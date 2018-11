Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a scris, luni, pe Facebook, ca primeste amenintari in ultima perioada, declarand faptul ca ea si colegii ei se simt „suprimati de un regim stalinist” pentru ca au indraznit sa spuna ce nu merge bine in tara si in echipa.

- Gabriela Firea, primarul Municipiului Bucuresti, a lansat un nou atac la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, pe care il descrie, intr-o postare pe Facebook, ca fiind un dictator, "pe model stalinist".

- Dupa recentele declaratii facute la TV, sustinand intre altele ca a aflat ca liderul PSD “doreste sa desfiinteze Bucurestiul” si sa transforme cele sase sectoare in orase, social-democrata aflata in fruntea Primariei Capitalei iese din nou la rampa, de aceasta data luni dimineata, pe o retea de socializare.…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, sambata seara, la Romania TV, ca liderul PSD Liviu Dragnea vrea sa o ”lichideze” si ca intentioneaza sa fie adoptata o ordonanta de urgenta pentru desfiintarea Primariei Capitalei, iar sectoarele sa devina unitati administrativ-teritoriale. Firea a spus…

- „Familia este legatura noastra cu trecutul si puntea catre viitor'. Pentru mine, casatoria inseamna comuniunea bazata pe iubire si respect dintre o femeie si un barbat. Voi spune 'da' la referendumul din 6 - 7 octombrie', a scris edilul general pe Facebook. Presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Ambasada Suediei la București face o aluzie, prin intermediul unei postari pe Facebook, la cazul întâlnirii ratate Dancila-Juncker.În mesajul postat pe reteaua de socializare, reprezentanta diplomatica arata ca în Stockholm a fost rezolvata problema traficului…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat, duminica, referitor la momentul in care a fost huiduita pe Arena Naționala, ca filmulețul aparut a doua zi, care spunea ca de fapt Simona Halep a fost huiduita, a fost facut public cu acordul lui Liviu Dragnea, transmite Mediafax.CITEȘTE…

- Liderul USR Bucuresti, Roxana Wring, a cerut, joi, Primariei Capitalei sa precizeze daca acorda autorizatii de parcare gratuite, multe dintre ele pentru angajatii companiilor municipale, mentionand ca, potrivit surselor sale, acest lucru ar afecta bugetul Municipalitatii cu doua milioane de euro.…