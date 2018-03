Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, primul ministru al Romaniei, Viorica Vasilica Dancila, semnat o serie de decizii care, deja, au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 208 7.III.2018 potrivit carora:1. Cezar Stancu a fost eliberat, la cerere, din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat,…

- Gabriela Dorojan a fost numita in functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a prim-ministrului, George-Ionut-Razvan Fazacas a fost numit in functia…

- Tudor Buzatu a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Totodata, sefa Guvernului a decis numirea lui Remus…

- O sala polivalenta, un stadion de dimensiuni mari, personal calificat si cat mai multe evenimente in toata perioada anului sunt cateva din obiectivele prevazute in Strategia de Dezvoltare si Promovare a Turismului in municipiul Constanta. Documentul realizat de mai multi specialisti a fost astazi prezentat…

- Deputatul roman Constantin Codreanu solicita repetat ca numarul posturilor din cadrul Autoritații Naționale pentru Cetațenie sa se dubleze. Președintele Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii a prezentat la tribuna Camerei Deputaților o declarație politica prin care a cerut…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ofera servicii de mediere a muncii in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European in calitatea sa de membru EURES. EURES reprezinta o retea de cooperare intre serviciile publice de ocupare europene si a fost creata pentru facilitarea liberei circulatii…

- Primarii timișeni s-au plans de desele intreruperi de curent și de faptul ca la call-center se raspunde la telefon dupa multe zeci de minute, de faptul ca se intervine la avarii cu mare intarziere sau ca sunt caderi de tensiune de scurta durata in urma carora se ard aparatele electrocasnice.…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor incepe sa produca 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, incepand din 2020-2021, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Aceasta ar insemna mai mult de jumatate…

- Tudor Copaci, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE), comenteaza investigațiile Centrului Național Anticorupție pornite in urma denunțului facut de liderul PAS Maia Sandu. Copaci susține ca atit instituția cit și personal, conducerea ANRE colaboreaza cu CNA. Solicitat…

- Extrema stanga a Handbal Club Dobrogea Sud Constanta, Predrag Vujadinovi , a depus joi, 15 februarie 2018, juramantul de credinta fata de Romania in cadrul unei ceremonii organizate la sediul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si prezidate de catre presedintele si cei doi vicepresedinti ai institutiei,…

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Iulian Iancu, a anuntat miercuri ca saptamana viitoare vor fi prezentate concluziile si propunerile acestui for."Am ajuns sa finalizam un material de 7.000 de…

- Lovitura dura incasata de fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Horia Georgescu a fost condamnat la 4 ani de puscarie in dosarul ANRP, hotarare care poate fi atacata cu apel. Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta in dosarul ANRP, in care au fost judecati fostul sef al ANI…

- Horia Georgescu a fost condamnat la inchisoare. Fostul director al Agenției Naționale de Integritate a fost condamnat, miercuri, la patru ani de inchisoare de magistrații Curții de Apel București. Aceeași pedeapsa a fost pronunțata in cazul avocatei Ingrid Mocanu. Decizia instanței nu este definitiva,…

- Ioan Sorin Stratulat, sef al Sectiei clinice recuperare, medicina fizica si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate Iasi, a fost gasit in incompatibilitate de inspectorii Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Citeste si: Semnal de ALARMA pentru Romania, dupa boom-ul economic:…

- Dosarul licitatiilor trucate la procurarea vaccinului antirabic a fost expediat in judecata. Seful Directiei Patrimoniu și Management Intern a Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor, Victor Todorașco si directorul "Centrului Republican Diagnostica Veterinara",

- "Evident ca in momentul in care un tribunal internațional da dreptate Romaniei, putem spune ca din cand in cand țara noastre are și ea dreptate. Atunci cand cere unor companii sa respecte legislația romaneasca, atunci cand suntem foarte atenți in privința resurselor naturale ale Romaniei. Cred ca…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca legea de modificare a functionarii Agentiei Nationale de Integritate este constitutionala, astfel parlamentarii gasiti in conflict de interese in perioada 2007-2013 scapa de interdictii.

