- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la Antena 3, ca nu se poate sterge cu buretele tot ce s-a intamplat in ultimele luni in relatia dintre ea si liderul PSD, Liviu Dragnea, dar ca este important pentru Bucuresti sa reinnoade dialogul institutional.

- Liviu Dragnea a facut un anunt-bomba in legatura cu alegerile prezidentiale. Din partea Coalitiei PSD-ALDE va candida oricine il poate invinge pe Iohannis, iar asta inseamna ca poate fi chiar si un...

- Funcția lui Liviu Dragnea este in pericol! Un apropiat de-al Gabrielei Firea a anunțat ca va candida la șefia PSD București, el afirmand ca a purtat discuții in acest sens cu primarul general al Capitalei și a susținut ca l-a incurajat și l-a asigurat de tot sprijinul sau in acest demers.

- Primarul general al Capitalei continua "razboiul" cu Liviu Dragnea, dupa ce l-a provocat pe liderul PSD la o confruntare televizata. Gabriela Firea il acuza pe Dragnea ca afecteaza investitiile in transportul public din Bucuresti. Firea ii critica si pe primarii de sector care au laudat modul in care…

- Primarul sectorului 6 Gabriel Mutu, afirma, dupa ce primarul general Gabriela Firea l-a invitat pe Liviu Dragnea la o dezbatere pe tema bugetului Capitalei, ca alaturi de colegii de la celelalte sectoare, este dispus sa se intalneasca la o dezbatere cu aceasta, apreciind ca „nu e cazul sa mutam discutia…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata bucurestenilor, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca prin proiectul legii bugetului, municipiul Bucuresti ramane fara aproape 25% din buget, iar concluzia edilului este ca astfel liderul PSD, Liviu Dragnea, "ii uraste pe...

- Aurelian Badulescu, viceprimarul Capitalei, sustine, referitor la scrisoarea deschisa adresata bucurestenilor de Gabriela Firea, ca edilul incearca sa atraga atentia asupra faptului ca bugetul administratiei locale este in pericol. „Ce sa spuna Liviu Dragnea duminica? Ca mai dau 2 lei pentru…