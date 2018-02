Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca dupa ce a anuntat rezultatul licitatiei pentru cele 400 de autobuze destinate RATB a primit o serie de amenintari în care i se spunea ca &"o sa vada ea ce-o sa pațeasca&", prin care

- Primarul general, Gabriela Firea a anuntat, luni, compania care a castigat licitatia pentru innoirea parcului auto al RATB cu 400 autobuze. Astfel, PMB va cumpara cele 400 de vehicule de la compania turceasca Otokar Europe cu suma de 250.000 de euro, plus TVA, pentru fiecae vehicul.

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, luni, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) intentioneaza sa modernizeze statiile de autobuz si refugiile de tramvai, urmand sa fie inlocuite toate cabinele in care se vand tichete cu aparate electronice. „Statiile de autobuz arata deplorabil.…

- In cadrul procedurii de licitatie au fost depuse patru oferte: Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS, Man Truck&Bus AG, Mercedes Benz Romania SRL si asocierea Otokar Europe SA - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi. Valoarea achizitiei este de 100 de milioane de euro, reprezentand 250.000 de euro plus TVA,…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat luni ca asocierea Otokar Europe SA - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi este castigatoarea licitatiei organizate de PMB pentru cumpararea a 400 de autobuze cu motorizare Euro 6, pentru innoirea parcului RATB.

- Otokar, compania care va livra 400 de autobuze noi pentru Bucuresti, este parte a celui mai mare grup industrial din Turcia, a investit mult in autocare cu emisii reduse in ultimii ani si produce si vehicule militare. Otokar s-a infiintat in 1963 si are 2.000 de angajati. Contractul cu capitala este…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, ca vor fi luate masuri urgente pentru ca Spitalul de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala sa se mute intr-un nou sediu, care sa fie echipat si dotat la standarde europene.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizând ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru în strada.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea adaugand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru Liviu Dragnea sau partidul.

- Fostul premier Mihai Tudose va prelua o alta „insarcinare politica”, probabil in Parlament, a declarat duminica seara primarul Capitalei, Gabriela Firea, precizand ca el a avut decenta de a demisiona dupa ce i-a fost retras sprijinul politic si nu a reactionat ca Sorin Grindeanu, care „a confiscat”…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- Comandament de iarna la Primaria Municipiului Bucuresti Aproximativ 250 de utilaje pentru deszapezire vor fi în teren, în Capitala, în noaptea de duminica spre luni, a anuntat, duminica, primarul general Gabriela Firea, la Comandamentul de iarna de la sediul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte în consiliul general, precizând ca ar trebui sa fie modificat codul

- Ramasa fara baza auto in urma incendiului puternic de vinerea trecuta in care au fost mistuite de flacari un microbus si 15 autobuze, societatea Transport Public SA, singurul operator de transport in comun din municipiul Tulcea, va primi o mana de ajutor din partea Primariei Generale a Capitalei. In…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, critica faptul ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "insista in mod nejustificat" cu amplasarea in Pipera a Spitalului Municipal. In opinia liderului PNL Bucuresti, insistenta cu care primarul general doreste construirea Spitalului…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vine cu un nou indemn la calm si responsabilitate, in contextul scandalului intern din PSD. Firea sustine ca trebuie lasate luptele interne deoparte si, mai mult, trebuie ca social-democratii sa gaseasca masuri pentru a preveni si alte posibile crize, pe viitor.…

- Cei mai expuși in urma acestei crize sunt, fara nicio indoiala, cei 7 primari ai Capitalei, personaje direct raspunzatoare in fața bucureștenilor pentru proiectele anunțate și care, fara susținere politica, nu mai au șanse sa fie realizate. Asupra acestui aspect deosebit de periculos pentru…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, considera ca liderul partidului, Liviu Dragnea, si prim-ministrul Mihai Tudose "au gresit amandoi" si ca tot amandoi trebuie sa indrepte lucrurile.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Municipalitatea va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan.„Am primit asigurari din partea…

- Calatorii vor afla in timp real cat timp au de asteptat in statii, dupa ce mijloacele de transport RATB vor fi dotate cu sisteme GPS, a anuntat miercuri primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

- Cum se vede administrația locala condusa de Gabriela Firea de un om care a lucrat in interior? Raspunde fostul viceprimar Cornel Pieptea, cel care a refuzat sa ocupe scaunul lui Sorin Oprescu, dupa arestarea acestuia. Cotidianul: Cum apreciați evoluția Capitalei din perspectiva promisiunilor facute…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, impreuna cu Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino vor beneficia de noua milioane de euro pentru pregatirea personalului medical pe mai multe specializari.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat miercuri ca informatiile privind construirea unui patinoar in parcul Romniceanu sunt eronate si ca PMB isi rezerva dreptul de a se apara in instanta impotriva acestei maniere de a comunica public informatii neadevarate.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a referit marti la un proiect de hotarare care se afla pe ordinea de zi a sedintei CGMB, care vizeaza modificarea regulamentului actual de taximetrie in...

