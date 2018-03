Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marți, ca a demarat un proiect pentru construirea a doua linii de tramvai suspendate: prima va lega Bucureștiul de Magurele, iar a doua va lega Capitala de zona de nord, spre Ploiești.

- Proiecte pentru mobilitatea cetatenilor din regiunea Bucuresti-Ilfov Gabriela Firea, primarul Capitalei. Foto: Arhiva. Primaria Capitalei a prezentat astazi mai multe proiecte pentru mobilitatea cetatenilor din regiunea Bucuresti-Ilfov. Printre acestea: construirea de parcari tip…

- "Intr-o perioada scurta de timp - am inceput deja pregatirile tehnice -, vom demara lucrarile pentru o linie de monorail. Este vorba despre tramvai suspendat si material rulant. 80 de tramvaie suspendate vor fi implicate in acest concept - o ruta Bucuresti - Magurele si Bucuresti - centura in zona…

- Primarul General Gabriela Firea spune ca au inceput deja pregatirile tehnice pentru introducerea tramvaielor suspendate in Capitala. Potrivit edilului, este vorba despre 80 de tramvaie care vor circula pe ruta București-Magurele. Firea a mai precizat și ca are in vedere și alte proiecte pentru a imbunatați…

- Mobilitatea regiunii Bucuresti-Ilfov poate fi imbunatatita si prin transferarea metroului la Primaria Municipiului Bucuresti, care poate sa isi asume toate investitiile necesare, a afirmat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Am facut aceasta solicitare, printr-o decizie…

- Primarul General, Gabriela Firea, a declarat ca in cel mult o luna de zile guvernul va putea adopta o Ordonanța de Urgența care va terenul SRTV va ajunge in administrarea Capitalei, pentru Spitalul Metropolitan. Edilul a mai precizat și ca iși dorește celeritate in realizarea studiului de prefezabilitate.…

- Peste 5 milioane de euro vor costa doua proiecte care isi propun sa contribuie la dezvoltarea unui oras din Romania, oras care atrage tot mai multi turisti Municipalitatea vizeaza construirea unui pasaj rutier subteran si reabilitarea unui pod din central orasului.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a avut joi o intrevedere cu seful statului sarb, Aleksandar Vucic, aflat intr-o vizita oficiala la Bucuresti, context in care s-a discutat despre situatia comunitatii romanesti din Serbia, in special de pe Valea Timocului, oficialul de la Belgrad dand…

- Au fost alocate 10 milioane de euro pentru actiuni de reabilitare si consolidare a cladirilor cu risc seismic Primarul General, Gabriela Firea: Am restartat programul de consolidari al Primariei Municipiului Bucuresti. In bugetul de anul acesta am alocat 10 milioane de euro pentru actiuni de reabilitare…

- Primarul General al Bucureștiului, Gabriela Firea, anunța ca va achizitiona 500 de locuinte pentru cadrele medicale” Ele vor fi pentru medicii din cele 19 spitale administrate de Municipalitate. ”Vom construi ansambluri de locuinte pentru anumite categorii sociale, care nu isi permit sa cumpere imobile…

- Politicianul a facut referire și la faptul ca Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a avut discursuri apocaliptice cu privire la temperaturile de afara. "Vorba unui clasic in viața: 'iarna nu-i ca vara'. Din nou, iarna i-a luat prin surprindere pe mulți dintre edili. Nu putem sa ne…

- "Toate informatiile venite de la specialistii meteo s-au adeverit. Am avut noptile trecute si minus 20 de grade si azi dimineata erau tot la acest nivel, maine (vineri-n.r.) va fi si mai ger, dupa informatiile pe care le-am primit de la ANM. Dimineata se vor resimti minus 22, minus 23 de grade Celsius…

- Bucureștiul a fost ca o partie imensa, pe care au alunecat deopotriva mașini și pietoni. Pe bulevarde s-a circulat in coloane fara sfarșit, iar pe trotuare, trecatorii și-au croit singuri poteci.