- Anton Anton, noul ministru al Energiei, a declarat ca prioritatea mandatului sau este reprezentata de investitiile in sectorul energetic, intentia fiind de a elabora o noua strategie energetica pentru a proteja mixul de productie actual. ”Toate prioritatile mele sunt legate de investitii.…

- Ieri, la Curtea de Apel Constanta a avut loc un nou termen in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta. Procesul a fost amanat pentru luna viitoare. Cauza se afla pe masa judecatorului Alexandru Ciprian Ghita, din Curtea de Apel Bucuresti. Inculpatii dosarului sunt: Crinuta…

- CINE ESTE ANTON ANTON. Anton Anton, noua propunere a PSD-ALDE pentru ministerul Energiei, s-a nascut pe 22 decembrie 1949, la Timișoara. A mai îndeplinit funcția de ministru al Educației, Cercetarii și Tineretului în Guvernul Tariceanu. CINE ESTE ANTON ANTON. Anton Anton…

- Aproximativ 300.500 de persoane au fost angajate, in 2017, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Potrivit ANOFM, judetul Suceava ocupa locul III, cu 18.350 de persoane incadrate, dupa București, cu 20.779 și Timiș, cu 20.150. Din totalul persoanelor angajate anul trecut,…

- Calin Popescu Tariceanu a anuntat vineri ca ALDE va sustine aceiasi ministri in Guvernul Dancila, cu exceptia portofoliului Energiei, unde in loc de Toma Petcu intra in scena Anton Anton. Deputatul Anton Anton are 68 de ani si este casatorit. Este doctor inginer, profesor si conducator…

- Peste 3.650 tone de deseuri echipamente de iluminat, echivalentul a 15,5 milioane de unitati, au fost reciclate in Romania in ultimii 10 ani de catre Asociatia Recolamp, organizatie non-profit ce are ca obiect de activitate colectarea si reciclarea, in conditii de siguranta a deseurilor provenite…

- Nu sunt vinovati membrii PSRM, care au dobândit cetatenia româna, ci Bucurestiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renuntare la cetatenie. În felul acesta, care pare mai degraba un banc, a gasit Dodon de cuviinta sa explice de ce ortacii sai înca n-au depus…

- Victor Ponta s-a aflat la Belgrad la jumatatea anului trecut si a afirmat va Romania va continua sa sustina integrarea Serbiei in UE, aceasta fiind in interesul intregii regiuni si al Uniunii Europene, scrie cotidianul citat de News.ro. Victor Ponta a fost prezent la sesiunea Parlamentului…

- De asemenea, vor fi construite trei ecoducte, unul perpendicular pe un tunel. Vezi ce masuri sunt propuse pentru protejarea animalelor de pe traseul celei mai asteptate autostrazi din Romania. Printre masurile propuse pentru protejarea mamiferelor mari de pe traseul autostrazii, precum ursi…

- Statul lovește in privați. Transferoviar iși reduce activitatea dupa rectificarea bugetara Operatorul privat de transport pe calea ferata Transferoviar Cluj renunța la trei curse de tren in urma reducerii subvențiilor de la stat. Alte doua trenuri, cele dintre Cluj-Napoca și Oradea, vor fi suspendate…

- Opt noduri rutiere, 70 de poduri, 57 de viaducte, noua tuneluri si trei ecoducte vor fi construite pe Autostrada Sibiu - Pitesti, potrivit unui memoriu realizat de EPC Consultanta de Mediu pentru emiterea Acordului de Mediu. Documentul a fost postat pe site-ul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat la ieșirea de la DIICOT ca a raspuns tuturor intrebarilor procurorilor și l-a avertizat pe deputatul USR, Emanuel Ungureanu, denunțatorul din acest dosar, ca daca va continua cu acuzațiile la adresa sa, atunci il va acționa in judecata.Citește și: Emil…

- Gazele livrate pentru populatie se scumpesc cu 5,6% incepand de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitati din energie, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna. …

- Sepsi OSK l-a prezentat oficial pe Daisuke Sato, fundasul de banda filipinez care a jucat la CSM Poli Iasi in sezonul trecut. Echipa din Sfantul Gheorghe incearca sa se intareasca in aceasta iarna pentru a evita retrogradarea si a mai anuntat un transfer. Este vorba de Daisuke Sato, fundasul stanga…

- Galeria comerciala Vitantis Shopping Center, situata în sud-estul Capitalei, în sectorul 4, va fi închisa gradual în primul trimestrul din 2018, a anuntat Revetas Capital, proprietarul centrului comercial. ”Revetas colaboreaza îndeaproape cu principalii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea, transmite Agerpres.

