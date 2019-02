Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a postat un nou vlog, pe canalul ei de Youtube, in care povestește cum și-a pregatit bagajul pentru maternitate și ce simte acum, cu puțin timp inainte de a deveni mamica pentru a doua oara. Mai mult, poarta și un dialog induioșator cu fiica sa, Ella, despre noul membru al familiei. "Sunt…

- Gabriela Cristea a avut parte de o supriza de proporții, pe finalul emisiunii "Te iubesc de nu te vezi". Vedeta a primit o vizita neașteptata din partea lui Tavi Clonda, care i-a adus un buchet superb de trandafiri.

- In cursul anului 2018, un numar de 25 de copii au fost abandonați in Maternitate ori secția de Pediatrie in primele zile de la naștere. Bebelușii raman in salonul din spital timp de o luna sau mai mult, pana cand autoritațile finalizeaza anchetele sociale, stabilesc daca pot fi redați familiilor sau…

- Muzicianul Tavi Clonda a dezvaluit ca el și soția sa, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, au avut discuții in privința numelui pentru cel de-al doilea copil al lor, care urmeaza sa vina pe lume curand. Tavi Clonda și Gabriela Cristea urmeaza sa devina parinți pentru a doua oara peste puțin…

- Gabriela Cristea a trecut prin momente de cosmar! Vedetei i s-a facut rau in timpul emisiunii pe care o modereaza de la Antena Stars și a avut nevoie de ingrijiri medicale de specialitate. Medicii au intervenit rapid in pauza de publicitate si i-au pus vedetei o masca de oxigen. Abia dupa aplicarea…

- Primul zbor cu avionul starnește foarte multe emoții, indiferent daca il aștepți cu entuziasm sau daca te gandești cu groaza la acel moment. Cu gandul la aceasta experiența inedita pentru tine s-ar putea sa scapi din vedere detaliile organizatorice, așa ca n-ar strica sa te informezi și sa iți faci…

- In editia de astazi a emisiunii "Te iubesc de nu te vezi", Gabriela Cristea a uimit pe toata lumea! Prezentatoarea a venit in platou mai binedispusa ca niciodata, pusa pe sotii si a impartasit tuturor ce credea ea despre un barbat care aduce cadouri persoanei de langa el. Sa fie un apropo?

- O alta maternitate a fost inchisa de urgența, in Bucuresti, pentru lucrari de igenizare. Potrivit autoritatilor, este vorba de materinitatea Spitalului Elias din Capitala. Decizia a fost luata dupa ce in ur...