- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) spun ca, in acest weekend, vremea va fi deosebit de rece, cu valori termice negative atat minime, cat si maxime, la nivelul intregii tari. In traditia romaneasca, pe 24 februarie, Dragobetele marca inceputul primaverii

- Vremea se va raci considerabil in acest sfarsit de saptamana, anunta Administratia Nationala de Meteorologie, precizand ca temperaturile vor atinge si -20 de grade Celsius in estul Transilvaniei. De asemenea, nu vor lipsi precipitatiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor.Vineri vremea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si – 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade. “De la sfarsitul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de viscol și precipitații, predominant ninsori, pentru cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei. Alerta meteo este valabila începând de astazi, de la ora 6:00, pâna luni, la ora 4:00. "În intervalul menționat în…

- Pe drumurile din municipiul si judetul Constanta se circula in conditii de iarna. Vizibilitatea este redusa, iar carosabilul a fost deja acoperit de zapada. De altfel, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben, valabila in intervalul 11.02.2018 ora 8.30 11.02.2018 ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod galben de ninsori abundente in opt judete din nordul tarii, valabila din aceasta seara si pana vineri dupa-amiaza.

- Nu scapam de iarna! Vremea se schimba radical la inceputul lunii februarie cand sunt prognozate ploi, lapovite si ninsori consistente, iar frigul se intaleaza in toate regiunile. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza pana pe 11 februarie, estimarea fiind realizata folosind…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in intervalul 29 ianuarie – 9 februarie, in fiecare regiune a țarii: BANAT In prima saptamana de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit pentru acesta perioada a anului.…

- Aproximativ 250 de utilaje pentru deszapezire vor fi in teren, in Capitala, in noaptea de duminica spre luni, a anuntat, duminica, primarul general Gabriela Firea, la Comandamentul de iarna de la sediul primariei.

- Dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare meteorologica pentru precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare in intreaga tara, primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat comandamentul de iarna, pentru a analiza masurile ce se impun dupa ninsoare.

- Urmatoarele doua luni vor fi caracterizate de temperaturi peste medie in sudul si estul tarii si apropiate de normal in restul teritoriului, arata prognoza pe umatoarele trei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie. In schimb, aprilie, prima luna plina de primavara astronomica, va…

- Lunile februarie si martie vor fi caracterizate de temperaturi peste medie în sudul si estul tarii si apropiate de normal în restul teritoriului, arata prognoza pe umatoarele trei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o informare de vreme rea pana duminica. Astfel, in cursul nopții de vineri spre sambata (19/20 ianuarie) in zonele montane va ninge, local mai insemnat cantitativ și se va depune strat nou de zapada. In Maramureș și in Transilvania vor predomina…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a convocat pentru joi la ora 15:00 comandamentul energetic de iarna, la sediul Dispeceratului Energetic National. La finalul sedintei, ministrul va sustine declaratii de presa.AGERPRES

- Iarna isi intra in drepturi! Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica de ninsori viscolite si precipitatii insemnate cantitativ pentru mai multe judete ale tarii. In perioada 17 ianuarie, ora 18 - 18 ianuarie, ora 20 sunt asteptate vant puternic, viscol, zapada troienita…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, care arata ca in perioada 17-21 ianuarie vremea va fi mult mai calda decat in mod obisnuit, iar intre 22 si 24 ianuarie va fi o perioada cu temperaturi in scadere. Intervalul va debuta cu temperaturi relativ…

- Iarna pare decisa sa isi intre in drepturi in cateva zone din tara, care, incepand cu aceasta dupa-amiaza, se vor afla sub COD GALBEN de ninsori si vant. In prima faza, insa, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie transmit o actualizare a informarii meteo emise recent, anuntand ca…

