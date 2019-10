Gabriela Cristea, revenire spectaculoasă în TV. Va prezenta o emisiune de tip "Big Brother" GABRIELA CRISTEA revine pe micul ecran. Aceasta le propune telespectatorilor un experiment social media, in care 12 concurenti (6 fete si 6 baieti), ce vor locui impreuna in toata aceasta perioada, vor avea drept scop atragerea unui numar cat mai mare de urmaritori pe o platforma social media. "Ma bucur tare mult ca ma intorc in televiziune si, mai ales, ma bucur ca o fac intr-un proiect in care cred mult. Cred ca suntem cu totii de acord ca platformele social media au devenit parte din viata noastra. Trebuie sa recunosc ca viata ni s-a schimbat foarte mult de cand am devenit parinti pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea revine pe micile ecrane. Ea va prezenta o noua emisiune la postul de televiziune Antena Stars, potrivit spynews.ro. Incepand din data de 21 octombrie, Gabriela Cristea va modera emisiunea Like a star!, de la postul de televiziune Antena Stars. Potrivit spynews.ro, in emisiunea pe care…

- Gabriela Cristea, una dintre cele mai indragite prezentatoare de la noi, va reveni, incepand din 21 octombrie, pe micile ecrane, la carma emisiunii Like a star!, de la Antena Stars. Aceasta le propune telespectatorilor un experiment social media, in care 12 concurenti (6 fete si 6 baieti), ce vor locui…

- Simona Gherghe a devenit mamica pentru a doua oara in urma cu cinci luni. Prezentatoarea de televiziune s-a retras de pe micul ecran, insa nu are in plan sa revina prea curand. Simona Gherghe a povestit cum se descurca cu cei doi copii pe care-i are, Ana și Vlad, și a oferit detalii despre petrecerea…

- Horoscop zilnic. Horoscopul zilei 26 septembrie. Zodiacul dragostei anunța o zi dificila pentru multe zodii. In timp ce la Raci va curge lapte și miere, fiind pregatiți sa faca urmatorul as in relație, Berbecii vor fi puși intr-o situație delicata. Ce le rezerva astrele celorlalte zodii, aflați mai…

- Surpriza in televiziune! Va era dor de Flick si Popescu? Dupa o perioada de cinci saptamani petrecuta la Star Matinal, atunci cand i-au tinut locul lui Andrei Stefanescu, cei doi au avut o pauza de cateva luni si iata-i ca revin! De luni, incepand de la ora 8:00, ii puteti urmari la Antena Stars!

- Un milionar din SUA a inceput sa dea ofere bani userilor de Twitter cu probleme. Bill Pulte, 31 de ani, CEO-ul unei companii de investitii, a inceput sa ofere bani oamenilor cu probleme de pe Twitter. Pulte isi permite. Bunicul sau e miliardar, fondatorul companiei de constructii PulteGroup in 1956.…

- In epoca “Facebook-ului oficial” si a status-urilor cu selfie-uri, devine din ce in ce mai obisnuit sa postam frecvent despre viata noastra si chiar despre relatia noastra de cuplu. S-a creat o perceptie comuna conform careia, daca un lucru important din viata noastra nu se regaseste…