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit astazi, la sediul Municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata in Bucuresti cu scopul de a identifica oportunitati de implicare in proiecte de anvergura.Cu aceasta ocazie, Primarul General i-a asigurat pe oaspetii chinezi de…

- Primarul General, Gabriela Firea, a fost prezenta astazi, in Piata Constitutiei din Capitala pentru a prezenta raportul actiunilor de deszapezire, dar si instalatiile de topit zapada achizitionate in premiera de Primaria Capitalei.Primarul General, Gabriela Firea: "Asa cum am promis, Municipalitatea…

- „Pentru parinții care nu gasesc in aceasta perioada o soluție in familie, o bunica, o matușa, o sora, un prieten, un vecin sau altcineva, cu ajutorul primriilor de sector și cu direcțiile de asistența sociala, vom ajuta aceste cazuri, pe care le consideram izolate. Eu in general cred ca fiecare famlie…

- Avand in vedere masurile dispuse de Primarul General, Gabriela Firea, in cadrul Comandamentului de Iarna, operatorii de salubrizare au actionat pe tot parcursul noptii si in aceasta dimineata cu 358 de utilaje de deszapezire pe arterele principale si pe o parte din arterele secundare, dar si in zona…

- Informația momentului pentru elevi! Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca luni și marți vor fi suspendare cursurile din unitațile de invațamant din toata țara, insa se pare ca ordinul se va prelungi in anumite zone și pentru ziua de miercuri!

- Primarul General, Gabriela Firea: In bugetul Municipalitații pentru anul 2018 sunt prevazute 110 milioane de euro pentru investițiile in sanatate, 230 de milioane de euro pentru proiecte menite sa genereze diminuarea aglomerației in trafic, precum și un program ambițios de construcție de locuințe pentru…

- Avand in vedere acuzatiile aduse de liderul unui partid din opozitie, care face referiri in necunostinta de cauza la propunerea de buget a Primariei Capitalei, Primaria Municipiului Bucuresti este imputernicit sa faca urmatoarele precizari: Bugetul pe anul 2018 al Primariei Municipiului Bucuresti reflecta…

- Primarul General, Gabriela Firea, a anuntat astazi, in cadrul unei conferinte de presa, ca procedura de evaluare a ofertelor pentru achizitionarea a 400 de autobuze Euro 6, primul mare proiect din Planul de Mobilitate Urbana derulat de catre actuala Administratie, s-a incheiat, punctajul cel mai…

- Primarul General, Gabriela Firea: Am finalizat cea mai importanta achizitie publica derulata de o autoritate locala din Romania. Bucureștiul va avea 400 de autobuze moderne, la standarde europene Asocierea Otokar Europe SAS – Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi SA declarata castigatoare a licitatiei Primarul…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa transforme RATB in societate comerciala si promite ca angajatii vor fi stimulati financiar, pentru a le oferi siguranta locului de munca. "Impreuna cu sindicatul majoritar am stabilit deja un program prin care salariatii acestei regii…

- Trei proiecte finantate cu circa 9,7 milioane de euro din bani europeni vor ajuta integrarea tinerilor someri pe piata muncii, a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa, Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Contractele de finantare, derulate prin Programul Operational Capital Uman 2014…

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- Primarul General, Gabriela Firea, i-a acordat Presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, dr. Aurel Vainer, titlul de ”Cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti”, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Sufrageria Regala a Muzeului National de Arta a Romaniei. Primarul General,…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala "Dan Theodorescu", situat pe Calea Plevnei din Capitala, dupa ce a primit mai multe informatii conform carora ar exista o situatie conflictuala intre managerul spitalului si cadrele…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit cu managerii a 17 spitale aflate in administrarea Municipalitatii, care au luat concursul de ocupare a posturilor de manager, pentru a semna contractul de management, conform legii, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: Lovitura…

- Primarul General: Voi face tot ce tine de mine, ca Primar General, pentru ca Bucurestiul sa aiba trei unitati medicale noi: Spitalul Metropolitan, in zona de nord, si alte doua unitati spitalicesti in sectoarele 3 si 6. Vor fi achizitionate si 300 de locuinte de serviciu pentru personalul medical. Pentru…

