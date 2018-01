Gabriela Firea a dispus declanşarea unui control general la RADET "O echipa a Corpului de control al primarului general s-a deplasat in cursul zilei de azi la sediul Regiei pentru a demara verificarile. De asemenea, la RADET este in curs de derulare o verificare interna pentru a se stabili daca au fost respectate procedurile si normativele specifice unitatii, inclusiv determinarea starii tehnice a instalatiei in cauza. Din primele verificari, accidentul s-a produs ca urmare a exploziei unei instalatii a retelei primare de transport a agentului termic, in timpul manevrelor de repunere in functiune a sistemului, respectiv deschiderea unei vane, dupa o interventie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Primarul General, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET, in timp ce administratorul special si-a inaintat demisia de onoare, anunta Primaria Capitalei. Decizia edilului vine ca urmare a accidentului de munca in care doi angajati RADET si-au pierdut viata.

Primarul General, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET, iar administratorul special si-a inaintat demisia de onoare. Aseara, in jurul orelor 17.00, a avut loc un grav accident de munca in zona Bd. Iuliu Maniu nr.1 (Complex Leu) din sectorul 6. In urma accidentului, cei…

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 au deschis un dosar penal in rem in legatura cu moartea celor doi muncitori de la RADET, care au lucrat, ieri, la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu din Capitala. Administratorul special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei…

Ca urmare a accidentul din ziua precedenta, caruia i-au cazut victime doi barbati care lucrau la Regia de Termoficare, seful RADET – mai exact administratorul special al Regiei – a decis sa renunte la functie, din cate anunta televiziunile de stiri. Demisia lui Razvan Nitu vine, practic, la doar cateva…

Razvan Nitu, administratorul special al RADET, a demisionat, marti, in urma accidentului produs luni seara, cand doi muncitori si-au pierdut viata dupa fisurarea unei tevi a sistemului de termoficare din incinta Complexului studentesc Leu.

„Mi-am dat demisia de onoare, pentru ca sunt un om de onoare. Eu ocupam functia de administator special, care este echivalentul functiei de director general, pentru ca RADET este in insolventa", a declarat Razvan Nitu, potrivit Mediafax. Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 6 a dechis…

Razvan Nitu, administratorul special al RADET, a anuntat marti, ca îsi da demisia de onoare, dupa ce doi muncitori si-au pierdut viata în timp ce lucrau la o conducta de termoficare în zona Iuliu Maniu.

Razvan Nitu, administratorul special al RADET, a anuntat marti, pentru AGERPRES, ca îsi da demisia de onoare, dupa ce doi muncitori si-au pierdut viata în timp ce lucrau la o conducta de termoficare în zona Iuliu Maniu.

- Muncitorul ranit grav luni seara in timp ce lucra la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu, in subteran, si care era internat la Spitalul Militar a murit. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Dr. Carol Davila, pacientul a decedat marti,…

- Angajatul RADET, care a suferit arsuri in urma unor lucrari la o conducta de termoficare, a decedat, marti, dupa ce a fost supus unei interventii chirurgicale, acesta avand arsuri pe 97% din suprafata corpului, reiese dintr-un comunicat de presa trasmis de Spitalul Militar din Bucuresti.

- RADET Bucuresti anunța ca luni, in jurul orelor 17,00 a avut loc un grav accident de munca in zona B-dului Iuliu Maniu, nr.1 (Complex Leu) din sectorul 6. In timpul unei lucrari la rețeaua primara, o țeava de apa calda s-a spart intr-un camin de repartiție unde se aflau doua persoane, lucratori ai RADET.…

- Un barbat a decedat, un altul a suferit arsuri pe aproximativ 80 la suta din suprafata corpului Bucuresti, 29 ianuarie 2018 - RADET anunta ca in jurul orelor 17.00 a avut loc un grav accident de munca in zona B-dului Iuliu Maniu, nr.1 (Complex Leu) din sectorul 6. In timpul unei lucrari la rețeaua…

