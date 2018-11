Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Bancii Centrale transmit un mesaj temperat cu privire la o posibila recesiune. Dupa o creștere economica mare urmeaza automat și o scadere. In momentul de fața, suntem pe muchie de cuțit la deficitul extern – importam mai mult decat exportam – și la deficitul bugetar, spun surse din interiorul…

- Pentru familia Cristina Șișcanu – Madalin Ionescu ziua de astazi e una extrem de importanta. Vedeta implinește o frumoasa varsta și in aceasta seara ea sarbatorește evenimentul alaturi de cei apropiați. De pe lista de invitați nu au lipsit finii: Gabriela Cristea și Tavi Clonda, dar și Mara Banica.…

- “Constatam in ultima perioada ca sportul preferat al primarului #ZERO este risipa banilor publici. Iar mai grav este ca pe langa disprețul fața de munca și efortul locuitorilor din Sectorul 5, nici activitațile edilitare nu produc vreun rezultat. In singurul sector al Capitalei…

- La un an de cand a adus-o pe lume pe micuța Victoria, Gabriela Cristea este insarcinata din nou! Vedeta și soțul ei, Tavi Vlonda vor deveni parinți pentru a doua oara in cateva luni. Surse din anturajul lui Tavi Clonda au scapat ”porumbelul”. Mandru nevoie mare ca sotia lui este din nou insarcinata,…

- Fostul lider PSD, Mircea Geoana face o analiza severa a clasei politice romanești actuale, dar și a societații, tragand un semnal de alarma asupra lipsei de viziune și de lideri din toate...

- Batoanele de slabit sunt o sursa de hrana pentru multe persoane care vor sa slabeasca, dar putini sunt cei care stiu cat de nesanatoase sunt acestea. Carmen Bruma a fost invitata la "Star Matinal" de la Antena Stars, unde a vorbit despre cum trebuie sa se raporteze oamenii la acestea, dar si despre…

- Dan Nistor s-a aratat foarte suparat dupa eșecul cu Astra Giurgiu, scor 1-2. Fotbalistul lui Dinamo e nemulțumit de faptul ca echipa sa inscrie tot ma greu. "Am avut foarte multe ocazii și foarte mari. Asta e fotbalul, Astra nu merita sa caștige, dar daca nu bagam mingea in poarta cand trebuie, așa…

- Rectorul Universitatii de Vest, deputatul PNL Marilen Pirtea, a prezentat duminica date statistice care arata ca din cele 6.200 de unitati de invatamant care au nevoie de autorizatie de securitate la incendiu, peste 3.800 nu o detin, pentru 495 de constructii nu a fost efectuata receptia la terminarea…