- Proiectul de buget al Capitalei pentru acest an prevede alocarea a peste 231 milioane de euro pentru infrastructura rutiera si fluidizarea traficului, dotari, investitii si subventii pentru transport in comun, a informat Primaria Municipiului Bucuresti, prin intermediul unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO…

- Primaria Capitalei dezbate noul proiect de regulament de taxi care limiteaza utilizarea aplicațiilor de e-hailing. Astfel instituie pentru clienți obligativitatea utilizarii exclusive a dispeceratelor, prin comenzi telefonice sau aplicații online care apartin respectivului dispecerat. Cu…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei. Toate tratamentele cu materiale antiderapante trebuie aplicate pana in ora 6.00 dimineata, astfel incat utilajele de deszapezire sa nu blocheze traficul. Municipalitatea…

- La ședința sunt invitați toti factorii care contribie la deszapezire. „Am convocat aceasta intalnire pentru ca toate subunitațile Primariei Generale sa ia toate masurile care se impun pentru ca populația sa nu aiba de suferit din cauza condițiilor meteo. In aceasta noapte, va ploua, va fi…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna, duminica, la ora 12:00, in condițiile in care meteorologii au emis o informare meteo cod galben de ninsori și viscol, pentru sudul țarii, incepand de duminica seara . Primarul Gabriela Firea a spus, la Comandamentul de…

- Proiectul de hotarare privind preluarea in administrarea directa a Consiliului General al Municipiului București a imobilului din Șoseaua Pipera nr. 55, sector 2, in vederea realizarii obiectivului de investiții „Spitalul Metropolitan”, a fost respins astazi, in Consiliul General, desi Primarul General,…

- "Aprofundarea relațiilor romano-nipone reprezinta o prioritate a componentei de politica externa din Programul de Guvernare, pe care ne dorim sa o promovam cu eficiența și va ramane un obiectiv constant al Romaniei indiferent de formula de guvernare de la București", a declarat vicepremierul Paul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Municipalitatea va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan.

- Sapte linii de tramvai si depoul Titan, precum si sistemul de semaforizare din Capitala vor fi reabilitate si modernizate din fonduri europene de peste 200 de milioane de euro, transmite Primaria Capitalei.

- Consilierul general PNL Catalin Deaconescu atrage atenția asupra faptului ca Bucureștiul a ramas de trei zile fara contract pentru gestionarea iluminatului public. Asta dupa ce contractul cu firma Luxten a expirat iar compania creata de Primarul General pentru acest scop nu a fost inca licențiata. Consilierul…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi, in cadrul unei sedinte organizate la sediul Municipalitatii, noi precizari cu privire la demersurile Primariei Generale de a asigura un serviciu de taximetrie la standarde europene, aratand ca masurile aprobate in ultima sedinta a CGMB au intrat deja…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) respinge acuzatiile lansate "in mod agresiv", in ultimele doua saptamani, la adresa taximetristilor care lucreaza legal in Romania si considera ca denigrarea taximetristilor licentiati are in spate mari interese financiare.…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) respinge toate acuzațiile care au fost lansate in mod agresiv, in ultimele doua saptamani, impotriva taximetriștilor care lucreaza legal in Romania. In urma deciziei luate de Primarul General, Gabriela Firea, de a elimina…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi o vizita neanuntata la spitalul de copii "Victor Gomoiu", pentru a verifica stadiul lucrarilor la acest obiectiv de investitii. Primarul General, Gabriela Firea: "In primul trimestru al anului viitor, Bucurestiul va avea cel mai modern spital de pediatrie…

- Primaria Capitalei a inaugurat, luni, noul spital de ortopedie Foisor, in care s-au investit aproape 50 de milioane de euro, si care a devenit, astfel, unul dintre cele mai spitale de ortopedie din Europa. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, impreuna cu ministrul Sanatații, Florian Bodog,…

- "Se solicita Guvernului Romaniei emiterea unei hotarari pentru transmiterea in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in vederea realizarii obiectivului de investitii << Largire Soseaua Fabrica de Glucoza intre Calea Floreasca…