- Potrivit informarii transmise de Administratia Nationala de Meteorologie, in noaptea de luni spre marti si in primele ore ale zilei de marti, pe arii relativ extinse in sudul si sud-estul teritoriului va ninge in general slab cantitativ. Pe litoral vor fi posibile si precipitatii mixte si polei. Din…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in fiecare regiune a țarii, in intervalul 8 – 21 ianuarie: BANAT Media regionala a temperaturilor maxime va marca o scadere treptata de la 13 grade, valoare ce caracterizeaza o vreme…

- Lunile ianuarie si februarie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi si precipitatii apropiate de normalul perioadei, in timp ce in prima luna de primavara, temperaturile vor fi mai ridicate in sud-estul tarii si mai coborate in regiunile centrale si nord-estice, dar ploile vor fi excedentare…

- Sambata, 09 decembrie a.c., la sediul MAI a avut loc o ședința de analiza privind stadiul pregatirilor pentru iarna, in condițiile avertizarilor emise de Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel, in aceasta perioada Ministerul Afacerilor Interne acționeaza zilnic cu 9.800 de polițiști,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a instituit un cod galben in toate zonele de munte, valabil in intervalul 09 decembrie, ora 15 – 10 decembrie, ora 16. Va fi afectata zona de vest a județului Alba. Fenomenele vizate sunt intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ și strat de zapada…

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi. De sambata, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. In vestul tarii mai intai va ploua, apoi va ninge. Regimul termic din acest weekend va fi, in prima sa parte, caracterizat de valori de temperatura mai…

- Meteorologii anunta temperaturi scazute si zapada in urmatoarele nopti, la Lugoj. Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 4-17 decembrie. Meteorologii sustin ca valorile termice diurne vor marca o crestere treptata pana spre sfarsitul primei saptamani de prognoza,…

- Conform informarii meteorologice emise de Administrația Naționala de Meteorologie incepand de sambata 02 decembrie ora 13:00 pana duminica 03 decembrie ora 23:00, se vor inregistra precipitații predominant ninsori si depuneri de strat de zapada, precum si intensificari ale vantului, mai ales la munte…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, miercuri, ca, prin organizarea targului de Craciun in Piata Victoriei, nu intentioneaza sa intre in conflict cu nimeni si nici sa restranga drepturile cetatenilor in vreun fel. "Nu intentionam sa intram in conflict cu nimeni si…

- Gabriela Firea a declarat, luni, la comandamentul de iarna, ca Primaria Capitalei este pregatita sa realizeze o "deszapezire eficienta" si ca operatorii de salubritate care nu isi fac treaba nu vor fi doar amendati, ci li se vor rezilia contractele. 0 0 0 0 0 0

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica – COD GALBEN, valabila pentru zona de campie și de deal a judetului Vrancea, in intervalul 27 noiembrie, ora 16.00 – 28 noiembrie, ora 18.00 și o avertizare meteorologica – COD PORTOCALIU, valabila pentru zona de munte a judetului…

- Meteorologii estimeaza ca, in intervalul decembrie – februarie, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei in majoritatea regiunilor și, local, mai coborate decat media. Pe de alta parte, prognoza meteo pentru urmatoarele trei luni indica o prezența ridicata a precipitațiilor, peste media…

- Primaria Municipiului București (PMB) este pregatita sa efectueze o deszapezire eficienta in Capitala, printr-o "foarte buna" organizare și o intrebuințare corespunzatoare a resurselor umane și materiale de care dispune, urmand sa se acționeze cu 3.000 de persoane, 1.000 de utilaje, dintre…

- Luni dimineata, la Primaria Generala a Municipiului Bucuresti, va fi convocat, din dispozitia Primarului General Gabriela Firea, comandamentul pentru evaluarea stadiului in care se afla pregatirile pentru iarna. Convocarea este urmarea imediata a avertismentelor de inrautatire a vremii lansate de ANM.

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat pentru luni, incepand cu ora 11,00, comandamentul pentru evaluarea stadiului pregatirilor de iarna, informeaza PMB. La ședința vor fi prezenți primarii celor 6 sectoare, operatorii de salubrizare, reprezentanți ai RADET,…