau, Florentin Pandele, si de cei doi copii ai lor.Citește și: Mesajul premierului Mihai Tudose, de Ziua Naționala: '1 Decembrie le-a adus romanilor demnitate si indeplinirea…

- Intrebat daca Romania se poate incadra in tinta de deficit de 3%, Eugen Teodorovici a raspuns afirmativ. „Sa stiti ca nu este principala problema (incadrarea in tinta de deficit de 3% n.r.). Eu am mai spus-o si cand eram ministru de Finante. Si atunci toata lumea spunea ca nu se poate trece…

- Tinerii au inceput sa arunce cu tot felul de obiecte catre politisti, au distrus magazine si au dat foc la masinile din zona, potrivit presei locale. Confruntarile au izbucnit in Place de la Monnaie, o piata aflata langa cladirea Operei din Bruxelle. Violentele au debutat dupa ce politistii…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, o suspecteaza pe Gabriela Firea ca a trecut in tabara premierului Mihai Tudose, dupa ce procurorii DNA l-au pus sub acuzare in dosarul Teldrum, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Si presedintele executiv al partidului, Nicolae Badalau, se dezice usor-usor de liderul…

- Protestatarii s-au adunat, miercuri, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, avand pancarte cu mesaje precum ”Noi vrem respect”, ”Demisia”, ”Transferul de contributii, lipsa voastra de solutii”, ”Ne-ati mintit sa va dam votul, ne prostiti si ne luati totul”, ”Suntem angajati nu sclavi” si ”Saracia e a…

- Realizatorul TV Rareș Bogdan a rabufnit, intr-o postare pe Facebook, dupa ce Liviu Dragnea a lansat luni un atac la adresa postului de televiziune Realitatea Tv.„UltimaOra: Dragnea a solicitat in urma cu foarte putin timp inchiderea RalitateaTv si a realitatea.net! De asemenea cerere…

- Dupa ce DNA a anunțat, luni, inceperea urmaririi penale pe numele liderului PSD Liviu Dragnea, avocatul Gheorghe Piperea, consilier onorific al premierului Mihai Tudose, a cerut demisia din Parlament a acestuia. ”Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om,…

- Consilierul onorific al premierului Mihai Tudose il critica pe Facebook pe liderul PSD Liviu Dragnea pentru faptul ca nu demisioneaza si intreaba retoric "chiar avem si altceva de facut decat sa urmarim epopeea judiciara interminabila a domnului Dragnea". Reactia acestuia vine dupa ce luni, DNA a inceput…

- La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai Guvernului.Surse social-democrate spun ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri. Miercuri, Guvernul va adopta, prin Ordonanta de…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat marti, la Parlament, ca miercuri, la ora 15:00, va avea loc sedinta de guvern in care vor fi adoptate modificarile Codului Fiscal, inclusiv transferul contributiilor de la angajator la angajat. Intrebat daca vor fi trecute contributiile de la angajat…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca modificarile aduse Codului Fiscal ar reprezenta “o lovitura foarte mare pentru toate comunitatile” deoarece vor fi mai putini bani la buget pentru investitii. Este primul semnal ca Firea se dezice de Liviu Dragnea si trece in tabara premierului…

- Președintele comisiei economice, industrii și servicii lanseaza un atac dur la adresa premierului Mihai Tudose. Senatorul PNL Daniel Zamfir sustine ca intreg "razboiul" pe care prim-ministrul il declarase recent nu este altceva decat o forma de santaj pe care Tudose ar fi aplicat-o in lupta lui cu…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect de lege prin care parlamentarii sa poata intermedia relatia dintre oamenii de afaceri si primari sau membri ai Guvernului, fara a fi acuzati de trafic de influenta. 0 0 0 0 0 0 Proiectul de lege initiat de Catalin Radulescu prevede…

- Fostul premier Dacian Cioloș intervine in disputa generata de anunțul președintelui PSD, Liviu Dragnea, care a declarat ca a cerut șefului Guvernului, Mihai Tudose, sa prelungeasca si pentru 2018 finantarea de la buget pentru tratamentele supravietuitorilor din Colectiv.

- „Ințeleg ca guvernul PSD-ALDE a “raportat” producții record la hectar. Nu va amintește lauda asta de alte vremuri”, este reacția fostului premier Dacian Cioloș, intr-o postare pe Facebook, dupa ce Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, și ministrul Petre Daea s-au laudat intr-o…

- ”Sunt institutii, poate si persoane, care vor sa confiste acest Guvern. Au reusit cat de cat cu Sorin (Grindeanu - n. red.) si poate am gresit si eu, ca poate si eu m-am lasat manipulat. Nu am vrut sa mai gresesc si cu Mihai (Tudose - n. red.). E Guvernul nostru. Niste alegeri trebuie respectate,…