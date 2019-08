Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se vor casatori religios, la sfarșitul lunii august, cand o vor boteza și pe micua Iris. Cei doi sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile, insa mai au multe de pus la punct. Gabi Cristea a fost surprinsa in timp ce proba o rochie de mireasa. „E alergatura multa la…

- Pregatirile sunt in toi pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda care au ales sa sarbatoareasca creștinarea celei mai mici dintre fetite, dar si cununia lor religioasa la un local de lux din Capitala. „Cautam o locație frumoasa, un spatiu generos. Vor fi mulți copii, desigur. Am fost impresionați de fiecare…

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a explicat care este motivul pentru care nu mai poarta inelul de logodna pe care l-a primit de la partenerul ei de viața, Tavi Clonda. "Am un inel de logodna, dar nu il pot purta in acest moment pentru ca am nascut doi copii și am cateva kilograme in plus. Nu ma…

- Andreea Balan este in focul pregatirilor pentru nunta. Frumoasa artista a decis ca, dupa ce a primit a doua sansa la viata, sa-si uneasca destinul cu cel al barbatului care i-a fost mereu alaturi.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda traverseaza una dintre cele mai frumoase perioada lor. De curand au devenit parinți pentru a doua oara, iar acum se pregatesc pentru un alt eveniment important din viața lor.

- Katherine Schwarzenegger și Chris Pratt s-au casatorit in cadrul unei ceremonii de poveste, inconjurați de familie și prieteni apropiați. Petrecerea a avut loc in Montecito, California, iar mirii au dezvaluit fanilor ca a fost cea mai frumoasa zi din viața lor și ca nunta lor a fost o binecuvantare.…

- Avocata familiei Mazare, Lizeta Haralambie, a oferit in direct, in cadrul emisiunii "Agentia VIP", moderata de Cristian Brancu, ultimele detalii despre nunta ce urmeaza sa aiba loc la Rahova, intre Radu Mazare si iubita sa, Roxana.

- Bianca Sarbu si Bogdan Romanescu isi unesc destinele in fata lui Dumnezeu, in aceste momente, la biserica Sfantul Anton din Capitala. Diseara, o super petrecere va avea loc, iar apoi, cei doi se gandesc sa-si intregeasca familia!