- Antrenorul lui Dinamo, Mircea Rednic, s-a implicat în scandalul privind starea proasta a gazonului pe Arena Naționala. ‘Puriul’ a criticat-o pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, marti, ca in sedinta extraordinara a Consiliului General al Capitalei se va vota un proiect care prevede achizitia a 100 de tramvaie noi in Bucuresti, investitia, de 220 de milioane de euro, urmand sa fie facuta din fonduri europene.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca cel mai probabil se va propune in Comitetul Executiv excluderea sa din PSD si totodata vor fi remaniati doi ministri importanti din Guvernul Dancila "care au inceput sa-l incomodeze pe domnul Dragnea" - Paul Stanescu si Tudorel Toader.…

- Conflictul din interiorul PSD ar putea intra intr-o noua etapa in conditiile in care peste 20 de lideri ai PSD pregatesc o scrisoare prin care cer demisia lui Liviu Dragnea, potrivit unor surse politice citate de PRO TV Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost primul membru din conducerea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și președintele PSD, Liviu Dragnea, s-au contrat dur in ultima perioada. In scandalul la nivel inalt a fost invocat invocat și episodul de pe Arena Naționala, cand Gabriela Firea a fost huiduita in momentul cand Simona Halep a prezentat trofeul de la…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis o scrisoare deschisa catre colegii din PSD, in care arata ca nu dorește sa fie președinte al PSD, dar in schimb va cere un vot de incredere pentru Liviu Dragnea in cadrul Comitetului...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti seara, ca Liviu Dragnea ar trebui sa-si schimbe modul de lucru si sa renunte la a se mai consulta doar cu doua-trei persoane, ceea ce nu crede ca se poate intampla, in caz contrar o retragere de la conducerea partidului fiind benefica.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a afirmat sambata ca este "preocupata si indurerata" de faptul ca nu se fac progrese in domeniul administrativ, precizand ca exista grupuri de lucru interministeriale care "se fac ca lucreaza" de prea mult timp. "Eu sunt preocupata…