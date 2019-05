Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea ii raspunde lui Liviu Dragnea, dupa ce președintele PSD a nominalizat-o ca posibil prezidențiabil. Primarul general al Capitalei spune ca nu și-a dorit preluarea conducerii partidului sau sa devina candidat pentru Cotroceni, iar PSD trebuie sa recapete increderea

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, reacționeaza dupa ce Liviu Dragnea a recomandat-o ca posibil candidat la alegerile prezidențiale. Primarul general spune ca nu iși dorește o asemenea candidatura și...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca era necesar sa se impace cu Liviu Dragnea și Guvernul pentru binele bucureștenilor, o relație tensionata fiind de natura sa aduca deservicii Capitalei.Citește și: Cum se schimba jocurile la CCR, odata cu noile numiri: se inclina…

- Florentin Pandele, primarul orasului Voluntari si sotul Gabrielei Firea, vorbeste in premiera despre probleme pe care primarul general al Capitalei le-a avut in PSD, dupa scandalul cu Liviu Dragnea."Dupa parerea mea, in ultimii 30 de ani, nu a fost primar general al Capitalei care sa fie mai…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, ține ca nege zvonurile care au circulat in lumea politica și arata ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, nu va trece sub nicio forma la Pro Romania. Ponta lanseaza și o profeție și arata ca la alegerile locale din 2020 PSD va pierde aproape toate primariile din…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a sunat-o in timp ce era spitalizata. Mai mult decat atat, i-ar fi trimis un buchet de flori și i-ar fi spus ca dorește sa o ajute in rezolvarea problemelor din București.

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca daca presedintele PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, inteleg sa normalizeze relatia cu Primaria Capitalei, este in interesul bucurestenilor si nu are cum sa refuze "o astfel de atitudine". …

- Situatia tensionata dintre Liviu Dragnea - presedintele PSD si Gabriela Firea - primarul general al Capitalei a tinut prima pagina a ziarelor mult timp, insa se pare ca lucrurile s-au calmat si s-a produs marea impacare dintre cei doi. Aceasta chiar in perioada in care Gabriela Firea a avut o serie…