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, ca se va intalni cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru a discuta despre proiectul noului sediu al ministerului, sustinand ca niciunul din cele 10 sedii in care functioneaza MAE nu apartin acestuia.

- Uber Romania a transmis pozitia oficiala in ceea ce priveste dorinta pentru reglementare, totul pe fondul protestelor COTAR care trebuiau sa aiba loc astazi dar care au fost amanate pentru 20 decembrie. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat acum o saptamana ca vrea sa interzica serviciile…

- Serviciul de transport Uber a pierdut licența de operare in orașul britanic Sheffield, autoritațile retragandu-i autorizația deoarece compania nu a raspuns unor solicitari privind managerierea aplicației sale, scrie Reuters . Uber are dreptul sa continue operațiunile pana in data de 18 decembrie. Daca…

- "Avand in vedere ca in data de 5 decembrie a expirat perioada de 25 de zile de evaluare a ofertelor pentru licitatia organizata de PMB, in vederea achizitionarii de autobuze, Municipalitatea anunta ca, potrivit art. 227 alin 3 din Legea 99/2016, aceasta perioada de evaluare se prelungeste (pe durata…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu domnii primari…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca relatia sa cu premierul Tudose a fost una „incordata”, dar ca de azi este una calma, mentionand ca au avut o discutie si ca au lamurit problemele aparute. Intrebata care este relatia sa cu Tudose, Firea a raspuns: „A fost una…

- Premierul Mihai Tudose a avut, miercuri, la Palatul Victoria, o intalnire cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si cu primarii de sector, in care s-a discutat pe teme legate de buget. Firea a recunoscut ca relatia dintre ea si premier a fost una „incordata“, dar acum este „calma“.

- Întâlnire de ultima ora, miercuri, între primarul Capitalei, Gabriela Firea, și președintele PSD, Liviu Dragnea. Cei doi discuta în biroul acestuia din urma, în contextul scandalului dintre Gabriela Firea si premierul Mihai Tudose. Întâlnirea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, il critica, din nou, pe premierul Mihai Tudose si pe ministrii sai pentru ca nu au s-au implicat suficient de mult in derularea mai multor proiecte comune ale Primariei Bucurestiului si Guvernului.

- Grupul consilierilor municipali PNL considera ca implementarea biletului unic de calatorie Metrorex - RATB este oportuna, dar aceasta decizie trebuie "sa stea pe fundamente solide". "Ședința de îndata convocata de primarul Capitalei, bataie de joc la adresa…

- Primarul general al Capitalei spune ca nu se viseaza primul om in stat. Gabriela Firea, vicepresedintele partidului aflat la putere, spune ca nu o tenteaza nici scaunul de presedinte al Partidului Social Democrat, ocupat in prezent de Liviu Dragnea.

- Primarul general al Capitalei s-a ales cu o plangere penala pentru organizarea ilegala a Targului de Craciun in Piata Victoriei. Aceasta a fost depusa de Asociatia ”Romania fara ei”. ”Primarul general apartinand Partidului Social Democrat a raspuns astfel ordinelor presedintelui partidului pentru a…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata la Antena 3, referindu-se la incidentele din Piața Victoriei, ca s-ar fi așteptat ca toți conducatorii de instituții ale statului sa faca declarații in sprijinul legalitații "oricarei activitați". "Instituțiile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și deputatul Liviu Pleșoianu l-au atacat frontal pe premierul Mihai Tudose, intr-o discuție intre comunicatorii partidului, care a avut loc in seara zilei de 30 noiembrie. Potrivit dcnews.ro, tensiunile au fost generate de declarațiile publice ale premierului…

- "Avem o preocupare constanta in ceea ce privește domeniul smart city, de aceea vom publica pe SEAP, in cateva zile, anunțul privind demararea procedurii de achiziție pentru o strategie smart city pentru Capitala. Ne dorim acest lucru pentru ca avem foarte multe propuneri care sunt extrem de interesante…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca intentioneaza sa puna "stop" masinilor vechi din Capitala, pentru ca acestea afecteaza nu numai circulatia, ci si polueaza aerul pe care il respira bucurestenii, cu consecinte grave asupra sanatatii.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, miercuri, ce masuri se vor lua in momentul in care vor incepe ninsorile. Mai mult, edilul a menționat faptul ca, in aceasta iarna, nu va crește factura la caldura.