- Desi Igor Dodon a declarat anterior ca deputatii socialisti cu pasaport roman vor incepe procedura de renuntare la cetatenia romana, cei sase parlamentari socialisti, care sunt si cetateni ai Romaniei, nu au demarat procesul respectiv. Acest fapt rezulta dintr-un document al Autoritatii Nationale pentru…

- Doina Pana a demisionat din funcție. Ministrul Apelor și Padurilor invoca motive de sanatate, relateaza digi24.ro . Post-ul Doina Pana a demisionat. De ce a luat aceasta decizie ministrul Apelor și Padurilor apare prima data in Libertatea.ro .

- Un tinar din raionul Rișcani a fost reținut de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, fiind banuit de trafic de influența. Potrivit materialelor anchetei, tinarul ar fi pretins și primit de la o familie din Balți 650 de euro, sub pretextul ca poate influenta angajați din cadrul Consulatului Romaniei și…

- Premierul Tudose ia o decizie neașteptata in ultima zi lucratoare din 2017. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, Gigi Dragomir, numit in aceasta functie in luna octombrie, a fost demis, printr-o decizie a lui Mihai Tudose, potrivit news.ro.Decizia privind eliberarea lui…

- Șeful statului a numit-o astazi in funcția de președinte al Autoritații Naționale de Integritate (ANI) pe Rodica Antoci, ciștigatoarea concursului organizat de autoritați, informeaza NOI.md. Igor Dodon a remarcat ca propunerea de numire in funcție a fost susținuta de reprezentanții societații civile,…

- Presedintele FIFA Gianni Infantino a declarat joi ca, ''inainte de schimbarea legilor jocului'', trebuie sa te gandesti ''de sute de ori'', estimand ca ''decizia de acum un an si jumatate de a testa asistenta video (VAR) a fost una buna''. …

- Viteza internetului la punct fix a crescut cu 31,6% la nivel global in 2017, potrivit serviciului Speedtest.net. Astfel, viteza medie de descarcare (download) a ajuns la 40,11 Mbps, iar cea medie de incarcare (upload) a ajuns la 19,96 Mbps, in perioada noiembrie 2016 - noiembrie 2017. Pentru retelele…

- Numarul posturilor din cadrul Autoritații Naționale pentru Cetațenie nu se va dubla, așa cum se anunța anterior. Parlamentul Romaniei nu a votat amendamentuș depus in acest sens de catre deputatul Partidului Mișcarea Populare, Constantin Codreanu, la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018.

- Andone Ichim, fost primar al orasului Macin, Tulcea, a fost achitat. Decizia este definitiva si a fost luata de Curtea de Apel Constanta. In prima instanta, fostul edil a fost condamnat la doi ani de inchisoare, cu suspendare sub supraveghere, pe o durata de trei ani.In rechizitoriul intocmit, procurorii…

- Presedintele comisiei speciale parlamentare pe domeniul Justitiei, Florin Iordache, a declarat, marti, ca nicio decizie de modificare a codurilor penale pentru transpunerea Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie nu va fi luata fara punctul de vedere al Ministerului Justitiei, adaugand…

- Ryanair a anuntat astazi ca a inceput dialogul cu sindicatele pilotilor din Irlanda, Marea Britanie, Germania, Italia, Spania si Portugalia, invitand fiecare reprezentant in parte la discutii pentru ca aceste sindicate sa fie recunoscute in fiecare tara in care compania opereaza. Operatorul…

- Adrian Cristea se confrunta cu grave probleme financiare ce l-au adus, acum, "la sapa de lemn". Mai exact, din cauza unor neintelegiri ce au degenarat, in repetate randuri, in certuri prelungite, Adrian Cristea si prietenul sau cu care a pus bazele unui atelier de croitorie, in urma cu cativa ani,…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern, conform Agerpres.Nu au fost formulate amendamente. Proiectul de…

- Primaria municipiului Satu Mare, Asociatia Romana pentru Reciclare RoRec și Serviciul Local de Colectare, in colaboare cu Corpul Voluntarilor Ecologi din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului, invita cetațenii sa participe la o noua acțiune de colectare a deșeurilor electrice și electronice, care…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da astazi o decizie definitiva in dosarul in care membri ai doua clanuri rivale de interlopi – „Camatarii” si „Sportivii – au fost trimisi in judecata pentru infractiuni comise cu violenta, inclusiv impuscaturi in plina strada. Pronuntarea a fost amanata…