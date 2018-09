Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, acuza din nou opozitia din Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ca incearca sa blocheze proiectele constructive pentru cetateni si si-au facut un scop din asta doar pentru a da impresia ca se lupta pentru bucuresteni. Municipalitatea a transmis, printr-un…

- Trei spitale din capitala vor fi reabilitate Trei spitale din capitala vor fi reabilitate, iar investitiile totale aprobate astazi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti se ridica la 50 de milioane de euro. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a precizat care sunt cele trei unitati…

- Premierul Viorica Dancila acuza opozitia ca foloseste in scop politic subiectul inundatiilor. Asta dupa ce lliberalii au sustinut ca Executivul a alocat ajutoare in functie de culoarea politica pentru localitatile afectate de vremea severa. "Fac apel la cei care incearca sa foloseasca in scop politic…

- La propunerea Primarului General, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat joi proiectul de hotarare privind acordul de principiu pentru demararea proiectului WI-FI gratuit in Bucuresti”. Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi pentru, 7 abtineri si 2 voturi impotriva. Au votat pentru…

- "Vreau sa va ofer doar cateva cifre, pentru ca ele sunt relevante, si pe urma dvs trageti concluziile. In perioada 2011 - 2016, Primaria Generala, prin Consiliul General de la acel moment, a alocat peste 6 milioane de euro pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic. Asta inseamna un milion si…

- Proprietarii de cladiri din Capitala vor fi amendati între 5.000 si 8.000 de lei daca nu vor reabilita fatadele imobilelor detinute, potrivit unui proiect al Primariei Capitalei, votat, joi, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

- Proprietarii de cladiri din Capitala vor fi amendati intre 5.000 si 8.000 de lei daca nu vor reabilita fatadele imobilelor detinute, potrivit unui proiect al Primariei Capitalei, votat, joi, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

- "Sunt acuzat, in mod fals, ca nu am pozitii impotriva PSD. Raspund si dau exemplu de pozitii anti-PSD in ultimii doi ani, dintre care o propunere de suspendare a primarului Firea, si sunt acuzat ca este prea putin. Aduc aminte ca de doi ani ma opun administratiei PSD-Firea si doamna Firea m-a dat…