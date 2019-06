Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Argentina. O polițista pe nume Claudia N. Și-a omorat cei doi copii, in varsta de 4, și respectiv 7 ani, dupa care s-a sinucis in Parcul San Martin din Buenos Aires. Din primele informații, Claudia ar fi avut o discuție aprinsa cu mama sa, in casa careia locuia impreuna cu cei doi copii.…

- Till Lindemann, liderul trupei Rammstein, a agresat un barbat intr-un bar din orașul german Munchen. Artistul i-a rupt maxilarul și i-s spart nasul. Potrivit cotidianului german Bild, till Lindemann și colegii sai de trupa se aflau in bar dupa un concert. la un moment dat, un fan s-a apropiat de artist…

- Interpreta de muzica populara Saveta Bogdan a reacționat dupa ce s-a spus ca este prea mult invitata la TV și la diverse spectacole. Cea care ar fi facut aceste comentarii despre artista ar fi chiar o colega de breasla, al carei nume artista nu a vrut sa-l dezvaluie. "Nici la 20 de ani nu am avut…

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat miercuri, intr-o intervenție telefonica la B1 Tv, ca Liviu Dragnea s-a referit la intregul Guvern atunci cand i-a transmis Vioricai Dancila ca nu trebuie sa uite de ce a fost pusa in fruntea Executivul.Liviu Dragnea arunca NUCLEARA: SRI…

- Un eveniment de „maxima gravitate” a ieșit la iveala in aceste zile, cand pe rețelele de socializare au inceput sa circule clipuri de la mitingul organizat de PSD pe 9 mai 2019, la Iași, se arata intr-un comunicat PNL Bacau. Potrivit acestuia,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține miercuri, ora 12:00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. Declarațiile lui Klaus Iohannis vin in contextul in care premierul Viorica Dancila i-a cerut in mai multe randuri sa motiveze, in scris, refuzul numirii in functie a celor trei ministri…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca Viorica Dancila nu poate fi invitata la Summit-ul de la Sibiu deoarece reprezentantul Romaniei in Consiliul European este președintele țarii, iar la Summit nu vor fi „evenimente strict protocolare la care lumea ar sta și ar pierde vremea”.Klaus Iohannis…

- Promisiunea premierului Viorica Dancila ca va muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim poate strica relatiile diplomatice cu tarile arabe, dar si cu Israelul, atrag atentia specialistii in politica externa.