Gabriela Firea a prezentat primul imobil cu risc seismic reabilitat - FOTO

- Primaria Capitalei anunta ca au fost finalizate lucrarile la un prim imobil, in cadrul programului de consolidare a cladirilor cu risc seismic, inceput in urma cu doi ani. La alte patru cladiri s-au terminat lucrarile de consolidare si se fac in prezent finisaje.

- Toate scolile si gradinitele din Bucuresti isi vor suspenda cursurile, vineri, 31 mai, cand Papa Francisc va vizita Capitala, in timp ce joi vor fi suspendate cursurile in scolile si gradinitele aflate pe traseul vizitei oficiale, potrivit news.ro.Primarul general Gabriela Firea a spus ca…

- Gabriela Firea a declarat joi ca RADET are datorii la ELCEN, dar ca Primaria se va mobiliza și va plati intarzierile. Primarul mai spune ca peste 90% din bugetul PMB este cota parte din impozitul pe venit, iar sumele au fost diminuate de la Ministerul Finanțelor in ultimele luni, potrivit mediafax.Citește…

- Primarul general, Gabriela Firea, a semnat, joi, contractul pentru proiectarea și execuția Pasajului Doamna Ghica-Colentina cu Trustul de Cladiri Metropolitane București. Lucrarile presupun construirea unui pasaj suprateran peste Șoseaua Colentina, care va costa 28 de milioane de euro potrivit mediafax.…

- ”Ar fi culmea sa arat operația, lucruri atat de intime, dar, probabil, vom ajunge și acolo. Cine vrea, poate sa ceara, in baza liberului acces la informații, de la spital, amanunte. Nu am inventat nimic. Un jurnalist a spus ca nu m-am operat. Prezint fotografiile, ca sa nu mai zica nimeni nimic.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, referitor la relatia dintre ea si liderul PSD Liviu Dragnea, ca este important, pentru Bucuresti, sa reinnoade dialogul institutional, precizand insa ca nu se poate „sterge cu buretele tot ce s-a intamplat”. „Domnul Dragnea a facut primul…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, marti, bugetul pentru anul 2019. Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca este „un an mai dificil”, pentru ca Primaria Capitalei depinde de fondurile de la bugetul de stat, intrucat este singura unitate administrativ-teritoriala care nu incaseaza…

- Primaria Municipiului Bucuresti anunta ca va semna in curand contractul cu operatorul economic care a castigat licitatia privind tiparirea eco-voucherelor aferente „Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare”, contratul aflandu-se pe…